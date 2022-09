Pelos menos 23 mil residentes sem possibilidade de aquecer a casa devidamente.

Radio Latina 10 min.

Atualidade em síntese 23 SET 2022

Medidas anti-inflação. Caritas diz que tripartida falhou oportunidade de ajudar os mais pobres

Pelos menos 23 mil residentes sem possibilidade de aquecer a casa devidamente.

“As medidas negociadas pelo Governo, centrais sindicais e organizações patronais (em reunião tripartida) não vão melhorar substancialmente a vida das pessoas mais desfavorecidas”. A opinião é defendida pela Caritas Luxemburgo que, em comunicado, considera que a tripartida falhou essa oportunidade.

A oportunidade de melhorar a vida de pelo menos 23 mil pessoas. Este é o número de residentes que há cerca de dois anos – ou seja antes da pandemia da covid-19, da guerra na Ucrânia e da escalada da inflação – não podiam aquecer devidamente a sua casa por falta de meios financeiros. Isto equivale a 3,6% da população, lembra a Caritas.

A organização humanitária defende que o pacote de medidas anti-inflação apresentado na terça-feira pelo Governo peca por falta de seletividade social, considerando que teria sido o momento oportuno para ajudar de forma mais importante os que mais precisam.

A Caritas Luxemburgo lamenta ainda que os tetos máximos de certos apoios não tenham sido revistos, o que na sua perspetiva irá fazer com que as pessoas que ganham um pouco mais do que o salário mínimo não tenham direito a todas as ajudas, embora estejam numa situação difícil. É o caso, por exemplo, do subsídio de vida cara e do subsídio energia. Para a organização não-governamental, não é lógico que alguém que ganhe um ou dois euros a mais do máximo estabelecido, não tenha direito a nada.

A chamada tripartida – reunião de concertação social que senta Governo, sindicatos e patrões à mesma mesa – chegou na terça-feira a um acordo de princípio. Assim, particulares e empresas não vão sentir o aumento do preço da eletricidade, o aumento do gás será limitado a 15% do preço atual, o gasóleo de aquecimento vai ter um desconto de 15 cêntimos por litro e o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) terá uma redução de um ponto percentual. O Estado cobre o diferencial da subida dos preços da energia. Este pacote de medidas deverá entrar em vigor no próximo mês de outubro.

Resposta a pedidos de subsídio de arrendamento demora seis a nove meses

Apesar do apelo do ministro da Energia, Claude Turmes, para que os portugueses se candidatem aos apoios disponíveis para fazer face ao elevado custo de vida, quem concorrer vai ter que esperar algum tempo para conseguir a resposta dos serviços. Nomeadamente no que respeita ao subsídio de renda e de vida cara e energia.

Segundo o jornal Contacto, quem apresentar agora, por exemplo, um pedido de apoio ao subsídio de arrendamento terá de esperar entre seis a nove meses para saber se vai receber este apoio.

Já a resposta aos pedidos de subsídio de vida cara ou prémio energia têm um tempo médio de espera de quatro ou cinco meses, de acordo com a informação dos serviços.

O Ministério da Habitação refere que os requerentes a estes apoios recebem a resposta por carta. Se a resposta for positiva receberão os montantes a que têm direito a partir da data da apresentação da candidatura.

Energia. Nova linha telefónica para ajudar empresas a poupar (versão site)

42 39 39 700 é a nova linha telefónica de apoio criada para ajudar as empresas a lidar com o aumento dos preços da energia. A nova helpline ‘Energia’ foi lançada pela House do Entrepreneurship da Câmara do Comércio.

De acordo com o organismo, a nova linha visa “facilitar o acesso à informação e dar apoio as empresas”.

Através daquele número de telefone, as empresas podem facilmente entrar em contacto com a Hause do Entrepreneurship para obter informações sobre medidas de poupança energética e sobre os diferentes regimes de ajuda existentes para compensar o aumento dos preços de energia. A transição energética é outro dos temas que poderão ser tratados através da helpline. Quem preferir, pode contactar os especialistas por e-mail, através do endereço energie@houseofentrepreneurship.lu.

