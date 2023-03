Há mais cadeias de fast-food no Luxemburgo e menos lojas de roupa. Estas são duas das conclusões da primeira edição do “Retail Report”, um relatório sobre a evolução do comércio no Luxemburgo, divulgado pela Direção-geral das Classes Médias, pela Confederação Luxemburguesa do Comércio e pela Câmara do Comércio.

Atualidade em síntese 03 MAR 2023

Mais fast-food e menos roupa. A evolução do comércio luxemburguês

Há mais cadeias de fast-food no Luxemburgo e menos lojas de roupa. Estas são duas das conclusões da primeira edição do “Retail Report”, um relatório sobre a evolução do comércio no Luxemburgo, divulgado pela Direção-geral das Classes Médias, pela Confederação Luxemburguesa do Comércio e pela Câmara do Comércio.

De acordo com o documento, o número de restaurantes de fast-food aumentou 26,4% entre 2019 e 2022. No setor da Horeca, as cadeias de fast-food foram o segmento que mais cresceu. Já a gastronomia tradicional progrediu 1,7%. Por outro lado, o número de cafés baixou 5,1%, o de bares e discotecas 6,8%. O relatório destaca que os cafés, bares e discotecas foram mais afetados pela pandemia.



No setor da moda, verifica-se uma diminuição de 8,6% do número de lojas. Houve uma quebra, embora a superfície de venda toal consagrada ao vestuário ter registado um aumento ligeiro de 1,6%. Outro dado que salta à vista diz respeito às lojas de bricolagem que crescera, 22,3% entre 2019 e 2022.

Mais mexidas nos salários e pensões

Nos próximos dois meses, os salários e reformas vão sofrer algumas alterações. A primeira, já neste mês de março, prende-se com a contribuição anual para a Câmara dos Assalariados, organismo de defesa dos direitos de trabalhadores e reformados. São 35 euros que sairão dos ordenados.

Vêm aí várias mexidas nos salários e pensões Vai haver dinheiro a entrar e a sair. Saiba do que se trata.

A partir de abril, sai de cena o crédito fiscal de energia criado pelo Governo para compensar o adiamento da parcela da indexação salarial de julho passado.

Ao longo de nove meses, trabalhadores e reformados, com salários e pensões inferiores a 100.000 euros por ano, receberam uma compensação mensal de 76 a 84 euros, consoante os rendimentos. Mas, como o index adiado será pago em abril, o crédito de energia deixará de cair na conta bancária de trabalhadores, reformados, beneficiários do rendimento de inclusão social e do rendimento para pessoas com deficiência grave.

Inflação só deverá voltar ao normal em 2025

Vai ser preciso esperar dois anos para que a inflação desça para níveis considerados normais. De acordo com as projeções do Instituto Nacional de Estatística (Statec) para o período 2023-2027, a normalização da inflação no Luxemburgo só deverá acontecer em 2025.

O Statec explica que o índice dos preços no consumidor tem vindo a abrandar desde outubro de 2022 devido às medidas do segundo acordo tripartido, o que permite manter em 3,4% a previsão de inflação para este ano e antecipar uma parcela de indexação salarial para o último trimestre de 2023.

No entanto, com o fim da limitação dos preços do gás, a 1 de janeiro de 2024, a inflação deverá subir para 4,8% no próximo ano. Se esse cenário se mantiver, um novo 'index' deverá ser acionado no segundo trimestre do próximo ano. Assim, e se a política não mudar, será preciso esperar até 2025 para que o aumento dos preços fique próximo das médias a longo prazo.

Zona Euro. Luxemburgo com a menor subida de preços em fevereiro

A taxa de inflação no Luxemburgo foi de 4,8% no mês de fevereiro. Trata-se de um abrandamento, face aos 5,8% registados no mês de janeiro.

Segundo os últimos dados do Eurostat, com este valor de fevereiro, o Grão-Ducado regista a menor subida de preços entre os países da Zona Euro, onde a média foi de 8,5%.

A Letónia (20,1%), a Estónia (17,8%) e a Lituânia (17,2%) tiveram as maiores subidas, enquanto, o Luxemburgo (4,8%), a Bélgica (5,5%) e a Espanha (6,1%) tiveram as menores subidas de preços em fevereiro. Com 15%, os alimentos, álcool e tabaco foram os bens que registaram as maiores subidas de preços. A seguir, a energia teve uma subida de 13,7%.

