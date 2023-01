Marc Angel está fora da corrida eleitoral no Luxemburgo

Na primeira hora do Morabeza de 22 de janeiro de 2023 tivemos como convidadas, Maria Oliveira Mascarenhas, da associação APL, para falar sobre o serviço de biblioteca, livraria e trabalho com os seniores. Depois, Nita Veiga, da Federação das Associações Cabo-verdianas do Luxemburgo deu os detalhes da festa do Dia dos Heróis Nacionais, que vai ser organizada no próximo dia 28 de janeiro, no Centre Sociétaire, na capital.