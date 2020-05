Neste episódio, Rúben Gomes falou-lhe de ervilhas e da não necessidade de as misturar na comida de forma a que tenhamos de passar mais tempo a metê-las de parte do que a saborear a refeição. Passou em antena, mas não ouviu? A rubrica "Faz sorrir até o velho que usa fralda", de segunda a sexta, às 08h30 e 17h25.

Manual de instrução, não obrigado! - Faz sorrir até o velho que usa fralda.

Neste episódio, Rúben Gomes falou-lhe de ervilhas e da não necessidade de as misturar na comida de forma a que tenhamos de passar mais tempo a metê-las de parte do que a saborear a refeição. Passou em antena, mas não ouviu? A rubrica "Faz sorrir até o velho que usa fralda", de segunda a sexta, às 08h30 e 17h25.

“Pior, o manual de instruções é tão rejeitado, que se por algum motivo aparecer uma dúvida ou uma luz estranha, onde vamos pesquisar? No Google! Quer um conselho, se coloca dinheiro debaixo do colchão, guarde-o dentro do manual do aspirador que ninguém vai dar com ele. Mais uma prova que muita gente não lê manuais é o fato de utilizarem uma faca para aparafusar...”

Quer ouvir o resto?

Episódio anterior: Geração Cogumelo