Mansão de Katie Holmes está à venda por quatro milhões de euros

Veja as fotos do interior da casa onde a ex-mulher e a filha de Tom Cruise viveram até agora, situada num condomínio de luxo em Los Angeles.

Katie Holmes colocou à venda a sua casa por quatro milhões de euros (cerca de 4,6 milhões de dólares).

O imóvel, inserido num condomínio de luxo em Los Angeles, tem 1500 m2 de área total.

A casa é um duplex e possui, por exemplo, seis suites, biblioteca e sala com lareira, aberta para a cozinha e cercada por janelas panorâmicas. A mansão é circundada por um vasto espaço exterior, com jardim e piscina, entre outros equipamentos.





Depois de, no verão passado, se ter separado de Jamie Foxx, com quem namorava há seis anos, Katie Holmes decidiu pôr a sua casa à venda, segundo os media internacionais, para evitar a proximidade com o ator, que tem uma propriedade perto da sua.

A atriz de 40 anos adquiriu a mansão em 2014, por 3,4 milhões de euros, dois anos depois do divórcio de Tom Cruise.



