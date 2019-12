Chama-se 'Mariza Canta Amália' e será lançado em abril de 2020, ano em que se assinala o centenário do nascimento de Amália.

Mariza grava novo disco dedicado a Amália Rodrigues

Chama-se 'Mariza Canta Amália' e será lançado em abril de 2020, ano em que se assinala o centenário do nascimento de Amália.

A fadista Mariza está a preparar um disco inteiramente dedicado a Amália Rodrigues (1920-1999), para ser lançado em 2020, ano em que se assinala o centenário da diva do fado.

Pensado como uma homenagem a Amália, o disco vai chamar-se 'Mariza Canta Amália', segundo avança o site Blitz e será editado em abril.

A intérprete de 'Gente da Minha Terra' terminou este sábado, 7 de dezembro, a sua mais recente tournée, com um concerto na Altice Arena, em Lisboa, e começa a gravar o novo álbum já no início do próximo ano.





As sessões terão lugar entre Lisboa e Rio de Janeiro, cidade onde Amália cantou e fez as primeiras gravações discográficas.



Também o repertório será inteiramente proveniente do catálogo da fadista de 'Com que Voz'.

Há um ano a lembrar Amália

Em 2019, assinalaram-se os 20 anos da morte da fadista, falecida 6 de outubro de 1999.

O projeto 'Amar Amália- 20 Anos de Saudade' foi uma das iniciativas realizadas em 2019, em Portugal, para homenagear a fadista - o Luxemburgo também acolheu algumas.

Esse projeto, inclui-se no Programa de Comemorações do Centenário do Nascimento de Amália Rodrigues, a celebrar em 2020, e que conta com o Alto Patrocínio da Presidência da República portuguesa.

A par das celebrações oficiais vários artistas estão a preparar projetos próprios para prestar tributo a Amália Rodrigues.

O novo disco de Mariza é o mais recente a ser anunciado, juntando-se a outros, como o espetáculo especial que Mísia criou, 'Amália - Coração Independente' e que irá percorrer, em digressão várias cidades da Europa e da América Latina.

AT