À margem do lançamento da linha de apoio ‘Energia’, a Câmara do Comércio lembra que, em colaboração com o Ministério da Economia e com a Câmara dos Ofícios, irá organizar uma série de seminários online sobre o regime de ajudas destinado às empresas afetadas pela subida dos preços da energia.

Em colaboração com o Ministério da Energia e a Klima-Agence serão também organizadas sessões sobre como poupar energia. Para mais informações sobre as sessões, consulte a página www.cc.lu/agenda.

Quase 1300 crianças retiradas aos pais no Grão-Ducado

No Grão-Ducado, 1299 crianças foram retiradas de sua casa, sendo esta uma decisão tomada pelos tribunais como solução limite para garantir a segurança e o bem-estar da criança.

Destas 1.299 crianças, 772 estão a viver em instituições de acolhimento e outras 527 recomeçaram a vida numa família de acolhimento, de acordo com os últimos dados, de outubro de 2021, divulgados pelo ministro da Educação, Claude Meisch numa resposta parlamentar.

Entre as crianças que passaram a viver com uma família de acolhimento, algumas ficam com a nova família até aos 18 anos, outras podem passado um tempo regressar a casa dos pais, mas este regresso depende de muitos fatores.

Em média, a maioria destas famílias de acolhimento possuem algum “vínculo aos pais biológicos da criança”, explica Claude Meisch, salientando que não se pode determinar a duração do período em que a criança fica a cargo destas famílias, pois depende de uma enorme variedade de fatores.

Luxemburgo. Internados com covid-19 têm em média 49 anos

Entre 12 e 18 de setembro, 999 pessoas testaram positivo à covid-19, em comparação com os 757 casos assinalados na semana anterior.

O mais recente balanço semanal do Ministério da Saúde, divulgado esta quarta-feira, mostra uma aceleração da pandemia que vem contrariar a tendência regressiva que se vinha verificando nas últimas semanas.

Por outro lado, foram admitidos em enfermaria seis novos pacientes, mais um do que na semana passada. Ao contrário do que acontecia na última retrospetiva, agora há uma cama ocupada nos cuidados intensivos. A idade média dos internados baixou de 68 para 49 anos.

A fonte das infeções continua a ser, sobretudo, as viagens ao estrangeiro (27%), seguida do círculo familiar (21%) e das atividades de lazer (11%).

Maioria dos luxemburgueses pratica exercício pelo menos uma vez por semana

O Luxemburgo está entre os Estados-membros com mais cidadãos que praticam atividade física. A mais recente sondagem da Comissão Europeia sobre Desporto e Atividade Física refere que 63% dos residentes no Grão-Ducado faz exercício físico pelo menos uma vez por semana.

Melhor do que os residentes no Luxemburgo, estão ainda os finlandeses, com uma taxa de 71%. Em terceiro lugar estão os Países Baixos, com 60%.

Já Portugal, pelo contrário, tem a maior percentagem de pessoas que não praticam exercício: 73%, seguido pela Grécia (68%) e Polónia (65%).

A falta de tempo, de motivação ou de interesse pelo desporto são as principais razões apontadas pelas pessoas que não praticam exercícios físicos com regularidade.

Jovens do Luxemburgo voltam a manifestar-se pelo clima

Os ativistas luxemburgueses pelo clima regressam às ruas para exigir políticas objetivas para travar o aquecimento global e a dependência de energias fósseis e mais poluentes.

A Youth for Climate Luxembourg (Juventude pelo Clima Luxemburgo, em português) promove mais uma marcha pelo clima sob o lema “PeopleNotProfit” (PessoasNãoLucros, em português). A manifestação está marcada para esta sexta-feira, às 15h00, no parque de estacionamento Glacis, em Limperstberg, na Cidade do Luxemburgo.

Numa publicação nas redes sociais, a organização reivindica que o Luxemburgo se torne neutro em emissões de dióxido de carbono até 2030, considerando que o país não é demasiado pequeno para fazer a diferença.

A Youth for Climate acrescenta ainda que se o sistema atual não consegue responder às expetativas, é necessário mudar de sistema.

