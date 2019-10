A boneca virá com um certificado de que atingiu o nível B1.1 da língua luxemburguesa.

Mattel lança a 'Barbie Expatriada do Luxemburgo'

Na sequência a nova abordagem da Mattel em recriar a famosa Barbie mais adaptada às várias realidades das mulheres e aos mercados globais específicos, o fabricante americano de brinquedos anunciou planos para lançar uma boneca inspirada nos muitos expatriados do Luxemburgo.

A "Babie Expatriada do Luxemburgo" virá com uma dúzia de roupas de marca, todas com rótulos encontrados na Grand-Rue.

A barbie terá instalada uma caixa de voz capaz de fazer 12 afirmações comuns, desde "moien, bonjour, hum, do you speak english?" ('olá, bom dia, hum, fala inglês?').

Também vai contar com frases como "I love Luxembourg" ('adoro Luxemburgo'). A boneca virá com um certificado de que atingiu o nível B1.1 da língua luxemburguesa.

O lançamento da barbie luxemburguesa será seguido no próximo ano pelo "Luxembourg Cross-Border Worker Barbie", a boneca que trabalha no Grão-Ducado e atravessa a fronteira para trabalhar todos os dias. Esta é a realidade de muitas mulheres no mercado laboral do Luxemburgo.