Tripartida volta a reunir

Governo e parceiros sociais voltam a sentar-se à mesma mesa para discutir a crise inflacionista. A anunciada reunião tripartida, entre Executivo, representantes do patronato e sindicatos, realiza-se esta sexta-feira.

Governo e parceiros sociais discutem hoje o que fazer para ajudar famílias e empresas A adaptaçao dos escalões fiscais será um dos temas em cima da mesa.

O encontro acontece alguns dias depois de o Governo ter tido reuniões, separadas, com patrões e sindicalistas.

Sabe-se que um dos temas que será trazido para debate diz respeito à adaptação dos escalões fiscais. Apesar de a ministra das Finanças ter dito que essa atualização, neste momento, seria irresponsável, os sindicatos já deixaram claro que vão abordar o assunto. Consideram que, sem uma nova adaptação dos escalões – a última foi em 2017 –, de pouco serve a indexação dos salários. Isto porque, devido aos impostos, o aumento bruto de 2,5% acaba por traduzir-se em muito menos em termos líquidos.

Motorista de autocarro. “Chegamos a fazer 16 horas por dia”

‘Ser motorista de autocarro’ foi o tema do Linha Aberta desta quinta-feira, na Rádio Latina. Vários condutores e também utentes deram a sua opinião sobre a profissão e o setor.

Motorista português: “Proposta de 12 dias consecutivos de trabalho é inaceitável” Um condutor português falou à Rádio Latina sobre a proposta de Bruxelas. Comentou ainda o acesso a casas de banho e as agressões que visam os motoristas.

Filipe Ferreira, trabalha no ramo, e chama atenção para as horas a fio passadas nos autocarros devido às pausas diárias que não são remuneradas. Conta que chega a fazer entre 12 a 16 horas por dia. Ricardo Dias também é motorista. Também ele se queixa dos dias longos e da falta de tempo para a família.

No Linha Aberta sobre a profissão de motorista de autocarro e o setor dos transportes, no geral, os utentes também falaram. Francisco Ferreira queixou-se dos horários que incompatíveis com muitas profissões. Diz que a gratuitidade é uma “mentira medonha”. Oiça aqui todos os testemunhos.

Comunais 2023. Por todo o lado se apela ao recenseamento. Até na missa

A menos de dois meses do encerramento dos cadernos eleitorais, para as comunais de junho, o apelo ao recenseamento dos estrangeiros está a ser feito um pouco por todo o lado. Até na missa.

Comunais 2023 Luxemburgueses e não-luxemburgueses residentes são chamados às urnas no dia 11 de junho de 2023.

Rui Pedro, da Missão Católica Portuguesa, é um dos padres que está a fazê-lo. Ouvido pela Rádio Latina, o pároco explicou o que, ao seguir a formação de ‘multiplicador’, dada pelo CEFIS para informar as pessoas sobre o sistema eleitoral luxemburguês, se comprometeu a aumentar o recenseamento de portugueses na região sul. “Para grande parte dos portugueses a vida será aqui”, vinca.

Diz que “sensibilizar os cristãos à participação cívica” faz parte das suas missões. O apelo ao recenseamento é feito nos almoços de convívio do Centro Social e Cultural Português e a Associação Fé, Cultura e Cidadania, nas reuniões de pais das crianças da catequese, nas reuniões com adultos e também no final das missas.

Além do recenseamento, o sacerdote apela também ao voto. Não se trata de fazer campanha por um partido em particular, mas sim de apelar que as pessoas cumpram este direito e dever. Oiça aqui as declarações do padre Rui Pedro.

Comunais 2023. Taxa de estrangeiros inscritos para votar aumenta para 12,5%

Já são conhecidos os novos números de estrangeiros inscritos para votar nas eleições comunais de 11 de junho. Segundo a nova atualização apresentada, esta quinta-feira, pela ministra da Família e Integração, Corinne Cahen, atualmente a taxa de inscrição é de 12,5%, ligeiramente superior aos 11,7% de janeiro.

A ministra da Família e da Integração é a convidada do programa Morabeza do próximo domingo. (Design imagem: Rúben Gomes)

Em números absolutos, atualmente estão inscritas 32.197 pessoas nas listas eleitorais, mas falta ainda convencer os restantes 224.888 potenciais eleitores (total 257.085).

