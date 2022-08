A Câmara dos Ofícios alerta para o aumento das despesas relacionadas com o pessoal, agravada por uma forte penúria de mão de obra qualificada que acaba por exercer uma “pressão constante” nos salários.

Radio Latina 8 min.

Atualidade em síntese 29 AGO 2022

Manufatura. Empresas preocupadas com o ‘index’ e com a falta de mão de obra

A Câmara dos Ofícios alerta para o aumento das despesas relacionadas com o pessoal, agravada por uma forte penúria de mão de obra qualificada que acaba por exercer uma “pressão constante” nos salários.

O inquérito de conjuntura levado a cabo pela chamada Chambre des Métiers, na designação oficial em francês, confirma que aumentou a percentagem de empresas cuja atividade está a sofrer com a falta de pessoal. No segundo trimestre deste ano, essa taxa ascendia aos 36%, sendo que os setores da alimentação e da construção são os mais afetados.

A instituição sublinha que o problema de falta de mão de obra deverá acentuar-se nos próximos dez anos, já que deverá ser necessário substituir entre 22 mil a 25 mil trabalhadores em idade de reforma.

A indexação dos salários também pesa nas faturas das empresas do setor manufatureiro. Apesar do adiamento da tranche de julho, a Câmara dos Ofícios recorda que as empresas tiveram de pagar duas parcelas no espaço de sete meses (uma em outubro de 2021 e outra em abril de 2022). De acordo com o organismo, as empresas estão “muito preocupadas” com a indexação, já que as previsões sobre a inflação para o segundo semestre do ano e para 2023 não são animadoras. Razão pela qual apela para que sejam “encontradas soluções à altura dos desafios” deste setor.

Madeira 93% mais cara face a janeiro de 2020

São apenas alguns exemplos. O preço da madeira disparou 93% e o do trigo de moagem 86% face a janeiro de 2020. O custo dos materiais e matérias primas usados pela manufatura permanecem num nível muito elevado face ao período pré-pandemia, o que leva a Câmara dos Ofícios a alertar para uma situação preocupante no setor.

Perante um aumento dos preços, da inflação e de todas as despesas, a Câmara dos Ofícios alerta para o risco de problemas de liquidez e de rentabilidade. Aquela câmara profissional lembra que, “após dois anos de pandemia, as reservas financeiras de muitas empresas da manufatura estão esgotadas e estas novas dificuldades financeiras poderão pôr em perigo a sobrevivência de algumas empresas que já estão fragilizadas”.

Ainda sobre o aumento dos preços, o organismo salienta também a “subida em flecha” dos preços da energia fóssil, devido à invasão russa da Ucrânia, apesar da ligeira quebra durante os meses de verão. Mesmo assim, adverte que “este conflito tem consequências imprevisíveis para os países europeus, sobretudo no que diz respeito ao abastecimento de produtos energéticos para o próximo inverno”.

Jovens “au pair” no Luxemburgo têm de receber pelo menos 463 euros por mês

Os jovens a trabalhar como “au pair” no Luxemburgo têm de receber, pelo menos, 463 euros por mês, de acordo com uma atualização da informação sobre o programa divulgada no site guichet.lu. Este programa destina-se a jovens dos 18 aos 29 anos. Permite às famílias residentes no Luxemburgo acolher um jovem vindo do estrangeiro durante um período máximo de 12 meses.

Para que uma família possa acolher um jovem “au pair”, o agregado tem de ser composto por pelo menos uma criança com menos de 13 anos. O montante pago tem de corresponder a 1/5 do salário social mínimo, isto é, 463 euros por mês, por 25 horas de trabalho semanal. O programa é coordenado pelo Serviço Nacional da Juventude (SNJ). Segundo dados revelados à Rádio Latina pelo SNJ em fevereiro do ano passado, o Luxemburgo tinha na altura cerca de 230 jovens a trabalhar como “au pair”.



Metade dos jovens passa entre uma e três horas por dia nas redes sociais

Cerca de 50% dos jovens dos 16 aos 24 anos passa entre uma e três horas por dia nas redes sociais. Já 26% dedica-lhes entre três e cinco horas e 10% mais de cinco horas por dia. Os restantes 14% passam menos de uma hora nas redes. Estas são conclusões de uma sondagem levada a cabo em 2021 pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec).

Sobre o tempo passado nas redes sociais, os dados do Statec mostram que as mulheres que as utilizam dedicam-lhes mais tempo do que os homens. Cerca de 33% delas passam menos de uma hora por dia nas redes, 52% entre uma e três horas, contra 47% e 41% dos homens, respetivamente.

O instituto de estatísticas revela que 86% das pessoas inscritas nas redes sociais utilizam-nas todos os dias, 32% fazem-no mais de cinco vezes por dia e 17% mais de dez vezes por dia.

