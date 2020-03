Em fevereiro, o cantor de 75 anos anunciou luta contra o cancro da mama.

Marco Paulo sem cabelo por causa dos tratamentos de quimioterapia

Marco Paulo, de 75 anos, partilhou no Facebook uma imagem do novo visual, resultado dos tratamentos de quimioterapia para tratar cancro da mama.

O diagnóstico chegou em dezembro e, no início do ano, o cantor submeteu-se a uma operação para remoção do peito esquerdo. Manteve sempre a confiança na recuperação mas não nega que é estranho olhar para o novo penteado.

"O cabelo cair não dói, mas é desagradável. Sair do banho, ir ao espelho e pentear-me e ver que o meu cabelo está a cair... Já tenho uma boina preparada", revelou em entrevista a Cristina Ferreira.

No Facebook, recebeu centenas de comentários dos fãs depois de publicar a fotografia sem cabelo para agrader todo o apoio que tem recebido. "O meu novo visual. Obrigado pelo vosso caminho! Beijos e abraços".