Entre os portugueses a taxa de inscrição subiu dos 15,4%, em janeiro, para 16,1% em fevereiro. Entre as comunas, a Cidade do Luxemburgo é a que tem a menor taxa de inscrição de potenciais eleitores estrangeiros, com 8,1%. Leia aqui o artigo na íntegra.

ADR. “Governo esconde dados sobre criminalidade”

O partido do ADR acusa o Governo de querer “esconder” a dimensão da criminalidade no Luxemburgo, em aumento, segundo diz, há vários anos.

Baseando-se em dados do Instituto Nacional de Estatísticas (Statec), o presidente do ADR, Fred Keup, sublinha que os delitos aumentaram no país, passando de 22.875, em 2000, para 42.875, em 2022. Ora, segundo o político, em muitos casos, as autoridades não comunicam sobre esses acontecimentos.

Altercação em Esch. Agressor tinha 22 anos e vítima mortal 25 A vítima mortal da altercação que aconteceu na passada sexta-feira, durante um treino de futebol de crianças da Jeunesse d'Esch, era um jovem de 25 anos e o "agressor" é um jovem de 22 anos.

Facto é que o ministro do Interior, Henri Kox, diz que por vezes não são divulgados certos acontecimentos para não interferir com investigações em curso. Um argumento que o ADR não aceita, considerando que não há entrave a investigações só por se divulgar que ocorreu um crime. O presidente do partido nacionalista diz que das 42 agressões que ocorreram no mês de novembro e dezembro de 2020, apenas uma dúzia foram tornadas públicas.

Resumindo, o ADR conclui que há duas hipóteses: o “Governo é incompetente ou então não quer divulgar os números sobre a criminalidade de que dispõe”.

Violência doméstica. “Crianças são sempre vítimas, diretas ou indiretas”

A lei luxemburguesa sobre violência doméstica estipula “consultas obrigatórias” para crianças quando o agressor é afastado de casa.

Violência psicológica. “Uma vida de medo. Todos os dias” Rebaixar, humilhar, ameaçar. A violência psicológica está na origem de 70% dos telefonemas que chegam à linha de apoio a vítimas de violência doméstica. Sandra Wies, uma das coordenadoras, diz que o fenómeno afeta mulheres e homens.

No âmbito do lançamento de novas publicações de sensibilização sobre o assunto, o Ministério da Igualdade aproveita para lembrar que as consultas com um serviço de assistência a vítimas menores são obrigatórias em caso de afastamento do agressor do domicílio. Uma medida que proíbe um autor de violência doméstica de entrar em casa durante 14 dias. Em 2021, 249 pessoas foram expulsas do domicílio.

O novo material de sensibilização publicado pelo Ministério da Igualdade inclui duas publicações: uma destinada às crianças, em alemão, e outra aos adultos, em luxemburguês, francês e português. Podem ser encomendadas junto da Fundação Pro Familia ou descarregadas no site profamilia.lu.

Túnel de Schieburg. “Nada apontava para a iminência de um colapso”

As conclusões das inspeções e obras efetuadas não apontavam para a iminência de um colapso de parte do túnel de Schieburg. Foi o que disse no Parlamento Henri Werdel, diretor da gestão de infraestrutura dos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL).

O colapso aconteceu a 27 de agosto do ano passado. A reabertura do túnel de Schieburg está prevista para meados do próximo mês de abril. Foto: Guy Jallay

O responsável foi ouvido pelos deputados da comissão da mobilidade, a pedido do grupo parlamentar do Partido Pirata que quis ter acesso aos relatórios sobre as obras de manutenção do túnel de Schieburg. Perante os deputados, Henri Werdel apresentou o conteúdo dos relatórios das inspeções realizadas em 2016 e 2021, inspeções que acontecem de cinco em cinco anos.

O responsável sublinhou que o incidente no túnel aconteceu durante obras na abóbada do túnel e não numa situação normal de circulação de comboios. Frisou ainda que não foi detetado qualquer problema que apontasse para a possibilidade de um desabamento.

Ozempic. Antidiabético desviado para emagrecer, também no Luxemburgo

O Ministério da Saúde confirma que também no Luxemburgo se nota um aumento da utilização do medicamento contra a diabetes, Ozempic. No entanto, teme-se que este aumento se deva a um desvio do medicamento para emagrecer.

