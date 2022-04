O arrendamento social de casas desocupadas pertencentes a proprietários privados custa em média menos 30% a 40% do valor do mercado.

Atualidade em síntese 13 ABR 2021

Mais de mil casas vazias foram aproveitadas para arrendamento social

O arrendamento social de casas desocupadas pertencentes a proprietários privados custa em média menos 30% a 40% do valor do mercado.

Em 2021, mais de mil casas vazias (1.073) foram aproveitadas para o mercado de arrendamento social, através do mecanismo “gestão do arrendamento social”. Um aumento de 10% em comparação com o ano anterior.

Segundo o Ministério da Habitação, este mecanismo criado em 2009 tem como objetivo principal aproveitar as casas desocupadas para acolher temporariamente famílias com rendimentos baixos.

O arrendamento das casas vazias pode ser feito por fundações, associações sem fins lucrativos, empresas de impacto social ou promotores públicos e serviços sociais, através de um contrato assinado com o Ministério da Habitação.

O arrendamento social de casas desocupadas pertencentes a proprietários privados custa em média menos 30% a 40% do valor do mercado. Em contrapartida os proprietários beneficiam de uma isenção de impostos de 50% sobre os rendimentos de arrendamento.

O ministro da Habitação, Henri Kox, lançou um apelo aos proprietários, para que ponham as suas casas vazias à disposição das pessoas mais vulneráveis. As comunas também deverão recorrer mais a este instrumento, sendo que atualmente há 60 autarquias que participam na “gestão de arrendamento social”.

Identificados 150 casos de salmonela com origem na fábrica da Ferrero em Arlon

Um total de 150 casos de salmonela foi detetado em nove países europeus, incluindo o Luxemburgo, indicaram duas agências de supervisão europeias.

Uma fábrica da Kinder em Arlon, na Bélgica, foi fechou há três dias e foi responsbilizada esta terça-feira. As duas agências identificaram os produtos de chocolate fabricados pela fábrica da Ferrero em Arlon como a fonte do surto de salmonela.

As infeções "ocorreram principalmente em crianças com menos de dez anos" e foram relatadas no Luxemburgo, França, Alemanha, Bélgica, Espanha, Irlanda, Noruega, Países Baixos e Suécia. O caso deverá continuar a ser investigado.

Combustíveis descem 7,5 cêntimos

Os combustíveis estão mais baratos desde esta quarta-feira. Esta redução estava prevista no pacote de medidas de apoio a particulares e empresas para mitigar o aumento dos preços, assinado pela 'tripartida'.

A medida reduz em 7,5 cêntimos por litro o valor da gasolina e do gasóleo, incluindo o IVA. A descida de preço reflete-se diretamente nos preços apresentados nas estações de serviço e aplica-se até 31 de julho de 2022.

O mesmo valor aplica-se aos preços do gasóleo para uso industrial, bem como do gasóleo utilizado para trabalhos agrícolas.

Entre as outras medidas aprovadas pela 'tripartida' para combater a inflação estão um "crédito fiscal sobre a energia", o congelamento de rendas até o final de 2022 e o reajuste do subsídio de rendas.

Assalto à mão armada num posto de gasolina em Echternach

Um posto de gasolina na route de Diekirch, em Echternach, foi assaltado na terça-feira ao final da tarde. Segundo o boletim policial, o assaltante obrigou os funcionários a entregar o dinheiro da caixa com uma faca, fugindo depois em direção a Bollendorf.

Não houve feridos durante a altercação. A polícia foi chamada ao local por volta das 18h, mas o assaltante já tinha fugido.

Segundo a descrição da polícia, o homem terá olhos escuros, entre 20 e 30 anos e cerca de 1 metro e 80 de altura. Estava a usar um lenço preto acima do nariz e roupa escura.

Qualquer informação útil sobre este caso pode ser transmitida através do número de emergência nacional: 113.

Governo português entrega hoje proposta orçamental no parlamento

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 vai ser entregue hoje pelo Governo na Assembleia da República, depois do chumbo em outubro, que levou à realização de eleições legislativas.

