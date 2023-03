Já é conhecido o programa de visita do Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro António Costa ao Luxemburgo, no próximo domingo, 26 de março.

Marcelo Rebelo de Sousa recebido pelo Grão-Duque e António Costa por Xavier Bettel

O Ministério de Estado do Luxemburgo refere em comunicado que Marcelo Rebelo de Sousa será recebido em audiência pelo Grão-Duque e pela Grã-Duquesa, no Palácio Grão-ducal.

Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa no jogo Luxemburgo-Portugal de 26 de março O chefe de Estado e o chefe do Executivo vão também motivar os portugueses a inscreverem-se para votar nas eleições comunais.

Já António Costa será recebido pelo primeiro-ministro Xavier Bettel, para uma reunião de trabalho. O encontro vai servir para passar em revista as relações bilaterais e abordar questões da atualidade europeia e internacional.

À noite, como a Rádio Latina tinha avançado em primeira mão, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa vão assistir ao jogo de futebol entre Luxemburgo e Portugal, a contar para o grupo J de qualificação para o Europeu de 2024.

O Grão-Duque Henri, Xavier Bettel e outras individualidades vão também assistir ao jogo, refere o Ministério de Estado. O programa inclui ainda uma receção em homenagem à comunidade portuguesa no Luxemburgo.

