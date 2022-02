Desde 2018, o aumento de jovens desaparecidos foi de 48%.

Mais de 500 casos de jovens desaparecidos no Luxemburgo em 2021

O número de casos de jovens desaparecidos no Luxemburgo tem vindo a aumentar exponencialmente nos últimos anos. No ano passado foram registados 512 casos.

Desde 2018, o aumento foi de 48%, garante o ministro da Segurança Interna, Henri Kox, numa resposta parlamentar ao partido CSV.

Este número é calculado por 'casos' e não por indivíduos, visto que o desaparecimento de vários jovens de um mesmo local é listado como um caso nas estatísticas da polícia, mesmo que afete várias pessoas.

Nos últimos meses, passou a ser muito frequente os alertas da polícia sobre jovens desaparecidos no Grão-Ducado. Muitas vezes são casos de menores desaparecidos por uns dias, mas depois voltam a casa são e salvos.

O ministro refere ainda que as estatísticas não fornecem qualquer informação sobre o período de tempo em que os jovens estiveram desaparecidos nem as razões dos desaparecimentos.

Inédito. Tribunal Constitucional manda repetir votos dos emigrantes na Europa

Em Portugal, o Tribunal Constitucional decidiu declarar a nulidade das eleições parlamentares no círculo da Europa. As eleições terão de ser repetidas no dia 27 de fevereiro, numa decisão inédita, após milhares de votos terem sido invalidados.

De acordo com o tribunal, estão em causa 151 mesas de voto do círculo eleitoral da Europa. A decisão do tribunal vai adiar a tomada de posse do novo Governo. Inicialmente marcada para 23 de fevereiro, só deverá acontecer em março.

Recorde-se que mais de 80% dos votos dos emigrantes no círculo da Europa foram considerados nulos, porque não vinham acompanhados da cópia do cartão do cidadão.

Como esses votos foram misturados com os votos válidos, a mesa da assembleia de apuramento geral acabou por anular os resultados de dezenas de mesas, incluindo votos válidos e inválidos, por ser impossível distingui-los quando já estavam nas urnas.

Albergue de inverno para sem abrigo nunca atingiu capacidade máxima

O dormitório destinado a albergar os sem-abrigo nas noites de inverno, situado no Findel, nunca chegou a atingir a capacidade máxima de acolhimento. Quem o diz é a ministra da Família, Corinne Cahen, numa resposta parlamentar, acrescentando que as capacidades atuais são suficientes.

A ministra explica que a estrutura dispõe de dois edifícios. O principal pode acolher até 250 pessoas por noite. O segundo, é para as situações de urgência, podendo acolher até 36 pessoas. Atualmente, esse edifício está a ser utilizado como centro de isolamento para os sem-abrigo testados positivos à covid-19.

Durante o primeiro mês da atual Ação Inverno, ou seja, de 23 de novembro a 23 de dezembro 2021, a taxa de ocupação foi de 40%. Já de 23 de dezembro a 23 de janeiro, a taxa subiu ligeiramente para os 50,5%.

Corinne Cahen frisa ainda que, em média, a Ação Inverno acolhe cerca de 113 pessoas por noite. Esta iniciativa decorre normalmente, todos os anos, entre 1 de dezembro e 31 de março.

Ministro François Bausch discute crise russo-ucraniana em reunião da NATO

O ministro da Defesa, François Bausch, participa entre esta quarta e quinta-feira na reunião dos ministros da Defesa da NATO, em Bruxelas.

Presidida pelo secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, a reunião vai ser dominada pela crise russo-ucraniana, refere a Direção da Defesa em comunicado.

Os ministros vão debater as medidas de dissuasão e defesa a curto, médio e longo prazo, no âmbito das relações com os parceiros próximos da NATO, como são a Ucrânia e a Geórgia.

Ucrânia: EUA pedem à Rússia desescalada “verificável, credível e significativa”

O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, pediu ao seu homólogo russo, Sergei Lavrov, que a Rússia apresente um abrandamento militar “verificável, credível e significativo” na fronteira ucraniana.

Numa conversa telefónica entre Blinken e Lavrov, o governante norte-americano salientou que existe uma janela de oportunidade para resolver “pacificamente” a crise naquela região.