Após aprovada a proposta na terça-feira em Conselho de Ministros, o ministro das Finanças, Fernando Medina, entrega hoje ao parlamento o primeiro Orçamento assinado por si, mas ainda desenhado pelo antecessor João Leão.

Após a entrega, o ministro da tutela irá apresentar o documento em conferência de imprensa, prevista para as 15h30. A proposta irá integrar uma revisão em baixa do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 5%, previsto no Programa de Estabilidade (PE), mas deverá manter a meta do défice de 1,9%. O executivo deverá também rever em alta a taxa de inflação para cerca de 4%.

Mais de mil militares ucranianos renderam-se em Mariupol

Mais de mil militares da Ucrânia renderam-se às forças da Rússia em Mariupol, cidade cercada há semanas, disse hoje o Ministério da Defesa russo. Segundo a mesma fonte, 150 militares ficaram feridos e foram tratados no hospital Mariupol.

Durante a noite de terça-feira para hoje, uma reportagem da televisão pública russa transmitida no Rossiya 24 anunciou a rendição de mais de mil soldados ucranianos em Mariupol.

As filmagens mostraram homens em uniformes de camuflagem a carregar feridos em macas ou a ser interrogados em pé no que parece ser um porão.

A luta está agora concentrada na gigantesca zona industrial da cidade. Tomar Mariupol permitiria aos russos consolidar os seus ganhos territoriais na faixa costeira ao longo do Mar de Azov, ligando a região de Donbass à península da Crimeia, que os russos anexaram em 2014.

Ucrânia: Joe Biden usa pela primeira vez termo “genocídio” para referir invasão russa

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, utilizou ontem pela primeira vez o termo “genocídio” para descrever a situação na Ucrânia e as consequências para a economia, desde o início da invasão russa.

“O orçamento familiar ou a capacidade de abastecimento de combustível, nada disso deve depender de um ditador declarar guerra e cometer genocídio no outro lado do mundo”, salientou o chefe de Estado norte-americano. Biden falava durante uma viagem a Iowa dedicada à luta contra a inflação que atinge os Estados Unidos.

Tempestade nas Filipinas causa pelo menos 43 mortos

Pelo menos 43 pessoas morreram e seis continuam desaparecidas nas Filipinas devido à passagem da tempestade tropical Megi, que devastou a parte central do arquipélago, disseram hoje as autoridades.

O Conselho de Gestão e Redução de Riscos de Desastres filipino indicou que quase 35 mil pessoas foram deslocadas para centros temporários criados pelas autoridades.

A tempestade tropical Megi, batizada nas Filipinas como Agaton, entrou na costa leste do país no domingo, causando inundações e aluimentos de terra nos arquipélagos de Visayas e Mindadao, no centro e no sul do país.

No total, mais de 580 mil pessoas foram afetadas pelo fenómeno e 63 municípios continuam sem energia elétrica.

Rafa falha visita do Benfica a Liverpool

O extremo Rafa ficou de fora da lista de convocados do Benfica para a visita ao Liverpool, esta quarta-feira.

O internacional português falhou o último treino antes da viagem para Inglaterra "devido a um pequeno desconforto físico", segundo informou o clube da Luz. Rafa será a principal ausência da formação comandada por Nélson Veríssimo para o duelo em Anfield Road.

Recorde-se que na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões o Benfica perdeu em casa por 3-1.

O jogo da segunda mão está marcado para as 21h desta quarta-feira e vai ter relato na Rádio Latina. Também à mesma hora, joga-se o Atlético de Madrid - Manchester City.

Portugal vence Bulgária e continua na corrida ao Mundial feminino de 2023

A seleção portuguesa feminina de futebol venceu ontem a Bulgária por 3-0, em Barcelos, no oitavo encontro no Grupo H de qualificação para o Mundial de 2023, e manteve-se na corrida à fase final.

Com duas rondas por disputar, Portugal segue no terceiro lugar do agrupamento, com 16 pontos, contra 18 da Sérvia, segunda, e 21 da líder Alemanha.

