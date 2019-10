O apresentador conta que desde os 10 anos até à fase final da adolescência, teve uma vida "terrível": foi vítima de grande " violência verbal e física" por ser "diferente".

Radio Latina 4 min.

Malato: "Sofri muito em criança e adolescente" por ser "maricas"

Desta vez, José Carlos Malato não brincou nem fez rir. Desta vez Malato até chorou. Ontem, numa entrevista muito emocional à amiga Tânia Ribas de Oliveira, no programa ‘A Tarde é Nossa’, na RTP, o popular apresentador revelou o quanto sofreu, a partir dos 10 anos e adolescência com a discriminação, por ser “diferente dos outros rapazes”. Por ser “maricas” o que só descobriu entre a “adolescência e idade adulta”.

A partir do “ciclo preparatório” viveu um dia a dia de bullying” - de violência verbal e física -, na escola, pelos colegas rapazes, que ia aumentando de tom.

"Chegava a vomitar com medo"

“Eu adorava estudar mas tinha tanto medo de ir à escola, que chegava a vomitar quando me aproximava dos portões da escola, pois sabia o que me ia acontecer”, recorda num tom revelador do sofrimento que passou em Porto Salvo.

“Uma vez atiraram-me da escada e eu parti um braço”, conta Malato. “Eu não percebia o que tinha mudado. Até ali era o menino querido, o mais popular”. E de repente, tornou-se o alvo de violência dos rapazes.

“Não tinha jeito nenhum para jogar à bola, para as atividades masculinas. Só andava com as raparigas”, lembra.

A esta discriminação, o apresentador conta que naqueles anos, antes do 25 de Abril, não ajudava nada o facto de ele ser testemunha de Jeová. “Aprendíamos que se nos batiam devíamos dar a outra face e eu ali ficava sem fazer nada”.

"Faziam-me coisas terríveis"

Dali passou para o liceu de Oeiras e o quotidiano de “sofrimento” atroz foi o mesmo. “Faziam-me coisas terríveis”, “eu era o bobo da corte”.

“Os meus pais não sabiam de nada, nunca lhes contei”, disse Malato. Naquela altura, os professores e as famílias não estavam preparados para meninos “diferentes”.

“O que vivi para mim era como se fosse uma situação de guerra, com sintomas pós-traumáticos, mas a acontecer. Foi muito duro”.

José Carlos Malato, pré-adolescente tentou enfrentar o problema, mesmo “sem perceber a razão” porque era discriminado.

"No autocarro, apalpavam-me"

“Resolvi fazer alguma coisa e tentei modificar a minha maneira de ser. Passei outras em frente ao espelho do meu quarto, a ensaiar falar com voz grossa, a andar sem dar ao braço, e a não me assustar e não gritar. Tudo para tentar não ser agredido”. Resultou?, perguntou-lhe Tânia Ribas de Oliveira. “Nem por isso”, disse Malato, limpando os olhos. Uma conversa onde por várias vezes teve de o fazer, sobretudo quando a irmã do apresentador entrou em direto ao telefone, para mostrar o orgulho que sempre sentiu por ele. Tanto ele como ela deixaram de pertencer às testemunhas de Jeová no final da adolescência.

O pior, recorda Malato é que “era tudo tão duro” que começou a ter um “espírito de vingança” e “a olhar para mim com raiva, achava-me um cobarde”.

Passou muito: “Quando ia no autocarro, apalpavam-me. Foi uma vida muito difícil, até compreender do que se falava, até porque eu sempre gostei do rapaz que era”.

"Orgulho" em ser "maricas"

A situação melhorou quando começou a crescer e se tornou um rapaz alto, grande e forte.

“Entre a adolescência e a idade adulta é que comecei a perceber que era maricas”, declarou. Mas, acrescentou “ao invés de me apetecer mutilar, comecei a desenvolver um certo orgulho". O treino que fiz em frente ao espelho deu resultado. Além de que mudei de escola, fui para os Maristas de Carcavelos. Senti-me melhor, era bom aluno”. E finalmente percebeu a sua orientação sexual.

Mas foi muito difícil conseguir ultrapassar aquilo tudo”, confessa o apresentador que ainda hoje se confronta com esse passado quando vai buscar a sobrinha à escola e vê os rapazes a correr.

O único apoio que teve sempre foi o da irmã. “Ela é a mulher da minha vida”. Com os pais nunca falou: “A minha mãe é testemunha de Jeová e o meu pai porque era de outros tempos”. Mas "a minha família sempre soube. É impossível uma mãe não conhecer o filho".

Ainda hoje "há quem sofra"

Malato acredita que hoje seria diferente. “Já há professores e pais extraordinários, já há jovens que enfrentam os outros e dizem ‘Eu sou como sou'”. Há programas nas escolas, há grupos e organizações LGBTI Porém, sabe que “também ainda há quem sofra” como ele sofreu. “Por isso, decidi hoje falar e contar como sofri”. “Consegui de algum modo ultrapassar, mas não foi fácil. Eu sentia-me muito desamparado. Poderia ter feito alguma asneira, mas não fiz”.

Por isso, José Carlos Malato apela aos professores, aos pais, avós, vizinhos, família para estarem atentos aos meninos e jovens para as suas “mudanças de comportamento”, se se começarem a isolar. Para perceberam o que se está a passar. Para que estas crianças e jovens sofram o que ele sofreu.