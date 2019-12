A cantora gravou um novo vídeo para comemorar os 25 anos da canção, que atingiu pela primeira vez o primeiro lugar do top de singles americano.

Mariah Carey veste-se de Mãe Natal no novo vídeo de 'All I Want For Christmas'

Natal não é Natal se não se tiver ouvido o clássico de Mariah Carey, 'All I Want For Christmas', pelo menos uma vez, durante a quadra. E este ano é especial.

Em 2019, a canção celebra o seu 25º. aniversário e para comemorar a data a cantora, de 49 anos, gravou um novo videoclipe, onde aparece vestida de Mãe Natal, numa versão sensual da figura natalícia.



O vídeo já está em 12º. lugar nas tendências no top dos mais populares do momento, no YouTube



Além de resistir ao tempo, a música parece ter uma capacidade especial para se renovar nos tops mais importantes. E também aí não faltam novos motivos para a cantora celebrar, já que o tema conseguiu, finalmente, ser número um do top de singles da 'Billboard'.

Foram precisos 25 anos desde que foi lançado, para que 'All I Want For Christmas' chegasse à posição cimeira da mais importante tabela americana. O lugar mais alto que o tema tinha conseguido, no top da 'Billboard', tinha sido o terceiro, em 2018. Em 1994, quando saiu, a canção ficou-se pela sexta posição.

Apesar de ser o tema que mais tempo demorou a chegar a número um do top americano, 'All I Want For Christmas Is You' pode vir a estabelecer outro recorde. Se se mantiver em número um a 4 de janeiro do próximo ano, Mariah Carey torna-se na primeira artista a ter um single líder da tabela em quatro décadas diferentes.

Em 2020, 'All I Want For Christmas' dá também à cantora a entrada para o Livro dos Recordes do Guinness, com três novos recordes mundiais: canção de Natal mais bem sucedida no top 100 da Billboard, música que mais semanas ficou no top 10 do Reino Unido e a canção de uma artista feminina mais ouvida no Spotify em apenas 24 horas.

Motivos de sobra para Mariah Carey celebrar em grande os 25 anos do seu clássico pop de Natal.