Atualidade em síntese 11 ABR 2021

Mais de 22 mil famílias obtiveram subsídio de vida cara em 2021

O valor do subsídio para uma única pessoa é atualmente de 1.652 euros por ano e pode ir até aos 3.304 euros para uma família de cinco ou mais pessoas.

Em 2021, houve 22.390 agregados familiares que receberam o subsídio de vida cara. A maioria, 21.150, receberam a ajuda por completo, enquanto 1.240 receberam o subsídio reduzido. Os números foram revelados pelos ministros da Segurança Social e da Família, Claude Haagen e Corinne Cahen, numa resposta parlamentar ao partido CSV.

Comparativamente com 2020 (23.056 beneficiários), houve menos 666 agregados familiares a receber ajuda.

Este subsídio anual é uma ajuda do Estado destinada aos agregados familiares com rendimentos mais baixos. Por exemplo, o valor do subsídio para uma única pessoa é atualmente de 1.652 euros por ano (se tiver um salário máximo de 2.258 euros) e pode ir até aos 3.304 euros para uma família de cinco ou mais pessoas.

Ainda segundo os números apresentados pelos dois ministros, e quanto à tipologia dos agregados familiares, o grupo mais representativo a receber subsídios foram os agregados familiares compostos por apenas um adulto, com 8.705 casos. Seguem-se 2.432 casais sem filhos e 2.087 famílias com dois filhos.

No ano passado houve ainda 4.559 agregados familiares que viram o seu pedido ser recusado por terem um salário elevado.

Macron vence primeira volta com diferença de quatro pontos percentuais sobre Le Pen

Os candidatos presidenciais Emmanuel Macron e Marine Le Pen vão enfrentar-se novamente na segunda volta das eleições presidenciais francesas, repetindo o que aconteceu em 2017.

Este domingo, na primeira volta eleitoral, Macron obteve 27,6% dos votos contra 23,4% de Le Pen, de acordo com números do Ministério do Interior depois de apurados 97% dos votos. O candidato de esquerda radical Jean-Luc Mélenchon ficou em terceiro com 22%.

Os dois candidatos irão a debate nas próximas semanas. Macron joga o futuro da sua recandidatura e disse ontem à noite, aos seus apoiantes, que "o jogo ainda não acabou". Já Marine Le Pen acusa Macron de ser "o presidente dos ricos" e de aumentar o desemprego.

Cerca de 49 milhões de eleitores franceses foram este domingo chamados às urnas para a primeira volta das eleições presidenciais, à qual se apresentaram 12 candidatos.

UE discute no Luxemburgo mais sanções à Rússia

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia discutem esta segunda-feira, no Luxemburgo, um sexto pacote de sanções à Rússia, face à sua agressão militar contra a Ucrânia.

No entanto, os possíveis embargos às importações de petróleo e gás russo estão a dividir os 27 Estados-membros.

A reunião de hoje tem lugar três dias após a adoção do quinto pacote de sanções da UE dirigido a Moscovo, na sequência das atrocidades cometidas pelas forças russas em Bucha e noutras localidades ucranianas entretanto libertadas.

Esta foi a primeira vez que o sensível setor energético foi visado, com um embargo às importações de carvão, a partir de agosto próximo. No entanto, são sobretudo as receitas das exportações de gás e petróleo da Rússia para a UE que mais ajudam Moscovo a financiar a sua máquina de guerra russa.

Esta é a razão pela qual a Comissão Europeia já começou a trabalhar nesta área. No entanto, o entendimento entre os 27 parece muito difícil, dada a forte dependência energética de alguns Estados-membros relativamente à Rússia, designadamente ao nível do gás.

Mil crianças ucranianas vão para a escola depois da Páscoa

O Ministério da Educação recebeu pedidos de cerca de mil menores da Ucrânia que precisam de ser integrados nas escolas após as férias da Páscoa. De acordo com o Primeiro Conselheiro do Ministério, Pierre Reding, cerca de 500 alunos terão chegado na primeira semana.

As crianças do ciclo 1 frequentam o sistema clássico do Luxemburgo e os outros alunos do fundamental têm a escolha entre uma escola do sistema luxemburguês ou do sistema internacional. Já os alunos do ensino secundário frequentam todos uma escola com o sistema internacional.

Devido a este aumento de alunos, o Parlamento aprovou, antes da Páscoa, uma lei que flexibiliza as condições para o recrutamento de professores nas escolas com o sistema internacional.

Além disso, a lei prevê o recrutamento de 80 mediadores de língua ucraniana para acompanhar e facilitar a integração escolar das crianças refugiadas.

Luxembourg Air Rescue resgata refugiado ucraniano ferido da Polónia para o Grão-Ducado

Um avião-ambulância da Luxembourg Air Rescue (LAR) resgatou no sábado, a partir da Polónia, um refugiado ucraniano ferido para o Grão-Ducado.

O jato partiu numa missão especial, a pedido do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Europeus do Luxemburgo, até Lublin, uma cidade polaca situada a 600 quilómetros a oeste da fronteira ucraniana.

