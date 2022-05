Esta medida vai custar ao Estado 22 milhões de euros por ano.

Atualidade em síntese 12 MAI 2022

'Maisons relais' gratuitas a partir deste outono

Todas as crianças devem ter acesso a cuidados extraescolares de qualidade, independentemente da sua origem e status socioeconómico. Esse é o objetivo do ministro da Educação, Claude Meisch (DP).

Para o atingir, as "maisons relais" serão gratuitas durante as semanas letivas do próximo ano letivo, com almoço incluído. Vai custar ao Estado 22 milhões de euros por ano.

As "maisons relais" gratuitas durante as semanas escolares constituem uma nova etapa após a introdução, há cinco anos, de 20 horas semanais gratuitas para o acolhimento de crianças que não frequentam a escola.

A garantia de qualidade na educação não formal já havia sido introduzida em 2016. Desde então, as estruturas são obrigadas a desenvolver conceitos pedagógicos e estão sujeitas ao controlo externo.

Segundo o vice-presidente da Federação dos Atores do Setor Social do Luxemburgo (Fedas), Gérard Albers, o setor da educação não formal conta hoje com 61.000 lugares de acolhimento e cerca de 8.000 colaboradores.

Casal grão-ducal prossegue visita de Estado em Portugal

O casal grão-ducal prossegue hoje a visita de Estado em Portugal. Esta manhã os soberanos vão ser recebidos pelo Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, no Parlamento. Altura em que o Grão-Duque Henri vai assinar o livro de honra.

Segue-se a sessão de encerramento do primeiro Fórum Económico Luso-Luxemburguês com a presença e discursos do Grão-duque e do Presidente da República.

É na residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, que o casal grão-ducal, juntamente com a ministra da Família, Corinne Cahen, vai almoçar.

Já da parte de tarde, Henri e Maria Teresa vão até Cascais, onde vão ser acolhidos pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo Presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras.

No programa consta ainda a visita guiada à exposição “Portugal et Luxembourg – pays d’espoir em temps de détresse”.

No final da tarde, o grau de doutoramento “honoris causa” vai ser atribuído ao Grão-Duque Henri na reitoria da Universidade Nova de Lisboa.

Lex Delles quer assumir presidência do DP

O ministro das Classes Medias e do Turismo, Lex Delles, quer assumir a presidência do partido liberal (DP). Um anúncio que o próprio fez na rede social Facebook.

Lex Delles acrescentou que vai apresentar a sua candidatura a 12 de junho durante o congresso do partido.

A atual presidente, Corinne Cahen, que já tinha anunciado que não se voltaria a candidatar ao cargo, também já reagiu nas redes sociais, dizendo que apoia a candidatura de Lex Delles.

Dois mortos num acidente de viação na cidade do Luxemburgo

Trágico acidente de viação. Duas pessoas morreram numa colisão entre dois veículos na rotunda Gluck, junto à Rocade de Bonnevoie.

De acordo com o boletim do Corpo de Socorro e Incêndios Grão-Ducal (CGDIS) o acidente ocorreu na quarta-feira à noite, por volta das 20h15, sendo que as duas pessoas ficaram encarceradas no interior do seu veículo.

As equipas de socorro estiveram no local do acidente, mas as duas pessoas acabaram por falecer. Não há para já mais pormenores sobre este trágico acidente de viação.

Relatório. Consumo de canábis aumenta

O consumo de droga entre a população do Luxemburgo mostra que a canábis é a droga mais consumida, seguida das substâncias conhecidas como 'estimulantes'. Comparando a situação de 2018 com 2014, o consumo de canábis e de estimulantes apresenta ligeiros aumentos.

Esta é uma das conclusões do relatório sobre o consumo de estupefacientes no Grão-Ducado, divulgado esta quarta-feira pelo Ministério da Saúde.

Quanto às drogas de alto risco, a heroína continua a ser aquela com mais consumo. Em 2020, estima-se que havia cerca de 2.160 pessoas que consumiam drogas de alto risco. Nesse mesmo ano morreram seis pessoas por ‘overdose’, com idade média de 41 anos.

Durante a pandemia, o número de toxicodependentes que contactou as estruturas de apoio diminuiu de 164 mil, em 2019, para 146 mil, em 2020.

As autoridades registaram um novo recorde de apreensão de droga em 2019, com 371 quilos de canábis. Ao todo, a canábis representa 67% das apreensões.

