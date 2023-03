Os parlamentares sublinharam que as soluções digitais poderão ser uma forma de lutar contra os tempos de espera no que toca às marcações.

Atualidade em síntese 10 MAR 2023

Mais de um ano à espera para fazer um exame médico? Deputados propõem soluções

Entre a marcação e o exame, chegam a passar 18 meses. Foi isto que levou Isabelle Faber a reivindicar melhorias no acesso a exames médicos como mamografias, ressonâncias magnéticas ou colonoscopias. A reivindicação foi feita numa petição pública, assinada por milhares de pessoas e debatida esta semana no Parlamento.

De acordo com uma nota divulgada pela Câmara dos Deputados, uma das ideias propostas pelos deputados, no debate, para tentar resolver o problema prende-se com o sistema de marcação. Os parlamentares sublinharam que as soluções digitais poderão ser uma forma de lutar contra os tempos de espera no que toca às marcações, pode ler-se na nota que não adianta mais detalhes.

Os deputados propuseram também contactar o novo Observatório da Saúde, para que este analise as necessidades em matéria de exames médicos.

Parlamento aprova lei de proteção contra assédio moral no trabalho

A Câmara dos Deputados aprovou esta quinta-feira o projeto de lei que introduz a proteção contra o assédio moral no trabalho. O projeto de lei define as medidas a tomar pelo empregador quando este se apercebe de um caso de assédio moral dentro da sua empresa.

Se as medidas tomadas pelo empregador não pararem o assédio, a Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) entra em ação e elabora um relatório depois ouvir a vítima e o presumível assediador. O empregador será depois obrigado a tomar as medidas estabelecidas no relatório que lhe for enviado pelo diretor da ITM.

Entre as novas disposições, está incluída a proteção da vítima e das testemunhas contra possíveis represálias por parte do empregador e o papel da delegação do pessoal contra o mobbing no trabalho.

Outra novidade contemplada na lei é a possibilidade que o trabalhador passa a ter para rescindir o seu contrato de trabalho, em qualquer altura, sem aviso prévio, com danos a serem pagos pelo empregador.

Segundo o ministro do Trabalho, Georges Engel, a nova lei vai ajudar a assegurar a proteção dos funcionários contra todas as formas de assédio moral, uma prática que o ministro qualifica como "inaceitável".

Quer arrendar casa mas não consegue pagar a caução? Há uma ajuda

Quer arrendar casa ou apartamento, mas não consegue pagar a caução? No Luxemburgo existe uma ajuda pública específica para pessoas nesta situação devido a dificuldades financeiras.

Trata-se da ajuda à chamada ‘garantie locative’. De acordo com o MyGuichet, o inquilino que preencha determinados requisitos pode ter o Ministério da Habitação como fiador. Em contrapartida, compromete-se a poupar o montante total em causa durante um período de três anos.

Um dos critérios para ter direito à ajuda é o rendimento do agregado. Duas pessoas, sem filhos, por exemplo, só têm direito à ajuda se o seu rendimento mensal foi inferior a 4.772,34 euros. No caso de uma pessoa a viver sozinha, o limite é de 3.181,56 euros.

Para ajudar os interessados, o MyGuichet tem disponível um simulador que faz uma estimativa do montante que poderá ser atribuído. Leia aqui o artigo na íntegra.

Limpezas. Empresas têm de pagar ajudas de deslocação aos trabalhadores com viatura própria

As empresas do setor das limpezas têm de pagar ajudas de deslocação aos trabalhadores.

Em declarações ao jornal Contacto, Bento Pires, secretário sindical da LCGB, coordenador do setor das limpezas, explicou que os trabalhadores que se deslocarem entre clientes na sua própria viatura, “têm direito a receber 25 cêntimos por quilómetro” dessas deslocações, reembolsados pela empresa. Mas, de acordo com o sindicalista, nem todos os trabalhadores conhecem este apoio.

Convém no entanto referir que as viagens de casa para o primeiro trabalho do dia, e as de regresso a casa, depois do último cliente, não estão incluídas neste apoio, só deslocações a partir do segundo cliente e até ao último. De acordo com o semanário, as ajudas não incluem o estacionamento.

Centenas de ucranianos ainda moram com famílias de acolhimento. “Precisam de casa”

Um ano depois da invasão russa da Ucrânia, centenas de refugiados ucranianos continuam a viver com famílias de acolhimento no Luxemburgo. A vice-presidente da LUkraine alerta: “passou um ano. Precisam de casa”.

Segundo dados da Direção da Imigração há 3.700 ucranianos Luxemburgo abrangidos pelo regime de proteção temporária. Questionada pela Rádio Latina, Inna Yaremenko afirma que metade partilha casa com as famílias que se disponibilizaram a receber refugiados. Oiça aqui todas as declarações.

