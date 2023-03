O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, comentou para a Rádio Latina a fraca adesão dos portugueses à campanha de inscrição nos cadernos eleitorais.

Marcelo Rebelo de Sousa. “Portugueses têm uma vida de muito trabalho” no Luxemburgo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, comentou para a Rádio Latina a fraca adesão dos portugueses à campanha de inscrição nos cadernos eleitorais.

Na opinião do chefe de Estado português, que no domingo se encontrou com a comunidade portuguesa no Luxemburgo antes de assistir ao jogo Luxemburgo (0)– Portugal (6), os portugueses do Grão-Ducado “ têm uma vida de muito trabalho e difícil” e “não têm ideia exata" da importância do poder político.



Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Marcelo Rebelo de Sousa chegou mesmo a qualificar de “imperdoável” os portugueses não votarem nas próximas eleições comunais de 11 de junho, no encontro com a comunidade portuguesa, onde também o primeiro-ministro português, António Costa, e o seu homólogo luxemburguês Xavier Bettel apelaram ao recenseamento eleitoral.

Luxemburgo e Portugal estão geminados – Marcelo Rebelo de Sousa (C/ÁUDIO) Luxemburgo e Portugal estão geminados – Marcelo Rebelo de Sousa (C/ÁUDIO)

Os estrangeiros podem votar e ser eleitos nas eleições locais, mas para isso têm de se inscrever nos cadernos eleitorais até às 17h, do dia 17 de abril. Podem fazê-lo presencialmente, junto da comuna de residência, ou no portal Myguichet.lu.

A taxa de inscrição é de 12,5%, segundo o último levantamento publicado pelo Ministério da Família e da Integração. Entre os portugueses, a taxa de recenseamento é de cerca de 16%.

Artigo: Manuela Pereira | Foto: Laurent Blum