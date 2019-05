A família de Nuno Rebelo de Sousa, filho do presidente da República, mudou-se para a China no início de 2019.

Radio Latina 2 min.

Marcelo Rebelo de Sousa preocupado com os netos

Até ao final do ano passado, mesmo vivendo loge dos netos o filho do presidente da República telefonava todos os dias para os netos, na altura a viver no Brasil. Mas, desde o início deste ano que a família de Nuno Rebelo de Sousa, o filho do presidente. se mudou para a China, por causa do trabalho de Nuno. De forma a conseguir falar diariamente com os cinco netos, Marcelo Rebelo de Sousa tem de fazer uma grande ginástica devido ao fuso horário, menos nove horas do que em Portugal.

Ao mesmo tempo, os cinco netos do presidente, Francisco (15 anos), Maria Teresa (13), Maria Madalena (11), Maria Luísa (10), e Maria Eduarda (5 ) estão a sentir dificuldades ambientar-se à realidade oriental, segundo percebeu Marcelo Rebelo de Sousa que se encontrou recentemente com os cinco. Na visita oficial recente à China, o presidente teve oportunidade de ver os netos à margem do programa oficial e veio muito apreensivo.

"Acho que eles [os netos] não estão assim muito felizes", desabafou Marcelo Rebelo de Sousa à revista Vip.

"A China é muito longe, são horas diferentes, há uma distância maior entre as pessoas. No fundo, estão numa escola em que há poucos ocidentais, são muitos chineses, nem sequer se fala muito inglês em muitos sítios onde vão e, portanto, senti que foram momentos muito curtos, muito intensos", desabafou o presidente da República portuguesa. E de coração pequenino, acrescentou: "Senti neles uma grande saudade, uma vontade de vir embora".

Só que segundo Marcelo os meninos não podem regressar para já. "Não sei quando voltam, mas provavelmente só no final de 2021, e ainda falta muito tempo", acrescentou à publicação portuguesa.

À exceção do tempo passado com a família na China, Marcelo Rebelo de Sousa tinha estado pela última vez com os netos entre dezembro e meados de janeiro, em Portugal. Por esta altura, o filho Nuno Rebelo de Sousa e a família deixaram o Brasil, onde viveram quase uma década, para iniciar uma nova vida na Ásia. Nessa altura, levou quatro dos netos a assistir ao espetáculo "Ovo" do Cirque du Soleil, em Lisboa.

Já na altura, o "avô carinhoso", como se define, já pensava nas saudades que iria sentir após a partida dos netos para a China. "Lido mal com as saudades, muito mal. Quando eles estavam no Brasil as saudades já eram imensas, e agora que vão para a China ainda vão ser piores", confessou à revista Caras em janeiro.

Em entrevistas dadas anteriormente, sempre que questionado sobre o que mais sentia falta a resposta de Marcelo era sempre a mesma: dos seus netos.