2022. Mais de 170 medicamentos em rutura de stock nas farmácias luxemburguesas Entre abril e setembro deste ano, as farmácias do país tiveram uma curta rutura de stock de 173 medicamentos e na segunda metade do mês de outubro houve falta de 13 medicamentos nas farmácias.

Numa resposta parlamentar, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, e o ministro da Segurança Social, Claude Haagen, explicam que no Grão-Ducado o antidiabético Ozempic é reembolsado a 100% pela Caixa Nacional da Saúde (CNS), mas só se for utilizado para a diabetes. Os ministros sublinham que este medicamento só é permitido para controlar a diabetes e não com o objetivo de perder peso. Daí os médicos só estarem autorizados a prescrever o fármaco para as pessoas que têm a diabetes.

Já no mês de outubro do ano passado, o Ministério da Saúde emitiu uma circular aos médicos, em que sublinhou que este fármaco seja receitado exclusivamente aos diabeticos.

Covid-19. Novos casos aumentaram 68% numa semana

O número de casos positivos de covid-19 aumentou 68,3% na semana passada. Entre 20 e 26 de fevereiro, o número de pessoas com teste positivo aumentou para 1.409 casos, em comparação com os 837 casos da semana anterior.

“Fim da pandemia ainda não foi decretado”, lembra Paulette Lenert O fim da pandemia ainda não foi decretado. Palavras da ministra da Saúde, Paulette Lenert (LSAP), quando questionada sobre o porquê de as autoridades de saúde continuarem a publicar os dados diários da covid-19 no site.

Segundo o balanço semanal do Ministério da Saúde, de todos os testes positivos, 53,4% correspondia a reinfeções. Na última semana registaram-se ainda cinco novas mortes associadas à covid-19. A média de idades das vítimas foi de 82 anos.

Já em relação aos internamentos, havia 10 pacientes internados nos cuidados normais e nenhum nos cuidados intensivos. O relatório refere ainda que, na última semana, o número de casos de gripe comunicados pelos laboratórios aumentou ligeiramente, de 247 para 252 casos, mais 2% em comparação com a semana anterior.

Letzshop conta mais de 100 mil clientes

A plataforma de compras online Letzshop.lu atingiu em 2022 o limiar simbólico de 100.000 utilizadores. Lançada em 2018, a plataforma digital dedicada ao comércio local tem continuado a crescer, apesar do difícil contexto económico.

Como novidade, a Letzshop.lu passa a estar também disponível em inglês. Ao mesmo tempo, permite agora encomendar artigos comprados anteriormente, com um simples clique no botão dos produtos adquiridos previamente.

A loja online vende atualmente cerca de 450 mil produtos de 500 comerciantes locais.

Luxemburgo envia polícia para missão da UE na Arménia

O Governo luxemburguês autorizou o envio de um comissário da polícia grã-ducal para a missão da União Europeia (UE) na Arménia.

O comissário vai assumir a função de chefe da equipa de vigilância, numa missão que visa contribuir para a estabilidade nas zonas fronteiriças da Arménia, que está em conflito com o Azerbaijão.

A missão europeia começou a 23 do passado mês de janeiro e terá dois anos. Será composta por cerca de 100 civis, incluindo cerca de 50 observadores desarmados.

Futebol. Titus Pétange - Hesperange em destaque na 19a jornada da Liga BGL

Este fim de semana, joga-se a 19a jornada da Liga BGL de futebol. O líder, Hesperange, vai ter uma deslocação difícil ao terreno do Titus Pétange, quinto classificado, às 16h deste domingo.

Jogo Luxemburgo-Portugal tem lotação esgotada Uma partida cujo relato poderá ouvir, em direto, na Rádio Latina.

Antes, a jornada começa com os jogos Mondercange - Jeunesse e Fola - Differdange, no sábado, pelas 18h.

As restantes partidas jogam-se às 16h de domingo, com Niederkorn - Wiltz, Hostert - Rosport, Racing - Käerjeng, Strassen - F91 Dudelange e Etzella - Mondorf.

O Hesperange lidera o campeonato, com 50 pontos, seguido pelo F91 Dudelange, com 45, enquanto o Etzella é último, com 11 pontos.

Textos: Redação Latina | Lusa || Foto: Arquivo LW