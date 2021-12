Abaixo do nível registado antes da crise pandémica.

Radio Latina 10 min.

Atualidade em síntese 20 DEZ 2021

Taxa de desemprego cai para 5,3% no Luxemburgo

Abaixo do nível registado antes da crise pandémica.

Está em queda o número de desempregados inscritos nos centros de emprego do Luxemburgo.

Cerca de 15.200 residentes procuravam emprego no final do mês de novembro. Trata-se de uma diminuição de 16,1% (2.927 pessoas) num ano.

A taxa de desemprego cai para 5,3%. A taxa é assim inferior à registada antes do início da crise pandémica.

Dos pouco mais de 15.200 desempregados apenas cerca de 8.100 recebiam a totalidade do subsídio de desemprego, representando uma redução de 18,7% face a novembro de 2020.

A Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) reporta também 2.650 desempregados transfronteiriços inscritos nos seus serviços. Aqui, regista-se igualmente uma diminuição de 3,8% num ano.

Quanto ao número de postos de trabalho por preencher e declarados à ADEM pelos empregadores, no mês passado cifrou-se em cerca de 3.500. O que representa um aumento de 38,9% num ano. Entre as áreas com mais pedidos de mão-de-obra destacam-se “estudos e desenvolvimento informático” (162 vagas de emprego), “contabilidade” (152) e secretariado (111). Mas há também vagas de emprego que não exigem mão-de-obra qualificada. No mês passado procuravam-se, por exemplo, 78 pessoas que quisessem trabalhar na cozinha de restaurantes e outras 70 para servir às meses em restaurantes.

Mais de cem sem-abrigo vacinados contra a covid-19

Mais de cem pessoas sem domicílio fixo foram vacinadas na semana passada contra a covid-19. À semelhança do que aconteceu no verão, o Ministério da Família e da Integração e o Ministério da Saúde levaram a cabo uma segunda ação com o objetivo de administrar a dose de reforço ou mesmo a primeira dose para aqueles que ainda não tinham sido inoculados.

Durante dois dias, as equipas móveis vacinaram 102 pessoas, sendo que 56 receberam uma primeira dose dos fármacos Pfizer, Moderna ou Janssen. Trinta e seis foram inoculadas com uma segunda dose, enquanto que dez receberam uma dose de reforço.

Para além da vacinação anticovid-19, nove sem-abrigo aproveitaram esta oportunidade para serem vacinados contra a gripe.

Estas intervenções ocorreram no centro Abrigado, na cidade do Luxemburgo, na casa paroquial em Esch-sur-Alzette e nos locais da Ação Inverno, no Findel.

Portugal. Incêndio no Hospital de São João causa um morto

O incêndio que deflagrou domingo no Hospital de São João, no Porto, causou um morto, disse à Lusa fonte do Batalhão de Sapadores Bombeiros.

O incêndio que atingiu, pelas 17:40 locais, o piso 9 do Hospital de São João, no Porto, obrigou à retirada de doentes do local, avançou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS).

Antes, fonte dos Sapadores Bombeiros do Porto disse à Lusa que havia quatro feridos, dos quais dois estavam em paragem cardiorrespiratória.

A causa do incêndio está por determinar, estando no local, às 19:35, 21 operacionais com sete viaturas.

Mais de 88 mil crianças vacinadas no fim de semana em Portugal

Mais de 88 mil crianças foram vacinadas no fim de semana contra a covid-19 em Portugal.

Além das crianças que estavam agendadas para este fim de semana - cerca de 77 mil -, no sábado à tarde foi dada a oportunidade às crianças dos nove aos 11 anos de serem vacinadas sem marcação nos centros de vacinação de todo o país.

As crianças dos nove aos 11 anos que não foram vacinadas neste fim de semana vão ter oportunidade de agendar a vacinação para os próximos dias dedicados à vacinação pediátrica.

O Governo estima que as segundas doses da vacina pediátrica da Pfizer sejam administradas entre 05 de fevereiro e 13 de março do próximo ano.

