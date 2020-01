Rainha da pop usou um colar da coleção que a fadista lançou no final de 2019.

Madonna usa jóia desenhada por Ana Moura

Ana Moura aventurou-se, no final de 2019, na área da moda e o resultado foi a criação da sua primeira coleção de jóias. Uma linha com o seu design e assinatura, desenvolvida em parceria com a marca Portugal Jewels.

Agora, a fadista, que já cantou com nomes como Prince e Rolling Stones, parece estar a cativar a rainha da pop precisamente com o seu lado de designer de jóias.

Madonna publicou recentemente no Instagram uma imagem sua a usar o colar rainha dragão da coleção Ana Moura X Portugal Jewels.

A cantora usou a jóia num look da #livingroomsession, concertos privados que acontecem em Lisboa e que a rainha da pop aproveitou para voltar a frequentar, no intervalo da sua residência de espetáculos da 'Madame X Tour', no Coliseu dos Recreios.

A jóia exibida por Madonna é feita em prata dourada e zicórnias brancas, custa, em venda ao público, 295€, e está também disponível com esmeraldas, rubis ou zircónias ametistas.



Uma coleção, diferentes inspirações

Para a sua primeira coleção de jóias, Ana Moura colheu várias inspirações, que vão desde recordações de infância à filigrana tradicional, passando pelo fado e pela sua amizade com Prince.

Esta coleção de jóias evoca também a infância da fadista e as visitas que fazia às ourivesarias com a mãe, como a própria explicou na altura do seu lançamento.



"Pedíamos aos joalheiros para modificar e personalizar as nossas peças. Adorava a ideia de sairmos de lá com algo diferente, que contasse uma história e que fosse só nosso", afirmou então.



Enquanto vai começando a dar cartas na moda, a fadista mantém a sua carreira musical a todo o vapor e para o início deste ano já tem marcada uma digressão internacional, que deverá dar a conhecer as novas músicas que irão integrar o seu próximo disco.

No âmbito dessa tournée, Ana Moura regressa mais uma vez ao Luxemburgo. O concerto está marcado para 9 de fevereiro e terá lugar no Casino 2000, em Mondorf Les Bains.

A data do Grão-Ducado faz parte de um total de seis concertos, onde se incluem espetáculos em várias cidades francesas, como Paris e Bordeaux, e uma atuação na Bélgica.