O refugiado ucraniano não conseguiu obter tratamento médico urgente no local e foi então transportado para o Luxemburgo. À chegada ao aeroporto do Findel, o paciente foi transferido para o Centro Hospitalar do Luxemburgo.

Ucrânia: Rússia avança para Dnipro e prossegue ofensiva em Donetsk e Mariupol

A Rússia continua a ofensiva militar na região de Donetsk e na cidade de Mariupol. Os militares ucranianos indicaram hoje que os russos estão também a estabelecer um "grupo ofensivo de tropas" na região de Dnipro.

Os militares ucranianos avançaram ainda que "é possível que as forças armadas da Federação Russa levem a cabo ações provocatórias na região da Transnístria da República da Moldova para acusar a Ucrânia de agressão contra um Estado vizinho".

De acordo com o último balanço do Instituto para o Estudo da Guerra, dos Estados Unidos, as forças russas ganharam terreno na cidade de Mariupol nas últimas 24 horas e reforçaram operações importantes para a futura ofensiva no Donbass.

TAP com prejuízos de quase 1.600 milhões em 2021

A TAP teve um prejuízo de quase 1.600 milhões de euros no ano passado, apesar do aumento do número de passageiros transportados e das receitas relativamente ao ano anterior, segundo comunicou a empresa.

Na informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a transportadora aérea nacional explica que registou custos não recorrentes de cerca de mil milhões de euros – por exemplo, com o encerramento das operações de manutenção no Brasil – que tiveram impacto nos resultados.

A TAP lembra que a primeira metade de 2021 "foi marcada por severas restrições à mobilidade doméstica e internacional devido à pandemia de covid-19, levando a uma imobilização quase total dos aviões da companhia aérea durante vários meses".

Governo vai priorizar análise a origem do contágio nos maiores de 50 e não vacinados

"Com o número de casos ainda elevado, é difícil analisar todos os casos da semana e, portanto, determinar a fonte provável de infeção. Por essa razão, foi decidido dar prioridade aos maiores de 50 anos e aos não vacinados", refere o boletim de balanço semanal do Ministério da Saúde.

Nos casos revistos na semana 28 de março a 3 de abril (1.742) foi possível confirmar a origem da infeção. Entre estes, o círculo familiar foi a fonte de contágio mais frequente (31,1%), seguido do lazer (7,9%), das viagens ao estrangeiro (5,2%), educação (4,9%) e do trabalho (2,9%).

A percentagem de fontes indeterminadas aumentou em relação ao período anterior, tendo correspondido a 30,3% dos casos da última semana.

Este foi o março com mais sol desde que há registo

O mês de março de 2022 foi o março com mais sol desde que começaram os registos em 1947, indica a Meteolux. O mês em que começa a primavera contou com 218,8 horas de sol, um novo recorde, que ultrapassou março de 1949, em que se contaram 211,9 horas de bom tempo.

Segundo o instituto de meteorologia, de 1 a 24 de março, a situação meteorológica na Europa foi marcada "por pressão atmosférica significativamente acima da média" e massas secas de ar sobre o norte e leste europeu. Condições que causaram temperaturas mais elevadas e tempo seco no Luxemburgo.

Futebol. F91 Dudelange reforça liderança do campeonato

O F91 Dudelange volta a reforçar a liderança da Liga BGL de futebol. A equipa treinada por Carlos Fangueiro foi golear o Rosport por 5-0, este domingo, e aproveitou o quarto jogo consecutivo do Nienderkorn a perder pontos.

Nos jogos da 24ª jornada, o Niederkorn não foi além de um empate a zero, em casa do Titus Pétange. Já o Hesperange venceu o Rodange por 2-0 e o Strassen goleou o Hamm Benfica por 4-0.

Nos outros embates, o Fola de Esch ganhou o Wiltz por 2-1 e o Differdange derrotou a Jeunesse por 1-0. O Etzella também ganhou o Hostert pela margem mínima, 1-0, e o Mondorf perdeu em casa por 3-2 contra o Racing Luxemburgo.

A seis jogos do final do campeonato, o F91 Dudelange lidera com 55 pontos. O Niederkorn é segundo, com 48, e o Hesperange aparece em terceiro, com menos um ponto. O Hamm Benfica é último, com 4 pontos.

Líder FC Porto repõe vantagem e bate recorde com triunfo em Guimarães

O FC Porto venceu ontem na visita ao Vitória de Guimarães por 1-0, na 29.ª jornada da I Liga de futebol, e repôs a vantagem em relação ao Sporting.

Com esta vitória, bateu também o recorde de jogos consecutivos sem perder no campeonato, ou seja, somou 57 jogos seguidos sem perder.

O Porto lidera com 79 pontos e mantém seis pontos em relação ao Sporting, enquanto o Vitória de Guimarães é sexto, com 39 pontos.

Também ontem à noite, o Sporting de Braga venceu por 1-0 na visita ao Vizela.

Com este triunfo, o Braga, que a meio da semana vai tentar chegar às meias-finais da Liga Europa, num duelo com o Rangers, está em quarto lugar, com 55 pontos, enquanto o Vizela, é 13.º, com 29.

Redação Latina | Lusa



