A maternidade do Centro Hospitalar do Norte (CHDN) encerrou provisoriamente as portas na segunda-feira, 4 de abril, devido à falta de médicos.

Radio Latina 5 min.

Atualidade em síntese 06 ABR 2022

Maternidade de Ettelbruck. CSV norte exige reabertura imediata

A maternidade do Centro Hospitalar do Norte (CHDN) encerrou provisoriamente as portas na segunda-feira, 4 de abril, devido à falta de médicos.

Para a secção norte do partido cristão social (CSV) é inaceitável que a maternidade de Ettelbruck tenha encerrado, mesmo se provisoriamente. Daí o pedido urgente ao Governo, para que este tome medidas para inverter a situação. Para a presidente parlamentar do CSV e deputada do norte, Martine Hansen, o Governo tem de agir imediatamente, uma vez que esta situação é insustentável para as mulheres que vivem no norte do país.

A maternidade do Centro Hospitalar do Norte (CHDN) encerrou provisoriamente as portas na segunda-feira, 4 de abril, devido à falta de médicos. Num comunicado enviado às redações, a direção do CHDN refere que a razão é a falta de pediatras especialistas em neonatologia que possam garantir os serviços de urgência nos partos. Um problema que já existe há algum tempo e que piorou nas últimas semanas. As mulheres que deveriam dar à luz na maternidade de Ettelbruck são atualmente reencaminhadas para as maternidades da capital.

Para o CSV é claro que para garantir uma qualidade de vida igual para todos, é preciso manter uma oferta igual no setor da saúde. Daí não ser possível que não haja maternidade no norte do Grão-Ducado.

Monoprix da capital retira chocolates Kinder por suspeita de salmonela

Casos de salmonela têm levado à recolha de produtos Ferrero em vários países europeus.

Na terça-feira, as autoridades luxemburguesas tinham avançado que os lotes com potencial perigo de salmonela retirados dos mercados em França e Bélgica não tinham sido comercializados em lojas no Luxemburgo. Contudo, um dia depois, a Comissão de Qualidade, Fraude e Segurança Alimentar confirma a retirada de alguns chocolates Kinder à venda no Monoprix da Place Guillaume, na capital.

Em causa estão as mesmas suspeitas de salmonela que têm preocupado os países vizinhos, onde já houve vários casos de intoxicação alimentar.

"A venda por outros operadores não pode ser excluída", referem ainda as autoridades de segurança alimentar.

No início desta semana foram confirmados mais de 90 casos da doença em sete países europeus. No Luxemburgo um caso de salmonela foi detetado e está sob investigação.

40% dos trabalhadores do Luxemburgo nunca pediu um aumento

Numa altura em que a inflação aumentou por causa da Guerra na Ucrânia e obrigou o Governo e os parceiros sociais a decidirem avançar com medidas complementares de apoio a particulares e empresas, os salários têm estado no centro das atenções.

Segundo um estudo conduzido pelo portal jobs.lu apenas um em cada quatro (25%) trabalhadores discute um aumento salarial anual com o empregador.

De acordo com o inquérito, 43% dizem ter receio de que essa exigência vá deteriorar a relação com o patrão e 24% confessaram falta de confiança para o fazer.

A grande maioria (62,09%) não se sente à vontade e sente desconforto quando se trata de pedir um aumento salarial e quatro em cada dez funcionários (37,8%) dizem mesmo nunca terem tido essa conversa.

Prisões do Luxemburgo com maior taxa de fuga entre 46 países

Em 2020, contaram-se mais fugas das prisões do Grão-Ducado do que em qualquer dos outros 46 países que integram o Conselho da Europa.

De todos os membros, o Luxemburgo teve a maior taxa de fuga, com 431 por cada 10 mil reclusos.

Em janeiro de 2022, registavam-se 611 reclusos nos dois centros penitenciários do Luxemburgo - em Schrassig e em Givenich. Um novo estabelecimento vai estar operacional em Sanem, no sul do país. As duas prisões têm capacidade para 710 pessoas e a terceira contará com 400 camas.

21% dos presos no Luxemburgo foram condenados por roubo, 16% por homicídio ou tentativa de homicídio, e 18% por delitos relacionados com drogas, segundo os dados do Conselho da Europa. Cerca de 35% dos prisioneiros foram condenados a uma pena de um a três anos, enquanto 14% foram presos por cinco a 10 anos. O tempo médio das sentenças é de nove anos.

Sanções da UE deverão abranger gás e petróleo russo mais cedo ou mais tarde

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse hoje acreditar que as sanções da União Europeia (UE) à Rússia devido à sua agressão à Ucrânia deverão abranger, “mais cedo ou mais tarde”, importações de petróleo e gás russo.

Intervindo num debate no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, o presidente do Conselho Europeu também manifestou abertura à ideia de a UE conceder asilo aos militares russos que desobedecerem às ordens e baixarem as armas na Ucrânia para não tomarem parte dos crimes de guerra cometidos.

Segundo Ursula von der Leyen, as novas sanções – que terão de ter aval dos Estados-membros – incluem “uma proibição de importação de carvão proveniente da Rússia, no valor de quatro mil milhões de euros por ano”, com vista a “cortar outra importante fonte de receitas para a Rússia”.

Ucrânia. Carro embate no portão da embaixada da Rússia em Bucareste

Um carro embateu hoje no portão da embaixada da Rússia na capital da Roménia, explodindo e matando o motorista, informou a polícia.

Um vídeo, entretanto divulgado, mostrou um carro envolto em chamas, enquanto os seguranças corriam próximo do local.

Segundo a polícia, os bombeiros que chegaram ao local conseguiram apagar o fogo, mas o motorista morreu no incidente.

Não houve ainda informações sobre o motivo do incidente. A embaixada da Rússia em Bucareste disse à Associated Press, via telefone, que ainda não podia fornecer quaisquer detalhes.

A Roménia, que partilha uma longa fronteira terrestre com a Ucrânia, recebeu mais de 600.000 refugiados desde que a Rússia invadiu o país vizinho.

Desde que a guerra começou, manifestantes têm-se concentrado do lado de fora da embaixada da Rússia na capital para condenar a agressão russa.

Benfica derrotado pelo Liverpool na primeira mão dos ‘quartos’ da Liga dos Campeões

O Benfica foi ontem derrotado em casa pelos ingleses do Liverpool por 3-1, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, e está mais longe de conseguir um lugar nas meias-finais.

O encontro da segunda mão dos quartos de final disputa-se em 13 de abril, em Inglaterra.

No outro jogo da noite, o Manchester City venceu por 1-0 ao Atlético Madrid.

Redação Latina | Lusa |