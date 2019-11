Aos poucos o jovem casal tem vindo a assumir publicamente a relação.

Margarida Corceiro partilha primeira fotografia com João Félix

Depois da mensagem que João Felix publicou no Instagram de Margarida Corceiro no dia em que esta fez 17 anos, a 26 de outubro, agora foi a vez da jovem atriz da TVI dar mais um passo na confirmação de um relacionamento entre os dois.

Nos Instastories, Margarida Corceiro publicou uma foto em que é possível ver, ao fundo, o jogador do Atlético de Madrid, de perfil, "escondido" atrás das portas de um dos seus roupeiros.

Foto: Instagram

A imagem mostra o closet da casa de João Félix, confirmado as notícias recentes que davam conta que a atriz de "Prisioneira" estaria na capital espanhola para passar uns dias na companhia do namorado, que tem estado sem jogar devido a uma lesão no tornozelo direito.







AT