Mariah Carey bate três recordes do Guiness de uma vez

Tudo por causa da sua canção de Natal mais conhecida, "All I Want For Christmas Is You".

Desde a década de 1990 que a música de Mariah Carey se tornou o 'hino' da época natalícia. Ouvida em todo o lado, a canção continua a quebrar barreiras.

Em 2020, a Mariah Carey entra para o Livro dos Recordes do Guinness graças a "All I Want For Christmas Is You", que já faz 25 anos desde que foi lançada.

Desta vez, o sucesso da cantora alcançou três novos recordes mundiais: "All I Want For Christmas Is You" é a canção de Natal mais bem sucedida no top 100 da Billboard; é também a música que mais semanas ficou no top 10 do Reino Unido; e tornou-se na canção de uma mulher mais ouvida no Spotify em apenas 24 horas.

No sábado passado, 24, Carey recebeu o seu certificado de título de registo por um adjudicatário oficial da organização, Michael Empric. O momento aconteceu em palco, durante o seu espetáculo no 'The Colosseum', no Hotel Caesars Palace, em Las Vegas.



No Instagram, os responsáveis pelo Livro dos Recordes do Guinness celebraram a conquista da artista. "Estamos entusiasmados por poder homenageá-la com estes títulos".

A cantora também fez questão de agradecer publicamente. "Muito obrigada Guinness World Records por me honrar com três discos no livro de 2020!" escreveu na legenda da foto com o certificado, Empric e os gémeos de 8 anos, Monroe e Moroccan.

Se ainda não ouviu "All I Want For Christmas Is You" este ano, aqui está:

Ana Patrícia Cardoso