A polícia emitiu 35 alertas nos primeiros oito meses do ano. Mais um do que ao longo de todo o ano de 2021, segundo dados revelados à Rádio Latina.

Mais de 30 desaparecimentos desde o início do ano. Cinco pessoas por encontrar

A polícia grã-ducal emitiu 35 alertas de desaparecimento desde o início do ano. Vinte casos dizem respeito a menores de idade, segundo dados revelados esta terça-feira à Rádio Latina.



De acordo com as autoridades policiais, dois dos adultos procurados não foram encontrados. Há ainda três menores, cujo desaparecimento é recente, que continuam com paradeiro desconhecido.

Questionada pela Rádio Latina sobre a série de alertas que têm chegado às redações nas últimas semanas, a polícia confirma que só nos primeiros oito meses do ano já foram emitidos tantos alertas como durante todo o ano de 2021. No ano passado, a polícia contabilizou um total de 34 situações, 15 das quais tinham que ver com menores de idade. As autoridades frisam que todas as pessoas em questão foram encontradas.

Isto não significa, no entanto, que, desde o início do ano, tenham desaparecido 35 pessoas ou que no ano passado tenham desaparecido 34. As autoridades frisam que “algumas pessoas podem ser dadas como desaparecidas mais do que uma vez durante um ano, por exemplo”.

Note-se que ainda esta segunda-feira a polícia renovou o apelo para encontrar Jasmine Junker, uma jovem de 14 anos, residente em Letzweiler, e que não é vista desde o dia 16 de agosto.

Como procede a polícia em caso de desaparecimento

A polícia explica à Rádio Latina que, depois de um desaparecimento ser notificado a uma esquadra, cabe aos agentes dessa mesma esquadra tratar “imediatamente dos procedimentos exigidos». Entre eles estão, por exemplo, a recolha de informação, a descrição detalhada do desaparecido e a clarificação das circunstâncias do desaparecimento. Além disso, «o agente encarregado do caso entra em contacto com a família do desaparecido e procede a uma investigação do local do desaparecimento».

A polícia acrescenta que a classificação de um caso como ‘preocupante’ é feita de acordo com as informações recolhidas, sendo que a idade e o estado de saúde são fatores determinantes.

Já os meios utilizados para localizar um desaparecido variam também consoante as circunstâncias. Se se tratar de um caso considerado ‘preocupante’, cabe ao Ministério Público decidir a que meios deve a polícia recorrer. Uma das ferramentas é o ‘apelo a testemunhas’ divulgado pela polícia.

Maioria dos desaparecidos é localizada rapidamente

Sobre as causas ou motivos dos sucessivos desaparecimentos registados desde o início do ano, a polícia refere que, dada a individualidade dos casos, “não é possível dar uma resposta global” a essa questão. Acrescenta, contudo, que, “de forma geral, pode-se dizer que a maior parte das pessoas dadas como desaparecidas são localizadas num período de tempo relativamente curto, por vezes no próprio dia em que o alerta é emitido”. É o que acontece, por exemplo, em caso de fuga.

As autoridades sublinham também que, quando a pessoa é encontrada, as fotografias publicadas anteriormente pela polícia são apagadas das plataformas oficiais, quer se trate de um menor de idade ou de um adulto. As autoridades pedem aos meios de comunicação social que façam o mesmo.

