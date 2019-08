Vai ensinar guião para cinema.

Matthew McConaughey torna-se professor na Universidade do Texas

O ator norte-americano Matthew McConaughey tem um novo desafio pela frente: ser professor na Universidade do Texas.

O convite para ficar em regime prolongado no Departamento de Rádio-Televisão-Filme, já a partir deste outono, surge com o reconhecimento do "excelente trabalho como professor e mentor" disse a universidade, em comunicado. McConaughey é instrutor visitante no campus principal de Austin desde 2015.

Segundo a Time, o ator vai ficar com a disciplina "Script to Screen film" (Guião para Cinema). No campus, McConaughey é respeitado por sua "disposição de trabalhar com alunos fora da sala de aula".

McConaughey formou-se em Cinema na escola em 1993. Já participou de mais de 50 filmes, incluindo "Dazed and Confused", "The Wolf of Wall Street" e "Dallas Buyers Club", pelos quais ganhou um Óscar e Globo de Ouro pelo papel principal.