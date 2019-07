Wesley Snipes, ator que interpretou o caçador de vampiros nos três primeiros filmes, desejou "boa sorte" a Ali.

Mahershala Ali é o novo "Blade"

A saga de "Blade" volta, assim, aos ecrãs 15 anos depois do último filme. Mahershala Ali, 45, surpreendeu os fãs da saga ao aparecer ao lado de Kevin Feige, presidente da Marvel, na Comic Con em San Diego, Estados Unidos.

Comic Con, em San Diego. Foto: divulgação

Ali é um dos atores mais promissores da sua geração e tem dois Óscares de Melhor Ator para o provar. Em 2017, por "Moonlight" e, este ano, pela interpretação no filme "Green Book". Baseado numa história verídica, Ali interpretou Don Shirley, um pianista de jazz que parte em digressão pelo sul dos Estados Unidos, epicentro da segregação racial, na década de 1960. Também pode ser visto na terceira temporada de "True Dectetive", como Wayne Hays, veterano de guerra que trabalha como polícia no Arkansas, EUA.

No site comicbook.com, Wesley Snipes escreveu um comunicado em que se mostra muito satisfeito com a escolha da Marvel. Snipes foi "Blade" no cinema três vezes. Em 1998, no filme realizado por Stephen Norrington. Em 2002, Guillermo del Toro assinou "Blade II" e, em 2004, David S. Goyer assumiu a realização de "Blade: Trinity".

Blade Foto: divulgação

"Ainda que as notícias sejam uma surpresa, está TUDO BEM. O mundo do entretenimento é assim mesmo. Muita paz e continuo muito fã do MCU (universo da Marvel). Muito respeito pelo mestre Stan Lee. Parabéns e "Salaam" para Mahershala Ali, um belo e talentoso artista cujo trabalho espero ver ainda por muitos anos. "Inshallah", um dia vamos trabalhar juntos", lê-se no comunicado.

O ator ainda se dirigiu aos fãs e agradeceu todo o carinho. "O mais importante de tudo é a enorme demonstração de amor que tenho recebido dos fãs. Estou muito agradecido pelo apoio continuo".

A Marvel fez o anúncio do novo filme mas ainda não há data de estreia.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ BLADE with Mahershala Ali. pic.twitter.com/JPcrSqSerW — Marvel Entertainment (@Marvel) 21 de julho de 2019