A taxa de alunos do ensino secundário com vacinação completa subiu 5% desde o arranque da campanha nas escolas, em outubro.

Covid-19

Mais de dois mil jovens já aderiram à vacinação nos liceus

A taxa de alunos do ensino secundário com vacinação completa subiu 5% desde o arranque da campanha nas escolas, em outubro.

A campanha de vacinação contra a covid-19 arrancou no dia 18 de outubro nos estabelecimentos de ensino secundário e desde então 2.200 jovens decidiram tomar a vacina. O número foi avançado à Rádio Latina pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, e pelo Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Os alunos estão esta semana de férias escolares de Todos os Santos. Os que tomaram a vacina entre 18 e 29 de outubro deverão receber a segunda injeção entre os dias 15 e 29 de novembro.

Alguns liceus têm organizado o transporte entre o estabelecimento escolar e o centro de vacinação. E para as escolas mais afastadas dos centros, as equipas móveis do Laboratório Nacional de Saúde deslocam-se aos estabelecimentos vacinar os estudantes.

O Grão-Ducado conta atualmente três centros de vacinação abertos, sem necessidade de marcação prévia. Os centros ficam localizados em Limpertsberg, Ettelbruck e Belval.

No início de outubro, cerca de 90% do pessoal docente tinha esquema vacinal completo. Nos alunos maiores de 12 anos, a taxa de vacinação completa era apenas de 55%. Razão pela qual o Governo decidiu levar a cabo esta campanha de proximidade destinada aos mais novos.

Desde então, como referiu o Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, à Rádio Latina, a taxa de alunos do ensino secundário com esquema vacinal completa subiu para 60%. Isto é, mais 5 pontos percentuais em menos de um mês.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.