Cantoras, juradas há várias edições do concurso de talentos 'The Voice Portugal', e agora parceiras num novo projeto musical. Veja o video.

Marisa Liz e Aurea juntam-se para um single bem romântico

Marisa Liz (Amor Eletro) e Aurea são ELAS e lançaram esta quarta-feira, 2 de outubro, o seu primeiro single.

O tema chama-se 'Eu Gosto de Ti' e é a primeira amostra de um álbum que as duas cantoras editam como dupla, no próximo mês de novembro. Veja aqui o video deste primeiro single.

Apesar do lançamento oficial ser hoje, a canção já tinha sido apresentada ao vivo no domingo, 29 de setembro, durante última gala dos Globos de Ouro.



ELAS nasceu do desejo da vocalista dos Amor Eletro e da autora de 'Scratch My Back' materializarem a ligação de amizade e artística que as une, "num trabalho único, onde as emoções são enaltecidas", refere a editora Valentim de Carvalho.





Antes do novo disco sair, as cantoras regressam à RTP para voltarem escolher novos talentos musicais.

Desta vez, ao seu lado nas cadeiras dos jurados do The Voice Portugal, Marisa Liz e Aurea terão os cantores António Zambujo e Diogo Piçarra, que se estreiam no formato. O programa começa a 13 de outubro na RTP1.

Quanto ao single, 'Eu Gosto de Ti' - disponível nas plataformas digitais - conta com produção de Tiago Pais Dias e o vídeoclipe tem realização de Bruno Santos.