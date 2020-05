Neste episódio Rúben Gomes falou-lhe de pessoas que não têm noção do tempo. Vamos a ver e a seca foi tão grande que já temos barba de três dias. Passou em antena, mas não ouviu? A rubrica "Faz sorrir até o velho que usa fralda", de segunda a sexta, às 09h30 e 17h25.

'Mal me quer, bem me quer'. Faz sorrir até o velho que usa fralda.

Neste episódio Rúben Gomes falou-lhe de pessoas que não têm noção do tempo. Vamos a ver e a seca foi tão grande que já temos barba de três dias. Passou em antena, mas não ouviu? A rubrica "Faz sorrir até o velho que usa fralda", de segunda a sexta, às 09h30 e 17h25.

“Estou há uma hora a fazer ‘bem me quer, mal me quer’ com picos de um ouriço caixeiro que apanhei no pátio! Mas já acabou e tudo em bem como se pretendia. Tirando a parte de estar com dedos todos picados e o ouriço a parece uma toupeira.”

Quer ouvir o resto?

Episódio anterior: Ginásios à distância