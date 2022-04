A maternidade do norte do país já está fechada há três semanas e as mulheres que estão prestes a dar à luz continuam a ser encaminhadas para a Cidade do Luxemburgo.

Maternidade de Ettelbruck continua fechada

A maternidade do Centro Hospitalar do Norte, em Ettelbruck, continua encerrada e para já não há data prevista para a sua reabertura. Uma informação avançada esta terça-feira pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, no Parlamento.

A maternidade do norte do país já está fechada há três semanas e as mulheres que estão prestes a dar à luz continuam a ser encaminhadas para a Cidade do Luxemburgo, para o Centro Hospitalar do Luxemburgo ou para a maternidade de Kirchberg. Cerca de 800 bebés nascem na maternidade de Ettelbruck por ano.

Segundo a lei, em caso de urgência durante o parto um pediatra tem de estar no hospital num curto espaço de tempo. Essa exigência não estava a ser cumprida na maternidade do norte do país, nomeadamente no que respeita aos serviços de neonatologia, devido à falta de pediatras. Segundo a ministra da Saúde, de quatro pediatras disponíveis, dois tiveram de interromper a sua atividade devido a doença.

Embora tenha sido alcançado um acordo para a reabertura da maternidade em Ettelbruck, este ainda não foi posto em prática e ainda não há data para que isso aconteça. Os ministérios da Saúde e da Segurança Social aprovaram um conceito de cuidados neonatais desenvolvido pelo Centro Hospitalar do Norte (CHdn) em parceria com o Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL).

Paulette Lenert garante, que os grupos de trabalho estão a trabalhar para que reabertura daquela maternidade ocorra o mais rapidamente possível.

Alimentação cada vez mais cara, sobretudo a carne bovina

Os preços da alimentação aumentaram de uma forma geral. Desde outubro do ano passado até março deste ano, o preço da alimentação aumentou à volta de 3,4%, sendo que a carne de bovino aumentou 4,4%. O preço da carne de porco também aumentou, mas de uma forma menos acentuada, ou seja, de 3% nos últimos cinco meses. Mas é sobretudo a carne de borrego e caprina que mais aumentou, ultrapassando os 9%.

Uma informação avançada pelo ministro da Economia em resposta parlamentar.

Segundo Franz Fayot, é de esperar que os preços aumentem ainda mais nos próximos meses devido ao preço da energia.

Cidade do Luxemburgo está a perder posições no ranking das praças financeiras

A Cidade do Luxemburgo continua a perder posições no ranking das praças financeiras mais bem cotadas do mundo.

Segundo o 31º Índice Global de Centros Financeiros, elaborado anualmente pela consultora Z/Yen Partners, a capital do Grão-Ducado perdeu agora quatro lugares em comparação com 2021, descendo do 23º lugar para o 27º das cidades com maior importância financeira e com maior perspetiva de crescimento.

O estudo analisa fatores como ambiente de negócios, capital humano, infraestruturas, desenvolvimento do setor financeiro ou reputação.

Em dois anos, a Cidade do Luxemburgo perdeu 10 lugares, quando em 2019 era a 17ª praça mais importante do mundo. Ao mesmo tempo perdeu 36 pontos no rating, obtendo agora 676 pontos. No ano passado tinha 688 e há dois anos estava mais bem cotado, com 712 pontos.

À escala global, Nova Iorque (759), Londres (726) e Hong Kong (715) mantêm os três primeiros lugares do ranking. Quanto à tabela europeia, a Cidade do Luxemburgo está em 10º (8º no ano passado), atrás de Londres, Paris, Frankfurt, Madrid, Amesterdão, Zurique, Edimburgo, Genebra e Estocolmo.





(14h) Kiev reconhece avanço militar russo no leste do país

O exército ucraniano reconheceu, esta quarta-feira, o avanço das forças russas no leste da Ucrânia, após a tomada de várias localidades nas regiões de Kharkiv e do Donbass.

De acordo com a mesma fonte, os militares da Rússia preparam uma ofensiva em direção a Nyjnie e contra Orikhove.

A guerra causou a fuga de mais de 12 milhões de pessoas, das quais mais de 5,16 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

Remich. LCGB organiza Festa da Família no 1° de Maio

A central sindical LCGB vai assinalar o 1° de Maio com uma festa familiar em Remich, dois anos depois do formato digital, por causa da pandemia.

A central sindical vai organizar este ano uma grande feira na praça central de Remich com várias atrações para pequenos e graúdos, stands, animação e concertos, entre as 10h e as 17h.

O tradicional discurso do presidente da LCGB, Patrick Dury, vai ter lugar às 10h30. Segue-se o almoço, a partir das 12h, junto da piscina, com animação musical.

Entre as 17h e as 21h a festa prossegue a bordo de um cruzeiro pelo Rio Moselle.

Como anunciado, já a OGBL vai organizar a festa do trabalhador na Abadia de Neimënster, na capital. A programação vai começar às 10h com um marcha de protesto, a partir da gare da capital, contra as mexidas na indexação.

Luxemburgo é o primeiro país a oferecer educação musical pública gratuita

Nesta terça-feira foi a votos na Câmara dos Deputados o novo projeto de lei sobre educação musical no Luxemburgo, que propõe aulas de música, artes e dança gratuitas nas escolas de educação musical das comunas luxemburguesas, já a partir do próximo ano letivo.

Segundo o ministro da Educação, "este investimento na educação musical não só reforça as tradições e coesão social, mas também transmite importantes competências às gerações futuras".

De acordo com o projeto de lei, "a frequência dos cursos de formação inicial (3 anos) até ao diploma do primeiro ciclo (mínimo 4 anos) torna-se, assim, gratuita para os alunos menores de 18 anos".

