Maria Vieira. "Não trabalho há 2 anos porque sou conservadora e de direita"

A atriz assumiu que é apoiante do partido Chega, de André Ventura, e fã de Jair Bolsonaro, o presidente do Brasil.

Já foi uma das atrizes e comediantes da televisão mais acarinhadas pelo público. No entanto, desde que começou a falar abertamente sobre algumas opiniões políticas, Maria Vieira viu-se afastada do pequeno ecrã e do grupo de amigos e colegas com quem sempre trabalhou, como Herman José, Maria Vieira, Ana Bola, Victor Sousa e Joaquim Monchique.

No início deste ano, Maria aceitou ir ao programa da manhã da TVI, 'Você na TV', para contar a Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes a sua versão dos acontecimentos.

Segundo a própria, sofreu de preconceito. "Pelo facto de me ter assumido uma mulher conservadora e de direita comecei a ser ostracizada, marginalizada. Comecei a perder trabalho. Há dois anos que eu não trabalho neste pais à conta de ter assumido a minha posição política”, afirma. Para a atriz, Portugal é "uma ditadura de esquerda disfarçada de democracia”.

Maria define-se como uma cidadã de e apoia o partido Chega e o seu líder, André Ventura. No Brasil, é apoiante do presidente e faz questão de afirmar que "Só posso dizer bem do Bolsonaro".

Em relação ao fim das amizades com os colegas de profissão, a atriz não quis alongar-se nos comentários mas garante que não esquece que foram ditas "coisas muitos graves", nomeadamente por Ana Bola, uma das suas parceiras de palco.

