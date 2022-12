Os montantes da reforma e das pensões de invalidez e de viuvez vão aumentar 2,2% no dia 1 de janeiro de 2023.

Mais 2,2%. Reforma e pensões luxemburguesas aumentam em janeiro

Os montantes da reforma e das pensões de invalidez e de viuvez vão aumentar 2,2% no dia 1 de janeiro de 2023.

A este aumento acrescerá pelo menos duas indexações – adaptações de salários e pensões à inflação – previstas pelo Instituto Nacional de Estatísticas (Statec) para o ano que vem. Um ‘index’ deverá cair em fevereiro – significando um aumento de 2,5% de reforma e pensões – e outro – aumento de 2,5% – é certo que será aplicado em abril, já que se trata da tranche adiada pelo Governo (de julho de 2022 para abril de 2023) para ajudar as empresas a ultrapassarem a crise. Poderá ainda haver uma terceira indexação em 2023, mas tudo dependerá da evolução do custo de vida.



A subida de reforma (pensão de velhice) e pensões (de invalidez e de viuvez) foi decida após o Governo ter examinado e analisado os dados da Segurança Social. Em causa está o mecanismo de ajustamento das pensões que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2013. De acordo com cálculos da Inspeção-Geral da Segurança Social, o fator de ajustamento para 2023 é fixado em "1,553", o que equivale a um aumento global de 2,2%.

Grã-Duquesa Maria Teresa volta a ser acusada de mal tratar funcionários

Não é a primeira vez. A Grã-Duquesa Maria Teresa está a ser acusada de “maus-tratos” por parte de uma empregada. A informação foi avançada pelo jornal d’Land, e confirmada pela RTL. Em causa estará um conflito verbal entre Maria Teresa e uma das suas empregadas. A RTL escreve que “os factos estão estabelecidos” e foram confirmados pelo Ministério de Estado.

E é justamente o Ministério de Estado que está a tratar do caso, mais precisamente o secretário-geral do Conselho de Governo, Jacques Flies, que qualifica o que aconteceu como “inaceitável”. O jornal d’Land escreve que a empregada, com quem a Grã-Duquesa teve um conflito, foi transferida para outro serviço. Uma outra empregada também pediu a sua transferência. Um pedido que foi validado. Para já, não se sabe muito mais sobre este caso.

Já em 2020, um relatório tinha divulgado que vários funcionários se tinham demitido, devido à personalidade qualificada de difícil da Grã-Duquesa. Nesse documento, o relator Jeannot Waringo descrevia um ambiente de trabalho tenso. Desde então foi criada a Casa do Grão-Duque. Um organismo criado para dar apoio administrativo e logístico à família grã-ducal.

Trajeto trabalho-casa explica desinteresse no mercado nacional de trabalho

Quatro em cada dez trabalhadores (39%) estão dispostos a deixar o Luxemburgo porque o tempo do trajeto entre a casa e o trabalho, e vice-versa, é demasiado longo. Esta é uma das principais conclusões de uma sondagem levada a cabo pelo site jobs.lu. Um inquérito que tinha como objetivo avaliar o recrutamento e a atratividade do Grão-Ducado em matéria de emprego.

A estagnação dos salários e teletralho limitado a um determinado número de dias por ano, consoante o país de residência, são outros pontos evocados para a diminuição da atratividade do país.

O salário constitui a razão principal que incitiva a maioria dos inquiridios a continuar a sua carreira no Luxemburgo. Seis em cada dez assalariados apontaram essa razão. A sondagem revela ainda que 18% dos sondados pretendem continuar a trabalhar no Luxemburgo devido às oportunidades de carreira que o país oferece.

Empréstimo imobiliário. Taxas fixas e variáveis disparam no Luxemburgo

A taxa fixa para empréstimos imobiliários passou um limiar importante no Luxemburgo. A taxa variável acabou de disparar para mais de 3%.

De acordo com o Banco Central do Luxemburgo (BCL), a taxa fixa média concedida às famílias em outubro atingiu 3,16%, quando no início do ano situava-se em 1,42%.

Também a taxa variável aumentou: fixada em 1,41% em setembro, acaba de subir para os 2,26%.

Combustíveis voltam a ficar mais baratos

Os preços dos combustíveis registam a segunda descida da semana.

A gasolina sem chumbo 95 custa 1,45 euros por litro desde esta sexta-feira. Trata-se de uma redução de 5,5 cêntimos comparativamente ao preço de ontem.

O litro de gasolina de 98 octanas é vendido a 1,688 euros, uma descida de 5,1 cêntimos.

Já o preço do gasóleo baixou 7,9 cêntimos e é hoje vendido a 1,549 euros por litro.

Amazon não prevê despedir no Luxemburgo

A Amazon não prevê despedir funcionários no Luxemburgo. Pelo menos o “Comité de Conjuntura não tem informação que aponte para despedimentos no Grão-Ducado”. Esta é a resposta do ministro da Economia, Franz Fayot, a uma questão parlamentar do deputado do Partido Pirata, Marc Goergen.

