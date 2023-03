O chefe de Estado e o chefe do Executivo vão também motivar os portugueses a inscreverem-se para votar nas eleições comunais.

Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa no jogo Luxemburgo-Portugal de 26 de março

O Presidente da República e o primeiro-ministro de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, vão estar no Grão-Ducado para assistir ao jogo de futebol entre as seleções do Luxemburgo e de Portugal, no próximo dia 26 de março, a contar para a fase de qualificação do campeonato europeu de 2024.



A informação foi garantida à Rádio Latina pelo Embaixador de Portugal no Luxemburgo, Pedro de Sousa Abreu.



Antes, a ministra da Família e Integração, Corinne Cahen, revelou, em direto no domingo, no programa Morabeza da Rádio Latina, que Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa vão regressar ao Luxemburgo para motivar os portugueses a inscreverem-se para os cadernos eleitorais.

Corinne Cahen a dar conta da visita de Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa ao Luxemburgo, para motivar os portugueses a participarem nas eleições comunais.



Já o embaixador Pedro de Sousa Abreu acrescenta que o Presidente da República e o primeiro-ministro português vão assistir ao jogo Luxemburgo-Portugal, no estádio nacional, em Kockelscheuer, no dia 26 de março.

Henrique de Burgo