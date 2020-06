A banda de luxemburguesa de rock alternativo lançou o segundo álbum de originais em março deste ano.

"Maze"...o "labirinto musical" dos Ptolemea

A banda de luxemburguesa de rock alternativo lançou o segundo álbum de originais em março deste ano.

Após o primeiro EP, em 2018, os Ptolemea iniciaram 2020 com "Maze", um álbum que marcou um novo capítulo no percursso musical da banda.

Com Priscila da Costa na voz, Remo Cavalini na guitarra, Yves Oek no baixo, Christophe Reitz no violino e Martin Schommer na bateria, músicos de talento e enome, os "Ptolemea" apresentam-se com um rock alternativo e melódico.

Em entrevista ao semanário Contacto, a líder e fundadora, Priscila da Costa, falou sobre este seu novo projeto. Recorde aqui.

A banda representada por Priscila da Costa e Remo Cavallini apresentou, recentemente e à distância, alguns temas do último EP, numa entrevista/showcase à Radio Latina e que pode ouvir abaixo:

Os Ptolemea aderiram, à semelhança de outros músicos e cantores, à plataforma Patreon, que visa apoiar os artistas nesta fase de pandemia covid-19, devido à anulação de vários concertos e eventos promocionais. São muitas as vantagens para os fãs que aderirem ao patreon dos Ptolemea. Consulte o site patreon.com e obtenha mais informações.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves

