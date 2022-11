Menos contratos no mercado habitacional resultam em problemas de liquidez.

Atualidade em síntese 23 NOV 2022

Manufatura. Setor da construção civil atravessa dificuldades

Menos contratos no mercado habitacional resultam em problemas de liquidez.

A indústria manufatureira tem passado por diversas crises. Uma conjuntura difícil e investidores e clientes receosos são fatores que estão a começar a colocar muitas empresas em dificuldade. A preocupação foi manifestada na assembleia-geral da federação do setor manufatureiro (Fédération des Artisans, na designação em francês).



Segundo os resultados provisórios de um estudo da federação, o volume de negócios tem diminuído em todos os setores da manufatura e começa a haver problemas de liquidez nas empresas. O setor da construção é um dos setores mais afetados, porque há cada vez menos contratos assinados, tanto com pessoas privadas, como com entidades estatais. A federação sublinha que para 2023, já se prevê que haja menos construções novas, concretamente, menos 1.500 unidades. Inicialmente, estava previsto construir 3.800 unidades, mas esse número passou agora para 2.300 unidades.

Este órgão federativo lança por isso um apelo ao Governo, para que este adote medidas de urgência para favorecer os investimentos na habitação. Uma das medidas poderia ser a reintrodução de uma taxa super-reduzida temporária de 3% tanto para a construção de alojamentos com destino ao mercado de arrendamento como para os trabalhos de renovação.

Construção. Pedreiros e instaladores sanitários entre as profissões mais procuradas

Pedreiros e instaladores são as profissões mais procuradas pelas empresas do ramo da construção. De acordo com dados divulgados este mês pela ADEM, em 2021 foram declaradas mais de 400 vagas para pedreiros e cerca de 200 para instaladores sanitários. Em terceiro lugar surgem os serventes de obras, com 172 vagas.

Estes números foram compilados pela ADEM no âmbito de uma série de vídeos sobre as tendências do mercado de trabalho luxemburguês.

Com base nas vagas notificadas pelas empresas, a agência conclui que há profissões em crescimento no setor da construção – como engenheiros, arquitetos e mestres de obras –, não havendo qualquer ramo em declínio. Algo que é raro, segundo Inès Baer, responsável pelos estudos sobre o mercado de emprego da ADEM. Leia mais aqui.

300 euros por quarto. Dudelange cria habitação acessível para jovens

Dudelange quer combater a crise habitacional e ajudar os jovens a preparar a sua independência. Nesse sentido, apresentou recentemente um novo conceito de habitação no centro da cidade. Na rua do Comércio, por exemplo, uma antiga quinta com caráter histórico foi transformada em habitação acessível para jovens.

Os trabalhos de renovação começaram no outono de 2019. O custo total da renovação foi de mais de 2 milhões de euros.

O arrendamento deverá custar 300 euros, com despesas, independentemente do tamanho do quarto. O projeto destina-se a jovens que têm um emprego, seja um emprego permanente ou um estágio, e que não conseguem encontrar casa no mercado de habitação tradicional devido aos preços exorbitantes.

Gasolina mais barata a partir desta quarta-feira

Depois do gasóleo ontem, hoje é a vez da gasolina baixar.

O preço da gasolina sem chumbo 95 baixou 5,2 cêntimos, para 1,539 euros por litro.

A gasolina 98 de octanas está 6,3 cêntimos mais barata. O litro custa agora 1,756 euros.

2022 regista excedente orçamental. Yuriko Backes mantém-se prudente

O Estado fechou o terceiro trimestre deste ano com um excedente orçamental, mas a ministra das Finanças, Yuriko Backes, mantém-se prudente, afirmando ser “demasiado cedo para tirar conclusões”.

No final do mês de setembro, as receitas da Administração Central elevavam-se a 17,7 mil milhões de euros, o que corresponde a quase 78% das receitas do orçamento. Os impostos pagos sobre os salários (498 milhões de euros) é a parcela que mais contribui para este montante, o que segundo Yuriko Backes se deve a um mercado de trabalho dinâmico.

Por outro lado, o crédito fiscal de energia (crédit d’impôt énergie, em francês) tem um impacto negativo sobre o resultado, uma vez que representa um custo de 193 milhões de euros para o Estado. Do lado das despesas, a Administração Central aponta 16,8 mil milhões de euros, sendo que nos nove primeiros meses do ano, o Estado gastou 209 milhões de euros no âmbito do pacote de solidariedade, decidido durante as reuniões tripartidas.