Finlândia favorável à adesão à NATO

O presidente e a primeira-ministra da Finlândia disseram hoje que são favoráveis à adesão do país à Aliança Atlântica.

A decisão deve ser anunciada oficialmente no próximo domingo em Helsínquia.

O Presidente finlandês afirmou hoje que uma adesão da Finlândia à NATO não será "contra ninguém", depois de Moscovo ter alertado Helsínquia para as "consequências" em caso de candidatura.

Kirchberg. Ministro Jean Asselborn esclarece residentes sobre abertura de novo centro de acolhimento

O ministro da Imigração e Asilo, Jean Asselborn, vai participar numa sessão de informação pública dirigida aos residentes de Kirchberg, sobre a abertura de uma nova estrutura de alojamento para refugiados de guerra da Ucrânia.

A sessão de informação vai ser organizada na próxima quinta-feira, dia 12, a partir das 18h30, no novo centro temporário de acolhimento.

O antigo edifício do Tribunal de Justiça da União Europeia, em Kirchberg ('edifício T', no Boulevard Konrad Adenauer, n°90) vai ter capacidade para acolher 1.200 pessoas.

Os residentes locais vão poder colocar questões ao ministro e aos responsáveis, e poderão visitar parte da nova estrutura de acolhimento.

Esta iniciativa conta com a colaboração do Sindicato de Interesses Locais - Kirchberg (SILK) e vai ter também representantes do Gabinete Nacional de Acolhimento (ONA), da Cáritas e da Cruz Vermelha luxemburguesa.

Covid-19: Coreia do Norte anuncia primeiro caso

A Coreia do Norte detetou o primeiro caso de covid-19, desde o início da pandemia, há mais de dois anos e decretou o estado de "emergência máxima".

Este primeiro caso, detetado em testes efetuados no domingo, em Pyongyang, a um número não especificado de pessoas doentes e com febre, "corresponde à variante Ómicron" do coronavírus SARS-CoV-2.

O líder norte-coreano anunciou a criação de um sistema de quarentena para controlar os contágios de "emergência máxima".

Além de um controlo mais rigoroso das fronteiras e de medidas de confinamento, Kim pediu à população para "impedir completamente a propagação do vírus, bloqueando totalmente bairros em todas as cidades e em todos os concelhos do país".

A Coreia do Norte fechou completamente as fronteira desde o início da pandemia, há mais de dois anos, sendo esta a primeira vez que o regime norte-coreano anuncia a presença da doença no país. Luxemburgo.

Infeções por covid-19 caíram 11% na última semana

A pandemia continua a desacelerar no Grão-Ducado, de acordo com os indicadores apresentados pelo Ministério da Saúde na retrospetiva semanal.

Entre 2 e 8 de maio, a taxa de positividade ao vírus diminuiu 11%, tal como o número de casos ativos, que passou de 8.251 a 1 de maio para 7.174. Esta descida estará, também, relacionada com a diminuição do número de testes PCR realizados, que passou de 12.848 para 10.763.

Tal como no último relatório, o indicador diminuiu em todas as faixas etárias com exceção dos mais novos. Foi, aliás, assinalada uma subida de 10% entre os 0-14 anos.

A principal fonte de contágio continua a ser o círculo familiar (38%), seguindo-se a educação (12%), lazer (8%), trabalho (5%) e viagens ao estrangeiro (5%).

O Ministério da Saúde revela, ainda, que entre 2 e 8 de maio foram administradas 2.566 doses da vacinas contra a covid-19, ou seja a taxa de vacinação situa-se nos 78,7% da população elegível.

Futebol. F91 Dudelange e Racing apurados para final da Taça do Luxemburgo

Já são conhecidos os finalistas da Taça do Luxemburgo em futebol. O F91 Dudelange e o Racing Luxemburgo vão defrontar-se no dia 26 de maio, depois de terem vencido os respetivos jogos, esta quarta-feira.

O F91 Dudelange eliminou o Fola por 5-4, num emocionante jogo, enquanto o Racing derrotou o Titus Pétange por 1-0.

O treinador do Dudelange, Carlos Fangueiro, está a um passo de poder somar a vitória na Taça do Luxemburgo e na Liga BGL, que lidera com três pontos de avanço sobre o Fola, quando faltam disputar duas jornadas.

A final da taça está marcada para quinta-feira, dia 26 de maio.

