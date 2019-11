Marie-Christine, tia do atual Rei Filipe da Bélgica, rompeu com a família real entre acusações de violação e problemas de jogo e álcool.

Marie-Christine. Encontrada a tia do rei da Bélgica que 'desapareceu' há 12 anos

Um dos grandes mistérios que envolve a monarquia belga foi revelado. Marie-Christine, primeira filha do Rei Leopoldo III e Princesa Lilian, meia-irmã do Rei Alberto II e tia do Rei Felipe da Bélgica está viva e reside numa zona remota dos Estados Unidos Unidos.

A tia do atual monarca partiu para os EUA há 40 anos, rompendo todos os laços e obrigações familiares por livre vontade. A última vez que apareceu publicamente foi em 2007, quando deu uma entrevista para o jornal Laatste Nieuws.

Imagem captada em vídeo da última entrevista de Marie-Christine, em 2007. Laatste Nieuws

Refúgio em Washington

A mesma publicação belga decidiu resgatar-lhe o rasto, 13 anos depois, e descobriu que Marie-Christine vive em Sequim, um pequeno município do Estado de Washington (noroeste dos EUA) conhecido por ser a capital americana da lavanda. A cidade não tem mais do que sete mil habitantes.

Aos 68 anos, vive com o marido, o cozinheiro francês Jean-Paul Gourgues, numa casa de três quartos com um jardim, pela qual teriam pago cerca de 300 mil euros, adianta a publicação

A irmã, Esmeralda da Bélgica, terá sido a única que lutou para manter o contacto. Ao Het Laatste Nieuws, disse que "Marie-Christine não quer manter nenhum diálogo com familiares ou amigos do passado. A escolha é dela. Ela diz que tem uma nova vida. Fico triste, mas respeito a decisão dela. Tentei durante quatro anos, mas ela não quer e eu não posso forçá-la".

A casa real belga não fez qualquer comentário oficial sobre o caso.

Infância traumática e vida de fracassos

Marie-Christine quando era jovem. Foto: arquivo

Marie-Christine chegou a dizer, em 2007, que era a favor da abolição da monarquia na Bélgica e que nunca se sentiu confortável em desempenhar um papel dentro da Casa Real.

Segundo o El Pais, a posição radical da princesa deve-se a uma infância marcada pela ausência do pai, o rei Leopoldo III, e a crueldade da mãe Lilian, a segunda mulher do monarca.

O maior trauma terá acontecido aos 18 anos, quando esta afirma que um dos primos a terá violado. A mãe, de acordo com sua versão, tentou encobrir o que aconteceu e ainda a 'puniu' com um confinamento de dois meses no quarto.

Marie-Christine acaba por cair numa espiral de vida noturna, álcool e relações esporádicas e, aos 29 anos, vai para Toronto, Canadá, onde fica em casa de uma amiga da família. Não haveria de regressar mais a casa.

Já nos Estados Unidos, chega a casar-se com Paul Drake, um pianista homossexual que vive na Florida. Seis semanas depois, quando conseguiu a autorização de residência, divorciaram-se. A família cobriu os custos da separação.

Marie-Christine conhece o atual marido em Los Angeles e os dois apaixonam-se. Depois de um investimento falhado num restaurante, mudaram-se para Las Vegas. Na cidade do jogo, a sua sorte não vai melhorar e perdeu tudo o que tinha nos casinos.

Apesar das dificuldades, nunca mais procurou a família e nem sequer compareceu nos funerais dos pais e irmãos.