Facebook é a rede social preferida dos residentes

De acordo com o gabinete de estatísticas, o Facebook é, de longe, a rede social mais popular no Luxemburgo, sendo utilizada por 82% dos internautas. A seguir aparece o Instagram (58%), o LinkedIn (31%), o Pinterest (22%), o TikTok (19%) e o Twitter (18%). A sondagem permite concluir que o Facebook é utilizado tanto por mulheres como por homens, sendo mais popular entre os internautas a partir dos 25 anos. O Instagram, por seu lado, atrai sobretudo os jovens dos 16 aos 24 anos.

O TikTok é a rede social com mais adeptos entre as camadas mais jovens e são sobretudo os jovens de 16-17 anos que a utilizam. Cerca de 74% dos jovens dessas idades estão no TikTok, percentagem que vai diminuindo consoante aumenta a idade do utilizador.

“Luxemburgo está atrasado na luta contra o bullying”

A presidente da associação Amazing Kids considera que o Luxemburgo continua a fazer muito pouco contra o bullying nas escolas. Ouvida pela Rádio Latina, a psicóloga Catherine Verdier foi curta e direta: o país está atrasado nesta luta.

Segundo a responsável, não existe no grão-ducado um conceito de prevenção do bullying. Catherine Verdier considera, no entanto, que o Ministério da Educação está a acordar para o assunto e começa a compreender que é preciso agir porque o problema não se vai resolver sozinho.

Mais de 200 voos cancelados em Lisboa e Porto durante três dias de greve na Portway

Os três dias de greve dos trabalhadores da Portway causou o cancelamento de, pelo menos, 230 voos nos aeroportos de Lisboa e Porto, segundo um balanço do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil revelado ontem ao início da noite e citado pela Agência Lusa.

Esta greve também afetou as ligações com o Luxemburgo. Por cá, só no domingo foram cancelados pelo menos dois voos: um com destino a Lisboa e outro com destino ao Porto.

Os trabalhadores da Portway reivindicam o cumprimento do Acordo de Empresa de 2016 e uma avaliação de desempenho que não sirva para evitar progressões, assim como o pagamento de feriados a 100% e aumentos salariais imediatos, que tenham em conta a inflação.

Foguetão que vai levar astronautas de novo à Lua é hoje lançado para primeiro voo de teste

O foguetão que há de levar novamente astronautas à Lua, o SLS, é hoje lançado para a órbita do satélite natural da Terra num primeiro voo de teste, sem tripulação.

Adiado sucessivamente ao longo dos anos, o lançamento será feito da base da agência espacial norte-americana NASA, na Florida, nos Estados Unidos, com uma "janela de oportunidade" de duas horas que se abre quando, por cá, forem 14h33. Espera-se no evento a presença do ex-astronauta Harrison Schmitt, o último homem a pisar a Lua, em dezembro de 1972.

Ucrânia denuncia 379 crianças mortas e 733 feridas por ataques russos

A Procuradoria para a Infância da Ucrânia denunciou que, pelo menos, 379 crianças morreram e cerca de 733 ficaram feridas em ataques realizados pela Rússia desde o início da invasão da Ucrânia, no final de fevereiro.

A maioria das vítimas infantis, contando mortes e ferimentos, foi registada na região de Donetsk, com 388. O Ministério Público denunciou que os ataques russos também destruíram cerca de 2.300 estabelecimentos de ensino.

A ofensiva militar lançada em 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de quase 13 milhões de pessoas – mais de seis milhões de deslocados internos e quase sete milhões para os países vizinhos -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

FC Porto perde na visita ao Rio Ave e deixa Sporting de Braga na frente

O campeão FC Porto sofreu ontem a primeira derrota na I Liga portuguesa de futebol, ao perder por 3-1 no terreno do Rio Ave, em jogo da quarta jornada.

Com este desaire, os azuis e brancos ficam a um ponto do líder Sporting de Braga, e em igualdade com o Benfica, que tem em atraso a receção ao Paços de Ferreira, marcada para terça-feira, e o Portimonense, todos com nove, enquanto o Rio Ave sobe ao grupo dos 10 primeiros classificados, com quatro.

Futebol. Dudelange e Hesperange imbatíveis na Liga BGL

O F91 Dudelange e o Hesperange continuam a partilhar a liderança da Liga BGL de futebol, só com vitórias, após a quarta jornada disputada no fim de semana.

Os campeões em título, F91 Dudelange, foram vencer no terreno do Racing Luxemburgo por 4-2, enquanto o outro candidato ao título, Hesperange, foi golear o Strassen por 4-0.

Nos outros jogos, destaque para as vitórias do Mondercange por 3-0, na receção ao Fola de Esch, e para a goleada do Titus Pétange, por 4-1, frente ao Mondorf.

Dylan Pereira triunfa na Bélgica e mantém-se líder da Porsche Supercup

Dylan Pereira triunfou na Bélgica e mantém-se líder da Porsche Supercup. O piloto lusodescendente venceu em Spa-Francorchamps, no país vizinho, e continua como número um da Porsche Supercup.

Depois de ter conquistado a pole position no sábado, Dylan Pereira defendeu o lugar na manhã de domingo. Esta foi a terceira vitória da carreira do lusodescendente no circuito de Spa-Francorchamps.

Textos: Redação Latina com Lusa | Foto: Arquivo LW

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.