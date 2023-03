Estes graus académicos são procurados sobretudo nas áreas da administração, gestão e comércio (39,8%) e para cargos técnicos (33,1%). Já o DPA aparece como a formação mais solicitada.

Qualificações

Manufatura e construção. Um quinto das vagas pede mestrado ou doutoramento

Os setores da indústria manufatureira, da construção e obras obras públicas preveem contratar 765 pessoas nos próximos dois anos. E para um quinto das vagas, é pedido mestrado ou doutoramento.



Os dados constam da sondagem feita anualmente pela Fedil, federação dos setores, na qual participaram 57 empresas.

Sobre as qualificações mais procuradas pelas, o diploma de aptidão profissional (DPA) lidera a lista, sendo a formação exigida em 44,2% das vagas. Depois aparecem então o mestrado e o doutoramento, com 19,9%, a formação de técnico, com 12,9%, e a licenciatura, com 12,5%. Os níveis BTS (7,2%) e BAC (3,3%) são os menos procurados.

No que toca a mestrados e doutoramentos – as qualificações mais elevadas –, estes graus académicos são procurados sobretudo nas áreas da administração, gestão e comércio (39,8%) e para cargos técnicos (33,1%).

Cinquenta e sete empresas participaram na sondagem da Fedil. Meia centena de empresas que representam 15.645 empregos. A federação destaca, no entanto, que a taxa de participação no inquérito foi de apenas 24,6%, a percentagem mais baixa desde que o inquérito é feito.

Artigo: Diana Alves | Foto: Shutterstock