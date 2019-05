"Cometi um erro quando dei telemóveis aos meus filhos mais velhos", afirmou em entrevista à revista norte-americana Vogue.

Radio Latina 1 2 min.

Madonna recusa dar telemóveis aos filhos mais novos

"Cometi um erro quando dei telemóveis aos meus filhos mais velhos", afirmou em entrevista à revista norte-americana Vogue.

Madonna é a capa da edição de maio da revista norte-americana Vogue. Para além de promover o seu novo álbum, "Madame X", a cantora falou abertamente sobre os desafios da idade – completou 60 anos em 2018 – e a educação dos seus seis filhos.

A cantora tem dois filhos biológicos, Lourdes, 22 anos, e Rocco, 19. E adotou quatro, David Banda e Mercy, de 13, e as gémeas Stella e Estere, de seis. Em entrevista à Vogue, a artista contou que optou por não dar telemóveis aos filhos mais novos porque considera que foi um erro tê-lo feito com Lourdes e Rocco.

"Cometi um erro quando dei telemóveis aos meus filhos mais velhos, quando eles tinham 13 anos. Arruinou a minha relação com eles. Não completamente, mas estes tornaram-se uma grande parte das suas vidas. Foram inundados por imagens e começaram a comparar-se a outras pessoas, o que é mau para o crescimento".

Com 13 anos, David Banda, que joga atualmente nas camadas jovens do Benfica, não terá telefone próprio nos próximos tempos. A atriz vive atualmente em Lisboa para acompanhar a carreira futebolística do filho, com quem confessa ter mais afinidade. "É o filho que mais tem coisas em comum comigo. Sinto que ele me entende; tem mais do meu ADN do que qualquer um dos meus filhos até agora. Vamos ver o que acontece", referiu.

Pelo contrário, Madonna confessou não ter uma relação tão próxima com Lourdes, a filhas mais velha. "Ela não tem o mesmo espírito que eu. É incrivelmente talentosa. Fico verde de inveja porque ela é incrível em tudo que faz - é uma dançarina incrível, uma ótima atriz, toca piano maravilhosamente, é muito melhor do que eu no que diz respeito a talentos. Mas não tem o mesmo impulso e, novamente, sinto que as redes sociais a atormentam e a fazem sentir como: 'As pessoas vão dar-me coisas porque sou filha da Madonna'", afirmou.

Madonna lançou recentemente o novo álbum, "Madame X", do qual faz parte "Medellin", o primeiro single de lançamento, um dueto com o cantor colombiano Maluma. Numa das primeiras atuações ao vivo do novo trabalho, nos Prémios Billboard, em Las Vegas, a atriz incorporou elementos referentes à cultura portuguesa.