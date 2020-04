Médicos continuam a salientar a importância de praticar exercício regularmente. Se gosta de o fazer no exterior, deve ter alguns cuidados adicionais.

Médico ao Domicílio. Exercício físico na rua sim, mas com algumas recomendações

Tem asma? Toma medicação regular? Então temos informação que é importante para si. Ouça todas as explicações do médico de família Dr. David da Florência Ricardo, no 'Médico ao Domicílio'. Assista ao vídeo em baixo:

'Médico ao Domicílio', com redifusão no Toda a Tarde, às 14:30.



Nesta fase de confinamento, é importante estar devidamente informado. Envie as suas questões através das nossas redes sociais. Reveja em baixo os episódios anteriores:

