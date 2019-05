Chama-se McHive.

McDonald's abre restaurante exclusivo para... abelhas

Chama-se McHive.

As abelhas estão em risco de extinção e, caso isso aconteça, a questão é mais grave do que se possa pensar. O desaparecimento destes insetos coloca em causa toda a vida na Terra. As abelhas são um agente polinizador, ou seja, ajudam várias plantas a reproduzirem-se. Polinizam mais de 70 de 100 plantas que servem de alimento aos seres vivos, tendo impacto em cerca de 90% da produção de comida do planeta. Por exemplo, maçãs, cenouras, alho, cebola, manga ou melão são alguns dos que provavelmente iriam desaparecer com a extinção desta espécie.

Para chamar atenção para o problema, a cadeia de fast-food McDonald's decidiu abrir um restaurante só para abelhas, em miniatura, na Suécia. O estabelecimento é da responsabilidade da agência NORD DDB e chama-se "McHive (um trocadilho que resulta da junção do nome da própria marca com a palavra "hive", que significa 'colmeia' em português). O sítio, uma colmeia completamente funcional está integrado numa campanha que alertar para os riscos de extinção destes insetos. Foi criado pelo designer sueco Nicklas Nilsson. Ao mesmo tempo, estão a ser colocadas colmeias nos telhados de outros restaurantes McDonald's na Suécia.

Foto: NORD DDB

A NORD DDB afirma que "começou a nível local, mas está a crescer. Outros estão a juntar-se à causa e também começaram a substituir a relva à volta dos restaurantes por flores e plantas importantes para o bem-estar das abelhas selvagens", explica a agência. O "restaurante" abriu "portas" no passado dia 20 de maio, no Dia das Abelhas, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Já em fevereiro passado, um estudo publicado na revista académica Biological Conservation, citado pelo diário Le Monde, alertava que os insetos podem desaparecer por completo num prazo de 100 anos, ameaçando com um "colapso catastrófico os ecossistemas naturais e a Humanidade".

Ana Patrícia Cardoso