O ministro esclarece que as empresas com mais de 15 trabalhadores têm de informar o Comité de Conjuntura caso proceda a despedimentos devido a problemas conjunturais.

Um alívio para os cerca de 4 mil trabalhadores da Amazon no Luxemburgo depois de a multinacional de venda “online” ter anunciado a intenção de despedir cerca de 10 mil pessoas em todo o mundo. Trata-se da maior onda de despedimentos na história da tecnológica.

Visitas não vigiadas serão possíveis a partir de janeiro na prisão de Schrassig

A partir do mês de janeiro, a prisão de Schrassig vai permitir visitas mais familares, sem vigilância, com ou sem crianças. Para isso, está a ser criada uma sala especial. A informação é avançada pela ministra da Justiça, Sam Tanson, numa resposta parlamentar.

Até agora, esse tipo de visitas não eram possíveis. Ora, segundo a ministra, através da abertura do novo centro penitenciário em Sanem na semana passada, há salas vagas em Schrassig, que podem ser utilisadas para este tipo de visitas.

Na nova prisão existem duas salas deste tipo, em que o detido pode estar com alguém sem ser vigiado. O novo estabelecimento prisional tem a capacidade de acolher 400 reclusos e é reservado a homens que aguardam julgamento em prisão preventiva.

Crise energética. Estado apoia estruturas de alojamento em troca de estagnação do preço das prestações

O Estado dá apoio às estruturas de alojamento para fazer face à crise energética. Como decidido na última reunião tripartida que ocorreu no mês de setembro, os deputados adotaram ontem uma lei que prevê ajuda financeira para as estruturas de hospedagem, para que o aumento dos preços de energia não tenha consequências para os utentes.

Os Centros Integrados para Idosos (CIPA), os lares para idosos e de cuidados de saúde, como também os centros de dia de psicogeriatria recebem de forma retroativa desde 1 de outubro 2022, uma ajuda financeira para colmatar o aumento das despesas devido ao preço da energia. Em contrapartida, estas estruturas têm de se comprometer a não aumentar os preços de estadia, exceto se houver indexação dos salários e pensões à inflação.

O custo desta medida está avaliado em 7,91 milhões de euros, mas poderá ser mais ou menos, consoante a evolução dos preços da energia nos próximos meses.

Assalto à mão armada (falsa) em posto de abastecimento em Dudelange

A bomba de gasolina, na route de Luxembourg, em Dudelange foi assaltada esta quinta-feira, cerca das 23:30. Segundo as autoridades policiais, dois suspeitos entraram no local ameaçando o funcionário com uma arma. Os assaltantes roubaram o dinheiro da caixa registadora e fugiram a pé para parte incerta. Não há feridos a registar.

Os indivíduos abandonaram a arma no posto de abastecimento. Esta foi apreendida pelos agentes da polícia. No entanto, foi constatado que se tratava de uma arma falsa. Os assaltantes falavam francês, refere ainda o boletim da polícia.

A polícia lança um apelo a eventuais testemunhas.

Amnistia Internacional em marcha pelos direitos humanos

Após dois anos de ausência devido à crise sanitária, a Amnistia Internacional volta a organizar a marcha para assinlar o Dia Internacional dos Direitos Humanos que se assinala este sábado (10 de dezembro).

O diretor da Amnistia Internacional do Luxemburgo, Olivier Pirot, explica que neste dia simbólico, espera-se enviar "uma mensagem forte de vínculo aos direitos humanos". Segundo a organização, todos os dias, o mundo está exposto a notícias de violação dos direitos humanos quer seja no Irão, Afeganistão ou ainda na Ucrânia.

Para assinalar este dia, a Amnistia Internacional organiza um cortejo, este sábado, às 17:30, na place d'Armes, na Cidade do Luxemburgo. Haverá archotes e velas à disposição dos participantes.

Sam Tanson discute crimes cometidos pela Rússia na Ucrânia com homólogos europeus

A ministra da Justiça, Sam Tanson, participa esta sexta-feira na reunião do Conselho de Justiça e Assuntos Internos da União Europeia, a ter lugar em Bruxelas.

O ministério da tutela refere numa nota de imprensa que os governantes vão adotar conclusões sobre a luta contra a impunidade relacionada com crimes cometidos pela Rússia na Ucrânia.

Da agenda fazem parte ainda os assuntos como a diretiva relativa aos crimes ambientais, a luta contra o antissemitismo e a digitalização da cooperação judiciária.

UE atribui 67 milhões de euros ao Luxemburgo

O Luxemburgo e a Comissão Europeia assinaram o seu Acordo de Parceria. Este acordo permite ao Estado luxemburguês receber 67 milhões de euros de financiamento durante o período 2021-2027.