Com um excedente de 924 milhões de euros até ao final de setembro deste ano, a ministra das Finanças mantém-se confiante e sublinha que prevê manter o “seu compromisso de adotar certos incentivos fiscais para favorecer o poder de compra dos agregados familiares, como também a competitividade da economia luxemburguesa”.

Luxemburgo foi o quinto país da UE onde o rendimento familiar mais subiu

Em 2021, 84% da população da União Europeia (UE) vivia num agregado familiar cujo rendimento líquido ou se mantinha estável (66,5%) ou beneficiava de um aumento (17,5%) em comparação com 2020. No sentido inverso, 16% da população da UE relatou ter sofrido um decréscimo. Dados revelados pelo Eurostat.

No Luxemburgo, aqueles que viviam num agregado com um rendimento estável representavam 61,8% da população, tendo 12,4% perdido rendimento de 2020 para 2021 e 25,8% visto esse rendimento aumentar, durante o mesmo período.

O Grão-Ducado foi, de resto, o quinto país da UE com uma maior fatia da população a beneficiar de uma subida no rendimento familiar.

Vários mortos em tiroteio num supermercado nos EUA

Várias pessoas morreram esta madrugada num tiroteio num supermercado em Chesapeake, no estado norte-americano da Virginia, nos Estados Unidos, segundo os 'media' locais que citam fontes policiais.

O autor do massacre morreu e, embora o número exato de vítimas seja desconhecido, um porta-voz da polícia indicou que é inferior a 10.

Cerca de 40 veículos de emergência foram mobilizados para o local, onde uma operação policial significativa está também destacada.

Chefe da diplomacia da UE defende relações com a China sem dependência excessiva

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, defendeu a necessidade de falar com a China para acautelar os interesses europeus, mas alertou para os perigos de uma excessiva dependência do país asiático.

Num debate sobre as relações UE-China, Borrell lembrou que os líderes europeus confirmaram, em outubro, a política face a Pequim e concordaram na necessidade de haver unidade “em todos os aspetos” do relacionamento com o país asiático.

O também vice-presidente da Comissão Europeia alertou, no entanto, que a dependência da UE da China não se pode tornar uma fragilidade, como aconteceu com a Rússia no campo energético.

Mundial 2022. A França iniciou ontem da melhor maneira a defesa do título, ao golear a Austrália por 4-1, em jogo do Grupo D do Mundial2022 de futebol no Catar.

Com este resultado, a França isola-se na frente do Grupo, com três pontos, sendo seguida por Dinamarca e Tunísia, que empataram ontem 0-0 e têm um ponto cada, enquanto a Austrália ocupa a última posição, sem qualquer ponto.

O México e a Polónia empataram ontem a zero, em encontro da primeira jornada do Grupo C do Mundial de futebol.

Com este resultado, as duas formações repartem, com um ponto, o segundo lugar do agrupamento, liderado pela Arábia Saudita, que, surpreendentemente, venceu a Argentina por 2-1 e soma três pontos, contra nenhum dos sul-americanos, que são últimos.

O Rei Salman da Arábia Saudita declarou feriado nacional para hoje, após a seleção saudita ter vencido ontem a Argentina.

Portugal realiza derradeiro treino antes da estreia no Catar

A seleção portuguesa de futebol realiza hoje o último treino antes da estreia no Grupo H do Campeonato do Mundo, com o Gana, restando saber se o lateral Nuno Mendes estará à disposição no relvado.

O lateral-esquerdo do Paris Saint-Germain foi o único ausente no treino de terça-feira, tendo apenas feito trabalho de recuperação no ginásio, devido a dores musculares, sendo, por isso, a única dúvida para o derradeiro apronto antes do primeiro jogo no Mundial2022.

Portugal e Gana jogam na quinta-feira, às 17:00.

Cristiano Ronaldo deixa Manchester United "com efeitos imediatos"

Cristiano Ronaldo vai deixar o Manchester United “com efeitos imediatos” e por acordo mútuo, anunciou esta terça-feira o clube inglês, na sequência de uma entrevista em que o avançado disse sentir-se “traído” e desrespeitado.

Em declarações reproduzidas na conta oficial do Instagram da Liga inglesa de futebol, o ‘astro’ português explica que ama o emblema e os adeptos, e que isso “nunca mudará”.

Antes de se juntar à seleção portuguesa, que está no Catar para disputar o Mundial2022, o capitão da equipa das 'quinas’ deu uma entrevista em que criticou longamente o clube, o treinador, Erik ten Hag, e revelou sentir-se “traído” e desrespeitado naquele emblema, ao qual regressou em 2021, após uma primeira passagem (2003-2009), já depois de representar Real Madrid e Juventus.

Redação Latina | LUSA || Foto: Pixabay