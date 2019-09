Presa há 12 anos, a 'socialite' conta que nunca mais viu filho, hoje com 21 anos. A mãe "é um monstro". Em livro, revela tudo sobre crime que chocou Portugal.

Radio Latina 5 min.

Maria das Dores quer que filho lhe perdoe ter mandado matar o pai

Presa há 12 anos, a 'socialite' conta que nunca mais viu filho, hoje com 21 anos. A mãe "é um monstro". Em livro, revela tudo sobre crime que chocou Portugal.

Em 2008, Maria das Dores foi condenada a 23 anos de prisão, por ter encomendado a morte do marido, o empresário Paulo Pereira da Cruz, de 44 anos.

Um crime que na altura foi muito mediático pois Maria das Dores era uma ‘socialite’ bem conhecida no país, presença habitual em festas e eventos, geralmente acompanhada do marido. Ambos ostentavam ter dinheiro e uma vida de luxo.

Apesar de condenada, Maria das Dores sempre disse ser inocente. Até agora.

Passaram-se 12 anos desde que foi presa e agora Maria das Dores Correia Alpalhão, seu nome completo, com 60 anos, volta a ser notícia, pois decidiu escrever um livro onde confessa o crime, por ciúme e pelo marido estar prestes a pedir-lhe o divórcio.

No livro, esta prisioneira diz que era ignorada por ele, que lhe era infiel, conta como encomendou a morte e como sofre pelo filho mais novo, Duarte, o único em comum com o marido que mandou matar, e que não vê desde que foi para a prisão.

“Eu, Maria das Dores, me confesso” é o nome do livro que foi lançado, dia 12, em Lisboa, e apresentado pelo filho mais velho da 'socialite', David Motta.

Conta este filho, fruto de um casamento anterior de Maria das Dores que a ideia do livro surgiu à mãe depois de ter feito exames a umas “calcificações na mama” que poderão ser de “origem maligna”. A mãe tomou consciência de que “está em risco iminente de partir”.

"Duarte, perdoa-me"

“Desde aí a mãe entrou num estado de consciência de que o fim estava perto e decidiu que gostaria de deixar alguma coisa ao filho mais novo [Duarte], de chegar até ele e de lhe pedir perdão”, contou David Motta, na conferência de imprensa.

“Duarte, perdoa-me. A minha sentença não é a prisão, e saber que, por aquilo que te fiz, não mereço voltar a ver-te. Mas, se algo desejaria, antes de morrer, era que um dia pudéssemos voltar a estar os três, juntos outra vez”, escreve Maria das Dores no livro.

Duarte, tinha sete anos quando o pai foi assassinado, por um motorista da mãe e outro amigo deste. Ambos atraíram o empresário para um apartamento deste em Lisboa, desocupado e mataram-no com golpes na cabeça de uma marreta de cinco quilos.

Depois colocaram-lhe um saco de plástico na cabeça e fecharam-no, para garantir que não voltava a respirar.

150 mil euros para matarem marido

Maria das Dores terá oferecido 150 mil euros aos dois homens para matarem o marido que que tinha um seguro de vida no valor de 1,2 milhões de euros.

Quando Duarte foi ouvido pelo tribunal, pediu ao juiz “para que a mãe não existisse mais” e que nunca mais a queria voltar a ver.

Ficou entregue aos cuidados dos avós paternos e de uns tios. Na altura, os psicólogos contaram que ele estava muito perturbado e que tinha uma inteligência acima da média.

Hoje com 21 anos, está no segundo ano de medicina, conta David Motta, na apresentação do livro dizendo “não ter a felicidade de o conhecer”.

Represálias pela exposição mediática

Já numa entrevista a Cristina Ferreira, em junho, Maria das Dores vinca que este livro é uma forma de pedir perdão ao filho Duarte pelo que fez.

“Nunca me vou desculpar por o meu filho não crescer com o pai e a mãe”, diz esta prisioneira, a Cristina Ferreira num vídeo de promoção da revista Cristina.

O livro e a entrevista a Cristina Ferreira foram feitos durante as saídas precárias do Estabelecimento Prisional de Tires, onde Maria das Dores está a cumprir pena. Pelo seu bom comportamento e numa medida de reintegração social, era-lhe permitido saídas de um ou três dias.

Só que, depois que da entrevista dada à revista da apresentadora, da qual foi capa, essa benesse foi-lhe retirada.

“Acho que não era de conhecimento público que a minha mãe estava em um regime de saídas precárias trimestrais. Regime RAI [Regime Aberto Exterior]. Com consequência à entrevista a Cristina Ferreira esse privilégio foi imediatamente retirado. Saiu desse regime e voltou para a prisão onde viveu praticamente 10 anos”, revelou David Motta na conferência de imprensa.

Ele acha que "sou um monstro"

Na entrevista a Cristina Ferreira, Maria das Dores surge com ar sofrido e a chorar muito. “Tudo o que me aconteça de mal eu mereço”, vincou.

“Não vejo o meu filho desde o primeiro dia em que entrei na cadeia”, disse enquanto desatava num pranto. “Eu aceito e perdoo o facto de não me deixarem ver o meu filho, porque afinal eles [os avós paternos] também perderam um filho”.

Cristina Ferreira pergunta-lhe então, que imagem pensa Maria das Dores que o filho mais novo tem de si? “Que sou um monstro, é essa a imagem que ele tem de mim”.

O apoio do filho mais velho

Já David Motta que representou a mãe no lançamento do livro porque as saídas precárias lhe “foram negadas” após a saída da revista de Cristina Ferreira explicou que decidiu ficar do lado da mãe, e ele e um amigo da mãe são as únicas visitas que Maria das Dores tem na prisão, ao longo destes 12 anos.

“Tomei a decisão de ficar do lado da minha mãe. Não de apoiar um crime, mas ficar do lado dela”, declarou David, de 33 anos realçando já ter sofrido represálias e mesmo de violência física por ser “filho de uma assassina”, como já lhe chamaram algumas vezes.

O livro foi escrito por uma jornalista, Virgínia López que se reuniu durante seis meses com Maria das Dores durante as suas saídas precárias e onde David Mota esteve sempre presente.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.