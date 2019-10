Com um longo percursso musical a artista está de regresso com um novo projeto e temas originais.

Manuela Rufolo a voz de Itália que conquistou o Luxemburgo

Manuela Rufolo chegou ao Luxemburgo em 2013, com sonhos, ambições e muita musicalidade na "bagagem". O seu percursso musical, pautado por grandes sucessos e o reconhecimento da crítica, começou em Itália, o seu país de origem, e continuou no Luxemburgo com a participação no Eurovision Gala Night em Mondorf, integrou o Grund Club Songwriter e formou um trio com a baixista Daniela Kruger e o pianista Merveil Doussiema. Em 2018 com o projeto ArtisticaMente juntou a música à arte, com concertos e exposições de pintura, fotografia e desenho.



Após várias colaborações, nomeadamente com o conhecido guitarrista Remo Cavallini e cantora Marilú Bossio, Manuela Rufolo prepara-se para apresentar, dia 9 de novembro, o seu novo projeto "band" com Davide Bottiglieri na guitarra e Virgil Magri na bateria. Antes do concerto a artista, acompanhada ao piano por Merveil Doussiema, vai estar nos estúdios da Radio Latina esta sexta-feira, 18 de outubro, entre as 15h e as 16h, para apresentar, ao vivo, o seu novo projeto musical.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves