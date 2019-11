A jornalista faz duras críticas à SIC e garante que a estação de Carnaxide recebeu "muitas pressões" para a "afastar".

Manuela Moura Guedes de novo afastada da televisão

A jornalista faz duras críticas à SIC e garante que a estação de Carnaxide recebeu "muitas pressões" para a "afastar".

Há precisamente um ano, Manuela Moura Guedes estreava-se na SIC com rubrica 'A Procuradora', que estava incluída no 'Jornal da Noite'. No entanto, esta só esteve no ar até junho de 2019.

Moura Guedes vem agora dizer, em entrevista à revista TV Guia, que a sua saída esteve relacionada com pressões exteriores.

"Comecei por ter 18 minutos, acabei com oito. Tinha uma pessoa da pesquisa a trabalhar comigo e levaram-na. Enfim... Sei que receberam muitas pressões para me afastar e também sei que é preferível terem o Francisco Louçã e o Marques Mendes, gente muito independente, como todos bem sabemos", disse Manuela.

"Propuseram-me nas férias fazer entrevistas e eu disse-lhes que ninguém ia aceitar ser entrevistado por mim, só personalidades de terceira e quarta categorias. E portanto o projeto ia ser um flop. Insistiram na ideia e eu não aceitei. Vim-me embora", revelou.

Insinua também que saiu num momento particular, em que o país ia entrar no período de pré-campanha eleitoral. "É, deixei de comentar precisamente nessa altura. É estranho, não é?". Apesar de se mostrar descontente com o resultado, a jornalista afirma que já nada a surpreende ou magoa. "Trabalho em televisão há 40 anos, já não me desiludo com ninguém..."



A 'TV Guia' contactou a SIC desmente pressões, 'uma fantasia'."Foi proposto um formato a Manuela Moura Guedes, que inicialmente aceitou. A 15 dias de ir para o ar, Manuela Moura Guedes teve dúvidas em relação ao formato, que assentava numa entrevista, e a SIC decidiu não avançar. A história é única e exclusivamente essa e é por isso uma fantasia o tema das pressões".



