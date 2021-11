Sondagem.

Atualidade em síntese 17 NOV 2021

Maioria dos residentes favorável à vacinação obrigatória

Mais de metade da população (54%) defende a obrigatoriedade da vacinação contra a covid-19. Esta é uma das conclusões da sondagem Politmonitor realizada pelo instituto TNS/ILRES, a pedido do Wort e da RTL.

Vinte meses após o início da pandemia, são poucos os que acreditam que a situação seja ultrapassada até ao final deste ano. Apenas 11% dos inquiridos apontam para esse cenário.

Já 57% dos sondados declaram que a pandemia os afetou psicologicamente. São os mais novos, na faixa etária entre os 18 e os 34 anos, que confiam sofrer mais com a situação pandémica.

Mais de 14 mil crianças infetadas no Luxemburgo

Até 19 de setembro deste ano, 14.147 crianças tinham sido infetadas com covid-19 no Luxemburgo, sendo que 57% dos casos ocorreram em ambiente familiar. Os números são revelados no relatório anual do Provedor das Crianças e dos Jovens (OKAJU, no acrónimo em luxemburguês), divulgado no âmbito do Dia Internacional dos Direitos das Crianças, que é assinalado no dia 20 de novembro.

Ainda segundo o relatório, a proporção de crianças infetadas aumentou em cerca de um terço desde janeiro de 2021. Neste contexto, o Provedor Charel Schmit refere que “cabe a cada um de nós proteger as crianças”, já que aquelas com menos de 12 anos são as que correm maior risco, por não poderem ser vacinadas.

Europa é o único continente onde as mortes por covid-19 estão a subir

O continente europeu registou um aumento de 5% na última semana. No resto dos continentes o número de óbitos permaneceu estável ou diminuiu. São dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Globalmente, o número de infeções aumentou 6%. Por região, o aumento foi de 8% na Europa e na América. Em África foram relatados menos 33% de casos.

O Luxemburgo tem hoje mais de 2.700 infeções ativas, das quais 129 detetadas na segunda-feira. A taxa de positividade de testes de diagnóstico é superior a 5%.

Há 54 ‘doentes covid’ internados. Desses, 12 estão nos cuidados intensivos.

Portugal sem apoios financeiros para trasladação de portugueses no estrangeiro

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas defende “algum tipo de medidas de apoio” para a trasladação de cidadãos nacionais que morram no estrangeiro e em situações de comprovada incapacidade financeira.

Berta Nunes falava à agência de notícias Lusa a propósito da morte de um português no Luxemburgo, durante o passado fim de semana, e cuja família está a apelar a donativos para poder proceder ao funeral na terra de origem, no concelho de Seia.

O português, 44 anos, morreu no domingo num acidente de viação em Bascharage, e a família está a realizar um peditório público para a trasladação do corpo para Portugal.

O Governo português não tem, nem nunca teve, medidas de apoio monetário à transladação.

A secretária de Estado das Comunidades reconhece que este “é um problema”, principalmente porque a transladação é um processo “muito caro”, que pode atingir os 10.000 euros.

Latina tem novos estúdios

A Rádio Latina começa hoje a emitir desde Howald, onde tem novas instalações, no número 60, rue des Bruyères.

Os novos estúdios ficam situados no prédio do grupo Wort, do qual a Latina faz parte.

Esta é a quarta mudança de instalações da rádio em 29 anos de existência.

Foi na place de France que a Rádio Latina teve os seus primeiros estúdios. Seguiu depois para a place de Paris, igualmente na cidade do Luxemburgo, e Gasperich. Doravante, emite então desde Howald.

O diretor-geral da rádio, José Campinho, evoca um “grande investimento, talvez o mais importante da história da estação emissora, com vista à modernização e à digitalização”. A caminho da comemoração do trigésimo aniversário da Latina, José Campinho diz esperar “festejar esse marco importante com mais proximidade com os ouvintes, se a pandemia o permitir”.

Minoria adere ao reforço da Janssen

Cerca de 38% das pessoas que foram vacinadas com o fármaco Janssen no Luxemburgo, recorreram à segunda dose de reforço, recomendada pelo Ministério da Saúde.

A pedido da Rádio Latina, o Ministério da Saúde esclarece que desde o início da campanha de vacinação, mais de 42.700 pessoas foram inoculadas com a vacina de dose única e, para já, um pouco mais de 16.200 seguiram as recomendações das autoridades sanitárias e receberam a dose de reforço.

Os primeiros convites para receber a dose adicional da Janssen começaram a ser enviados há um mês.

Petição que reivindica uma ajuda financeira para quem fica em casa com os filhos vai a debate

As petições que vão a debate no Parlamento acumulam-se. Desta vez é o documento que reivindica uma ajuda financeira para quem fica em casa com os filhos que vai brevemente a debate no plenário, uma vez que já conseguiu ultrapassar as 4.500 assinaturas. Mas ainda é possível assinar a petição até 2 de dezembro.

O documento defende que “a mãe ou o pai que decide não trabalhar para ficar em casa a educar os filhos, devia receber uma ajuda por parte do Estado”, até porque não recorre às estruturas de acolhimento extracurricular. As chamadas “maisons relais” vão ser gratuitas a partir da próxima rentrée escolar, para as pessoas cujos rendimentos são baixos. As modalidades deverão ser divulgadas.

Consulado itinerante do Brasil regressa ao Luxemburgo na quinta-feira

O Consulado Itinerante do Brasil no Luxemburgo vai ter uma nova permanência consular esta quinta-feira, dia 18 de novembro, em Bonnevoie, na capital.

O serviço consular em Bruxelas informa no seu site que a permanência vai ser feita entre as 8h30 e as 12h30, na rua Dernier Sol, n° 72, em Bonnevoie.

Os funcionários vão entregar os documentos solicitados no último consulado itinerante (18 e 19 de outubro). Quanto à entrega dos documentos pedidos no próximo dia 18 de novembro está prevista para 17 de dezembro.

Para serem atendidos, os interessados devem fazer uma marcação no sistema consular eletrónico (https://ec-bruxelas.itamaraty.gov.br/login), através do site da consulado-geral do Brasil em Bruxelas.

A documentação necessária para cada serviço pode ser consultada também no site do consulado em Bruxelas. (http://cgbruxelas.itamaraty.gov.br/pt-br/servicos_consulares.xml).