Presença do SARS-CoV-2 continua muito presente nas águas residuais no Luxemburgo

As análises às águas residuais do país continuam a registar uma presença "elevada" do SARS-CoV-2, (vírus que provoca a Covid-19) segundo o mais recente relatório do Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo (LIST, no acrónimo inglês). Da análise feita nas 13 estações de purificação, na última semana, emerge "uma elevada prevalência nacional do vírus", pode ler-se no estudo.

Se no início da semana, os valores observados eram idênticos aos da semana anterior, mais para o fim da semana notou-se um ligeiro aumento da presença do SARS-CoV-2 nas águas residuais do país.

A nível local, este aumento é praticamente geral, mas é particularmente marcada nas estações de Beggen, Pétange, Bettembourg, Mersch, Bleesbruck e Grevenmacher.

Através de um processo de análise altamente sensível, os investigadores conseguem detetar pequenas quantidades do vírus responsável pela covid-19 nas amostras de água.

Soldados luxemburgueses partem este domingo para Roménia

Os 27 soldados luxemburgueses que vão para a Roménia, para participar nas atividades de vigilância reforçada da NATO, partem este domingo de manhã, do aeroporto do Findel.

A cerimónia de partida vai contar com a presença do ministro da Defesa, François Bausch.

O contingente do exército luxemburguês vai estar na Roménia, vizinha da Ucrânia, durante 28 meses. Alguns elementos farão parte de um pelotão de reconhecimento ligeiro, juntamente com belgas e neerlandeses, enquanto outros vão ser integrados em funções operacionais, administrativas, logísticas ou de apoio médico.

Este será o maior destacamento do exército luxemburguês no estrangeiro.

Sam Tanson e homólogos europeus debatem crimes cometidos na Ucrânia

A ministra da Justiça, Sam Tanson, participa esta sexta-feira no Conselho "Justiça e Assuntos Internos" da União Europeia, em Bruxelas.

Os ministros europeus vão abordar as respostas judiciais e a luta contra a impunidade dos crimes cometidos na Ucrânia.

Sam Tanson e os seus homólogos vão ainda discutir os obstáculos no acesso à justiça e as formas de os ultrapassar.

Em cima da mesa estarão ainda temas como a luta contra o racismo e o antissemitismo, e o combate ao crime organizado de droga.

Fiscalizações da polícia. Metade dos condutores multados por uso do telemóvel

A polícia grã-ducal apanhou vários automobilistas a usar o telemóvel enquanto conduziam, durante uma operação em Redange/Attert, Saeul e Ettelbruck.

De acordo com a RTL 5 Minutes, durante a operação, a polícia detetou 49 infrações. Cerca de metade (22) dos condutores foram multados por usarem o telemóvel durante a condução.

Sobre o uso do aparelho enquanto se conduz, a RTL lembra alguns dados: cerca de um em cada dez acidentes está ligado ao uso do telemóvel ao volante, enviar uma mensagem obrigada a tirar os olhos da estrada durante cinco segundos, ler ou escrever uma mensagem enquanto se conduz multiplica por 23 o risco de acidente.

Em relação às sanções, usar o telemóvel durante a condução pode dar multas de 145 euros e levar à perda de dois pontos na carta de condução.

Tiroteio em Hamburgo causa “vários mortos”

Um tiroteio em Hamburgo, no norte da Alemanha, provocou “vários mortos”, de acordo com vários órgãos de comunicação social alemães. Algumas fontes falam em seis vítimas mortais.

O tiroteio terá acontecido numa igreja de testemunhas de Jeová.

Futebol. F91 Dudelange - Titus Pétange abre a 20a jornada da Liga BGL

O F91 Dudelange - Titus Pétange é o jogo de abertura e também o destaque da 20a jornada da Liga BGL de futebol, marcado para as 15h deste sábado.

A equipa treinada por Carlos Fangueiro está a dois pontos da liderança e recebe o quarto classificado, que na semana passada derrotou o líder, Hesperange.

Todos os outros embates vão disputar-se no domingo, às 16h, com o Hesperange a receber o 'lanterna vermelha' Etzella. Jogam-se ainda Differdange - Mondercange, Mondorf - Fola, Käerjeng - Strassen, Rosport - Racing, Wiltz - Hostert e Jeunesse - Niederkorn.

O Hesperange lidera a tabela, com 50 pontos, o F91 Dudelange tem 48, o Niederkorn 41 e o Etzella é último, com 11 pontos.

Sporting empata com Arsenal na primeira mão dos 'oitavos' da Liga Europa

O Sporting empatou a duas bolas na receção aos ingleses do Arsenal, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, ontem no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

O central francês William Saliba adiantou os 'gunners', aos 22 minutos, mas Gonçalo Inácio, aos 34, e Paulinho, aos 55, operaram a reviravolta dos 'leões', que acabaram por ceder a igualdade aos visitantes, com um autogolo do japonês Morita, aos 62.

O encontro da segunda mão está agendado para a próxima quinta-feira, 16 de março, em Londres..

A final da Liga Europa 2022/23 vai ser realizada na Arena Puskas, em Budapeste, em 31 de maio.

Textos: Redação Latina | Lusa ||