Até lá, está previsto que, entre 06 e 09 de janeiro, sejam vacinadas as crianças que têm entre sete e nove anos, ficando reservados os dias 15 e 16 para a administração da primeira dose ao grupo dos seis e sete anos, enquanto a 22 e 23 do mesmo mês serão vacinadas as de cinco anos.

As crianças com comorbilidades terão prioridade para serem vacinadas, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando que se se dirijam aos centros para receberem a vacina contra o SARS-CoV-2.

Bruxelas. Ministra Carole Dieschbourg discute redução de emissões com homólogos europeus

A ministra do Meio Ambiente, Clima e Desenvolvimento Sustentável, Carole Dieschbourg, participa esta segunda-feira no conselho europeu sobre o ambiente, em Bruxelas.

Um dos temas em destaque a ser abordado pelos ministros europeus do Ambiente é o chamado "Objetivo 55". Trata-se da meta estabelecida pela União Europeia para reduzir as emissões poluentes em pelo menos 55% até 2030.

Carole Dieschbourg e os seus homólogos vão ainda debater o uso de baterias e pilhas usadas na transição para a energia limpa.

Entre outros temas, os governantes europeus vão ainda abordar o risco de desflorestação e degradação florestal associado aos produtos colocados no mercado da UE.

Pelo menos 208 mortos em tufão nas Filipinas

O número de mortos do tufão Rai subiu para 208 nas Filipinas, tornando-se um dos fenómenos naturais mais mortíferos do país nos últimos anos.

Pelo menos 239 pessoas ficaram feridas e 52 estão ainda desaparecidas após a passagem devastadora do Rai pelas regiões sul e centro do arquipélago.

Mais de 300.000 pessoas fugiram das suas casas desde quinta-feira.

A tempestade arrancou telhados, arrancou árvores, derrubou postes de eletricidade, demoliu casas de madeira e inundou aldeias.

Cerca de 20 tempestades e tufões assolam as Filipinas todos os anos.

Seis detenções na manifestação de sábado na capital

Seis manifestantes foram detidos no protesto de sábado contra o reforço das restrições no Luxemburgo. Como tinha sido anunciado a polícia preparou um sistema reforçado para controlar as manifestações e assegurar a ordem pública. Cerca de mil pessoas terão desfilado nos protestos, segundo testemunhas.

Poucas horas antes da manifestação, a polícia luxemburguesa descobriu uma grande quantidade de explosivos e outras armas e munições, na casa de um dos manifestantes que vive no leste do país. Foi necessário estabelecer um perímetro de segurança e os vizinhos foram evacuados.

Vacinação indevida. Casos não vão ser levados a tribunal

O Ministério Público das comarcas da Cidade do Luxemburgo e de Diekirch dão por encerrada a fase de instrução dos casos de vacinação ‘anticovid’ indevida no Luxemburgo.

O Ministério Público da capital considera que tendo em conta a "baixa perturbação da ordem pública", a acusação limita-se a emitir advertências. O que aconteceu para 27 pessoas.

Já no norte, o Ministério Público de Diekirch fiscalizou 69 pessoas e enviou advertências a 23. No que diz respeito às outras 46, a procuradoria concluiu que não havia provas suficientes para avançar com o processo e os casos foram igualmente encerrados.

Israel inclui EUA e Canadá na "lista vermelha" que restringe viagens

O Governo de Israel incluiu hoje os Estados Unidos e o Canadá na "lista vermelha de viagens" como medida contra a propagação da variante Ómicron do SARS-CoV-2, da qual já constava Portugal.

As restrições de viagens impostas por Israel – numa lista aprovada hoje pelo Governo - incluem a maioria dos países africanos e ainda Portugal, Espanha, Grã-Bretanha, Dinamarca, Finlândia, França, Irlanda, Noruega, Suécia e Emirados Árabes Unidos.