Mas Antony Blinken exigiu ao homólogo russo que Moscovo apresente um abrandamento militar “verificável, credível e significativo” no que diz respeito à concentração militar na fronteira com a Ucrânia.

A conversa telefónica decorreu após o anúncio de uma retirada parcial das forças russas posicionadas nas fronteiras da Ucrânia, que há semanas alimentam o receio de uma invasão e posterior conflito militar.

Presidentes brasileiro e russo reúnem-se hoje em Moscovo com agenda comercial

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, reúne-se hoje com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, numa visita oficial à Rússia com uma agenda essencialmente comercial e que acontece num momento de crise entre o Ocidente e Moscovo devido à Ucrânia.

O porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, disse que Putin aguarda a visita de Bolsonaro “com impaciência” e que o Presidente russo pretende abordar uma relação bilateral “intensa”, mas também trocar opiniões sobre os principais temas da agenda mundial, numa alusão à tensão relativa à Ucrânia.

Segundo Bolsonaro, a visita à Rússia tem objetivos puramente comerciais, centrados sobretudo na crescente necessidade de o Brasil garantir o abastecimento de fertilizantes russos para a agricultura.

Amanhã, Bolsonaro viaja para Budapeste, onde será recebido pelo primeiro-ministro húngaro, Viktor Órban.

Sindicatos e centros de formação alteram plano de manutenção de emprego

Os sindicatos LCGB e OGBL, e a Federação de Centros Privados de Formação assinaram uma alteração ao plano de manutenção de emprego no setor da formação.

O acordo visa alargar as modalidades do plano por mais 4 meses, entre 1 de março a 30 de junho de 2022, para evitar despedimentos e falências.

A LCGB e a OGBL referem em comunicado conjunto que o setor da formação encontra-se numa situação de fragilidade, sem perspetiva de recomeçar de imediato a formação presencial. O setor é um dos mais afetados pela pandemia e continua sob restrições sanitárias.

Para evitar despedimentos e o fecho dos estabelecimentos, os sindicatos e a federação acordaram recorrer a medidas como desemprego parcial, ajuste de reforma antecipada e empréstimo temporário de mão-de-obra.

Luxemburgo termina participação discreta em Pequim 2022

O esquiador luxemburguês Matthieu Osch ficou hoje fora da fase da final da prova se slalom, nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022.

Depois de ter feito no domingo o 28° lugar na categoria de slalom gigante, o jovem de 22 anos foi agora desqualificado e não participou na final, que foi ganha pelo francês Clement Noel.

Esta foi a última participação do Luxemburgo nos jogos de inverno. Antes, a jovem luxemburguesa de 16 anos, Gwyneth ten Raa, ficou também pelo caminho nas provas de slalom e slalom gigante.

A cerimónia de encerramento tem lugar no próximo domingo, dia 20.

Futebol. Seleção feminina do Luxemburgo recebe hoje o Tahiti

A seleção feminina do Luxemburgo vai ter dois jogos amigáveis contra o Tahiti. O primeiro embate vai ter lugar esta quarta-feira, a partir das 17h, em Mamer.

O segundo jogo está marcado para este sábado, dia 19, a partir das 19h, em Molsheim na região francesa da Alsácia.

Entre as 24 convocadas há 10 lusófonas: Sadine Correia, Gabriela Crespo, Kimberley da Graça, Marta Garcia, Joana Magalhães, Mariana Magalhães, Julie Marques, Kelly Mendes, Luísa Oliveira e Marisa Soares.

Sporting goleado em casa pelo Manchester City nos 'oitavos' da Liga dos Campeões

O Sporting foi esta terça-feira goleado em casa pelo Manchester City por 5-0, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Bernardo Silva esteve em destaque e marcou dois golos pelos campeões ingleses.

O encontro da segunda mão dos oitavos de final disputa-se no dia 9 de março, em Manchester. Na outra meia-final de ontem, o PSG recebeu e venceu o Real Madrid por 1-0.

Hoje à noite disputam-se o Inter de Milão - Liverpool e o Leipzig - Bayen Munique a partir das 9 da noite.

Redação Latina | Lusa



