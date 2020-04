Saiba que hábitos deve manter mesmo estando sempre em casa.

Radio Latina 1 2 min.

Médico ao Domicílio. Lavar as mãos continua a ser a melhor forma de se proteger

Saiba que hábitos deve manter mesmo estando sempre em casa.

Estar em casa é bom mas não é suficiente para travar a propagação do vírus. Mesmo estando em casa, seja a trabalhar, a cuidar dos seus filhos ou por prevenção, saiba o que deve realmente fazer no 'Médico ao Domicílio' com o Dr. David da Florência Ricardo. Assista ao vídeo em baixo:

'Médico ao Domicílio', com redifusão no Toda a Tarde, às 14:30. Cuide de si, cuide de nós!



Nesta fase de confinamento, é importante estar devidamente informado. Envie as suas questões através das nossas redes sociais. Reveja em baixo os episódios anteriores:

Episódio 14

Episódio 13

Episódio 12

Episódio 11

Episódio 10

Episódio 9

Episódio 8

Episódio 7

Episódio 6

Episódio 5

Episódio 4

Episódio 3

Episódio 2

Episódio 1

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.