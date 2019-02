A atuação da "rainha" da POP poderá ser o ponto alto da edição 2019, em Israel.

Madonna pode estar a caminho da Eurovisão

A atuação da "rainha" da POP poderá ser o ponto alto da edição 2019, em Israel.

Para já não passa de uma pretensão.



De acordo com o portal israelita de notícias Ynet, Madonna poderá participar no Festival Eurovisão da Canção 2019. O evento terá lugar a 14, 16 e 18 de maio em Telavive e de acordo com esta órgão de informação o bilionário Sylvan Adams assegurará o financiamento necessário para Madonna interpretar duas canções num dos intervalos da grande final do ESC2019.

A atuação da "rainha" da POP mundial está estimada em mais de 1 milhão de dólares e existem rumores que o valor acordado poderá alcançar a fasquia de 1 milhão e 500 mil dólares. Valore este que que a estação de televisão israelita não conseguiria suportar. As negociações com Madonna duram há cerca de um mês e o contrato que poderá assegurar a participação de Madonna no Festival está pronto a ser assinado. Sylvan Adams refere: "Estamos em negociações 24 horas por dia com o pessoal de Madonna e esperamos que nos próximos dias assinemos a sua chegada no Festival Eurovisão da Canção em Israel".

De acordo com o portal Ynet, não é a primeira vez que este investidor patrocina eventos culturais e desportivos para Israel. Sylvan Adams acredita que a presença de Madonna em Telavive aumentará a exposição mediática e audiências televisivas do evento, servindo assim de alavanca para a promoção de Israel mundo fora.