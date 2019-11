O ator segue as pisadas de Jennifer Aniston na lista de estrelas de Hollywood que não resistem a partilhar as suas vidas nas redes sociais.

Matthew McConaughey já está no Instagram!

Na passada segunda-feira, 4, dia em que completou 50 anos, Matthew McConaughey ofereceu "um presente" aos fãs.

O ator, vencedor de um Óscar pelo seu desempenho no filme 'Dallas Buyers Club', de 2013, surpreendeu os utilizadores do Instagram com uma única publicação: um vídeo em que explica porque decidiu partilhar a sua vida no mundo virtual.

Logo na primeira frase, McConaughey diz que "quando as pessoas acederem à minha página quero que elas me vejam".

Visivelmente nervoso, admite que não sabe se está preparado para o que aí vem. "Sinceramente, sei que quero ter um monólogo, não tenho a certeza se quero ter o diálogo, mas estou a aprender que vocês precisam de ter o diálogo para ter o monólogo, assim como vocês têm um monólogo para ter um diálogo", continuou.

Confuso? Talvez, mas o ator garante, ainda assim que "vamos divertir-nos um pouco com isto".

A atriz Reese Witherspoon comentou na publicação que "o Instagram acabou de ficar muito melhor" e a colega Jessica Chastain seguiu-a, dizendo que está "muito contente com tudo o que partilhas aqui".

Apesar da surpresa, Matthew não bateu o recorde mundial de Aniston, que conseguiu atingir um milhão de seguidores em apenas 5 horas e 16 minutos.

Ana Patrícia Cardoso