Segundo uma nota do gabinete do primeiro-ministro, Naftali Benet, a medida entra em vigor às 00:00 de terça-feira e impede que os cidadãos israelitas viajem para estes países, salvo se tiverem uma autorização especial.

Os cidadãos que entretanto cheguem a Israel provenientes dos países incluídos na "lista vermelha" vão ser obrigados a cumprirem uma quarentena de entre uma semana e 10 dias, dependendo de estarem ou não vacinados.





Países Baixos e confinamento nos festejos de Natal e Ano Novo

Os Países Baixos estão de novo em confinamento. Isso acontece desde domingo e assim vai acontecer durante os festejos de Natal e Ano Novo, para tentar parar a quinta vaga de covid-19 devido à variante Ómicron.

Todas as lojas não essenciais, restaurantes, bares, cinemas, museus e teatros encerraram as suas portas no domingo e vão continuar fechados até 14 de janeiro, enquanto as escolas deverão estar fechadas pelo menos até 9 de janeiro.

O número de pessoas que os habitantes estão autorizados a receber em casa será reduzido de quatro para dois, salvo no dia de Natal, a 25 de dezembro.

Pfizer entrega mais 20 milhões de doses à UE no primeiro trimestre de 2022

A BioNTech-Pfizer vai entregar aos países da União Europeia 20 milhões de doses adicionais da vacina contra a covid-19 no primeiro trimestre de 2022, na sequência de um acordo com a Comissão Europeia.

Estes 20 milhões de vacinas vêm juntar-se às 195 milhões de doses inicialmente previstas para serem distribuídas aos países da UE entre janeiro e março de 2022.

Futebol. Porto recupera primeiro lugar do campeonato português

O FC Porto goleou ontem em casa do Vizela por 4-0, em jogo da décima-quinta jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos 'dragões' recuperarem o primeiro lugar, em igualdade com o Sporting.

Com esta vitória, o FC Porto recupera o primeiro lugar, agora com 41 pontos, os mesmos do Sporting, segundo, e mais quatro do que o Benfica, terceiro, que ontem goleou o Marítimo por 7-1.

FC Porto conquista Taça Intercontinental de hóquei em patins pela primeira vez

O FC Porto conquistou pela primeira vez a Taça Intercontinental de hóquei patins, apesar de ter perdido com o Sporting 6-5, em jogo da segunda mão da final, disputado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Os 'dragões' beneficiaram do facto de terem trazido uma vantagem de três golos da primeira mão, quando venceram no Dragão Caixa, no Porto, 6-3, assegurando assim a sua primeira vitória nesta competição, a qual o Sporting nunca conquistou.

Peng Shuai nega alegações de abuso sexual e culpa "mal-entendidos"

A tenista chinesa Peng Shuai disse que "nunca acusou ninguém de abuso sexual" e que o sua publicação na rede social Weibo a 2 de novembro era um "assunto privado" sobre o qual as pessoas têm "mal-entendidos".

Estas declarações, gravadas em vídeo, foram feitas ao órgão de comunicação de Singapura Lianhe Zaobao.

A tenista esteve em Xangai a participar num evento com outras estrelas do desporto chinês, como o antigo jogador de basquetebol Yao Ming.

Na sua declaração de novembro, Peng revelou que teve um caso de durante anos com o ex-vice-primeiro-ministro Zhang Gaoli a quem acusou de a ter abusado sexualmente numa ocasião.

A discussão sobre a relação de Peng e Zhang foi rapidamente censurada nas redes sociais chinesas e o post original (que dizia "naquela noite não consenti e chorei o tempo todo") foi apagado.

No vídeo agora publicado, Peng parece intrigada quando a repórter lhe pergunta se esteve em casa em Pequim "livremente" e sem vigilância e diz: "Porque haveria alguém a observar-me? Tenho estado em casa em liberdade”.

A WTA decidiu em 1 de dezembro suspender os torneios que realiza na China devido à censura e às incertezas que rodeiam o caso.

Redação Latina | Lusa | Foto Pierre Matgé