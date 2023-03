Desta vez, antes do Linha Aberta, não saímos à rua. Ouvimos os nossos próprios filhos. Eles também querem mais tempo em família, mas compreendem que precisemos de trabalhar.

Mais tempo em família. O que dizem os nossos filhos?

Desta vez, antes do Linha Aberta, não saímos à rua. Ouvimos os nossos próprios filhos. Eles também querem mais tempo em família, mas compreendem que precisemos de trabalhar.

Milhares de pessoas assinaram nos últimos meses duas petições que reivindicam a criação de um subsídio para que os pais possam reduzir o horário de trabalho e ter mais tempo para os filhos. Hoje, no dia em que o Parlamento debate uma dessas petições, este será também o tema do Linha Aberta.



Desta vez, antes do programa, não saímos à rua. Ouvimos os nossos próprios filhos, sobrinhos e afilhados. Crianças dos três aos 12 anos comentaram a criação de um subsídio para os pais.

Também perguntámos se gostam de ir para a ‘maison relais’ ou creche.

E se tivéssemos mais tempo em família, o que faríamos?

Apesar de tudo, compreendem que tenhamos que trabalhar.

E você, concorda com a criação de um subsídio para os pais? As crianças passam demasiado tempo nas creches e ateliês de tempos livres? Participe no Linha Aberta, entre as 11h30 e as 12h.

Texto e edição: Diana Alves | Foto: Getty Images

Sons: Susy Martins, Henrique de Burgo, Manuela Pereira, Ana Cristina Gonçalves, Hélder Rodrigues, Catarina Osório e Diana Alves