O objetivo será abranger "quase dois terços dos cursos atualmente ministrados e afetar mais de dois terços dos alunos".

Atualmente, as taxas de inscrição nos cursos privados variam consoante os municípios mas o Governo quer acabar com essa discrepância e "garantir a igualdade dos alunos, independentemente do local de residência". Por isso, será estabelecido um "teto" de 100 euros "por filial e por ano letivo, também para alunos adultos".

Caritas alerta que "trabalho já não é uma garantia para escapar à pobreza" no Luxemburgo

A poucos dias do Dia do Trabalhador, que se assinala este domingo, 1 de maio, a Caritas Luxemburgo publicou um comunicado sobre os "trabalhadores pobres", alertando que "o trabalho já não é uma garantia para escapar à pobreza" no país. A associação pede a implementação de políticas que garantam aos trabalhadores um rendimento que lhes permita viver com dignidade.

No comunicado, a Caritas começa por assinalar que "cada vez mais trabalhadores ativos enfrentam dificuldades financeiras e o trabalho já não é uma garantia para escapar à pobreza" no Luxemburgo, que é o segundo país europeu com maior risco de pobreza no trabalho na UE, a seguir à Roménia.

Em 2020, 17,4% da população do Luxemburgo (103.929 pessoas) vivia abaixo do limiar do risco de pobreza, com uma taxa de risco de pobreza de 30,7% entre os 18-24 anos.

Este risco é ainda maior para os imigrantes: A taxa de risco de pobreza dos estrangeiros a viver no Luxemburgo era o dobro da dos nacionais (23% contra 10,6%).

Cinco filmes com coprodução luxemburguesa no Festival de Cannes

Os filmes "Corsage", da realizadora Marie Kreutzer, e ‘Plus que jamais’, de Gaspard Ulliel, fazem parte da seleção oficial "Un Certain Regard", da 75ª edição do Festival de Cannes, que acontece em maio.

As duas películas têm coprodução luxemburguesa da Samsa Films. Nesta seleção entra ainda outro filme co-produzido no Luxemburgo, “Harka”, realizada nos estúdios Philiphon, em Beetembourg.

Por fim, a longa-metragem de animação “Le petit Nicolas”, com banda sonora gravada na Philharmonie concorre na secção ‘Séance spéciale’ e o filme ‘Rebel’ participa na seleção oficial ‘Séance de minuit’, com a participação de dois atores luxemburgueses.

Dos cinco, o filme mais cotado é "Corsage", uma adaptação da vida da famosa imperatriz austro-húngara Elisabeth, mais conhecida como 'Sissi, refere o Ministério da Cultura em comunicado.

A atriz luxemburguesa Vicky Krieps faz o papel de imperatriz.

O festival de Cannes vai ainda contar com um pavilhão do Film Fund Luxembourg, de 17 a 25 de maio, para promover e divulgar o mercado do cinema luxemburguês.

Parlamento abre caminho para investigação a Carole Dieschbourg

Carole Dieschbourg demitiu-se do cargo de ministra do Ambiente na passada sexta-feira. Mas o caso da "casa de jardim", onde a ex-ministra é acusada de ter favorecido o ex-autarca de Differdange, Roberto Traversini (déi gréng) está longe de ficar por aqui.

Na segunda-feira, a Câmara dos Deputados deu os primeiros passos para uma possível investigação preliminar por parte do Ministério Público. Mas antes disso todos os deputados devem ter acesso ao processo judicial para decidir sobre os próximos passos.

De acordo com o co-presidente do CSV, Gilles Roth, o Parlamento vai analisar o caso "à porta fechada" e, em seguida, decidir se abre a exceção à lei para interrogar Dieschbourg.

Von der Leyen garante que UE “está preparada” para corte de gás russo

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, garantiu hoje que a União Europeia (UE) “está preparada” para o corte de gás russo, após o grupo Gazprom ter anunciado a suspensão do fornecimento à Bulgária e Polónia.

Ursula von der Leyen assegurou estar “em estreito contacto com todos os Estados-membros”.

Ursula garante que a UE está a traçar uma resposta coordenada e que continuam os trabalhos com parceiros internacionais para assegurar fluxos alternativos.

Em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, defende um “embargo total” pela UE ao petróleo, gás e carvão russos, devido à guerra na Ucrânia, considerando que o apoio europeu a Kiev “ainda não é suficiente”.

Rússia fala de explosões em depósito de armas junto à fronteira

O governador da região russa de Belgorod, anunciou hoje que foram registadas explosões, na sequência de um incêndio num depósito de armas numa cidade localizada junto à fronteira com a Ucrânia.

A delegação do Ministério de Emergências russo na região de Belgorod disse que as explosões não causaram danos em edifícios residenciais ou casas, nem feridos entre a população civil.

O governador acusou nos últimos dias a Ucrânia de levar a cabo vários ataques contra aldeias na região fronteiriça.

O Ministério da Defesa da Rússia ameaçou retaliar com ataques contra a capital ucraniana, se a Ucrânia continuar a atingir território russo.

Um conselheiro do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse na segunda-feira que os incêndios registados na Rússia poderão ser o início de ataques de guerrilha, em resposta à invasão russa.

China deteta primeiro caso em humanos de gripe aviária H3N8

A China afirmou ter detetado o primeiro caso de gripe aviária H3N8 em humanos. As autoridades de saúde afirmam, no entanto, que o risco de transmissão entre humanos é baixo.

A estirpe H3N8 é conhecida por infectar cavalos, cães e focas, mas ainda não tinha sido detetada em humanos até à data. O Ministério da Saúde chinês afirmou que a doença foi detetada num rapaz de quatro anos na província central de Henan, após ter sido hospitalizado no início de abril com febre e outros sintomas.