Mais especificamente, este envelope é atribuído no âmbito da política de coesão europeia, a maior parcela de despesas da União Europeia (UE).

Esta última visa reduzir o fosso existente entre as diferentes regiões da Europa, a fim de assegurar um desenvolvimento harmonioso do bloco. Como tal, cada Estado-membro define as suas prioridades de investimento, que devem corresponder, de forma mais geral, às estabelecidas pela Comissão.

Os 67 milhões de euros serão utilizados, principalmente, para "acelerar a transição ecológica do país, financiar a inovação e a digitalização, aumentar a taxa de emprego e melhorar os serviços sociais locais".

Dudelange inaugura mercado de Natal medieval

A autarquia de Dudelange inaugura oficialmente, esta sexta-feira, o seu mercado de Natal, que conta com uma uma parte medieval.

A inauguração vai ter lugar às 18h, na Place de l'Hôtel de Ville. Já em frente à igreja será montada a parte medieval do mercado, que poderá ser visitado até ao dia 18 de dezembro.

Haverá os típicos chalés gastronómicos e de artesanato, mas também espetáculos e animações para todas as idades, durante todos os dias.

Além do mercado de Natal, a comuna de Dudelange lembra que tem aberto, também até ao dia 18 de dezembro, o seu mercado de inverno, na Place Am Duerf e no espaço “Jugendwanter”, da Maison des Jeunes.

Zelensky diz que Rússia devia ser acusada de terrorismo por minas colocadas na Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia deveria responder pelas acusações de terrorismo e agressão contra os ucranianos, por causa das minas colocadas nos territórios que ocuparam.

No habitual discurso diário aos ucranianos, o presidente da Ucrânia voltou a lembrar que há mais de 170.000 quilómetros quadrados de território considerado perigoso, por causa das minas e engenhos explosivos deixados pelos russos nos territórios por onde passaram.

Para Zelensky, o regime russo de Vladimir Putin deveria ser acusado de terrorismo pelo uso massivo de minas terrestres, lembrando que quatro polícias morreram por causa da explosão de minas em Kherson.

Traficante de armas Viktor Bout regressa à Rússia em troca de presos

O conhecido traficante de armas Viktor Bout, que estava a cumprir uma pena de 25 anos de prisão nos Estados Unidos, já regressou à Rússia, numa troca de presos entre os dois países.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse, em comunicado, que a troca, na qual a Rússia devolveu aos Estados Unidos a basquetebolista Brittney Griner, presa na Rússia desde fevereiro, ocorreu em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.

A troca dividiu a oposição pública norte-americana, sobretudo devido à libertação de Bout, dado como culpado de vender milhões de dólares em armas em solo norte-americano, que seriam utilizadas para atacar o país.

Mundial2022. Rúben Dias falha treino de Portugal a um dia do jogo com Marrocos

O defesa central Rúben Dias falhou ontem o treino da seleção portuguesa de futebol, para fazer trabalho específico, quando falta um dia para a partida dos quartos de final do Campeonato do Mundo, com Marrocos.

De resto, o grupo de jogadores de campo realizou exercícios com bola, enquanto os três guarda-redes Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá efetuaram trabalho específico junto de uma das balizas.

Na quarta-feira, os defesas Danilo Pereira e Nuno Mendes foram dispensados, para continuarem a recuperar das respetivas lesões no Paris Saint-Germain.

Nos ‘quartos’, a equipa das ‘quinas’ vai defrontar Marrocos, que eliminou a Espanha, em jogo agendado para sábado, a partir das 16:00, no Estádio Al-Thumama, em Doha.

Taça da Liga. FC Porto vence em Chaves e fica mais perto dos ‘quartos’

O FC Porto ficou ontem mais próximo de garantir um lugar nos quartos de final da Taça da Liga de futebol, ao vencer em casa do Desportivo de Chaves, por 2-0, na segunda jornada do Grupo A.

A 16 de dezembro, o FC Porto recebe o Vizela, enquanto o Chaves joga no seu terreno frente ao Mafra, da II Liga.

Liga BGL. Última jornada antes da pausa de inverno

A 15ª jornada da Liga BGL joga-se este fim de semana. É a última ronda antes da pausa de inverno, que começa na próxima semana.

Há quatro jogos agendados para este sábado. O primeiro, entre o Hostert e o Differdange, às 15h. Meia hora depois joga-se o Titus Pétange - Mondercange. Às 16h, o Hesperange recebe a Jeunesse e, às 16h30, o Rosport acolhe o Käerjeng.

No domingo decorrem os restantes quatro embates. Às 15h, jogam-se o Strassen - Etzella, Racing - Fola e Wiltz - F91 Dudelange. Uma hora depois tem lugar o último encontro: Niederkorn - Mondorf. O F91 Dudelange segue em primeiro lugar na tabela classificativa, com 39 pontos, seguido pelo Hesperange, com 38. O Fola de Esch é o último, com 10 pontos.