Differdange e Mira preparam futuro acordo de geminação

As cidades de Differdange e de Mira (distrito de Coimbra) assinaram recentemente uma carta de intenção de geminação. A burgomestre Christiane Brassel-Rauch e os vereadores Paulo Aguiar e Tom Ulveling foram recebidos na Câmara Municipal de Mira na semana passada para a assinatura do documento e algumas visitas.

Foto: CM Mira

As duas autarquias pretendem futuramente promover "o intercâmbio cultural, educativo, social, desportivo, entre outros", lê-se numa publicação divulgada no Facebook pelo vereador Paulo Aguiar.

Differdange tem uma importante comunidade proveniente de Mira e a geminação poderá vir a ser estendida às associações das duas comunidades.

A parceria existente entre as duas cidades vem desde 2017, quando Mira recebeu um apoio solidário de Differdange para ajudar a combater os enormes prejuízos causados pelos incêndios de outubro desse ano.

Zelensky apela a protestos dos russos contra mobilização

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu aos russos que protestem contra a mobilização para a frente ucraniana anunciada pelo Kremlin ou que, por outro lado, “se rendam” às forças de Kiev.

"55.000 soldados russos foram mortos nesta guerra em seis meses (...) Vocês querem mais? Não? Então protestem! Lutem! Fujam! Ou rendam-se” ao exército ucraniano, afirmou Zelensky, desta vez em russo, no tradicional discurso diário em vídeo.

Mais de 1.300 pessoas foram presas na quarta-feira durante manifestações contra a mobilização improvisadas em toda a Rússia. O anúncio da mobilização também provocou um forte afluxo de russos que desejam deixar o país, com filas registadas nas fronteiras terrestres com vários países e nos aeroportos. O Kremlin já desmentiu esse afluxo, considerando tratar-se de uma fenómeno “fortemente exagerado” pelos políticos e pela imprensa.

Início dos referendos de adesão à Rússia de territórios ucranianos ocupados

Os referendos sobre a adesão dos territórios ucranianos de Donetsk, Lugansk, Zaporijia e Kherson à Federação russa começam esta sexta-feira e decorrem até 27 de setembro, indicaram as autoridades pró-russas dessas regiões.

O anúncio oficial de realização dessas consultas populares para anexação dos territórios ucranianos sob ocupação russa foi feito num discurso à nação proferido na quarta-feira pelo Presidente russo, Vladimir Putin, juntamente com o da mobilização de 300.000 reservistas russos para combater na Ucrânia e de uma ameaça velada de utilização de armas nucleares contra o Ocidente.

De imediato surgiram críticas dos países ocidentais e organizações internacionais ao discurso de Putin, que classificaram como uma nova tentativa de escalada do conflito por parte do chefe de Estado russo.

Liga das Nações. Portugal realiza derradeiro treino antes do embate com os checos

A seleção portuguesa de futebol realiza hoje o último treino antes do embate frente à República Checa, em Praga, o penúltimo do Grupo A2 da Liga das Nações, uma sessão que o avançado João Félix poderá falhar.

O avançado dos espanhóis do Atlético de Madrid, que tem estado a recuperar de problemas físicos, falhou os três treinos de preparação na Cidade do Futebol, em Oeiras, e para hoje, no palco do encontro de sábado, permanece a dúvida se poderá integrar pela primeira vez os trabalhos com o grupo.

O encontro entre checos e lusos, no sábado, tem início marcado para as 20:45, na Eden Arena, em Praga. Na sexta e última ronda, marcada para terça-feira, Portugal recebe a Espanha, em Braga.

Liga das Nações. Luxemburgo empata com Turquia

A seleção luxemburguesa de futebol empatou, esta quinta-feira, com a Turquia, 3-3, no quinto jogo a contar para o Grupo 1 da Liga C, da Taça das Nações.

Os golos luxemburgueses foram marcados por Marvin Martins, Daniel Sinani e Gerson Rodrigues.

Os ‘leões vermelhos’ ocupam o segundo lugar do grupo, com 8 pontos, numa tabela liderada pelos turcos, com 13 pontos.

No próximo domingo (25), o Luxemburgo recebe a Lituânia.

Redação Latina | LUSA || Foto manchete: DPA







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.