Madonna. Novo vídeo "I Rise" junta vários protestos mundiais

A cantora quer dar voz à luta pelos direitos humanos.

Madonna lançou novo vídeo da música "I Rise" em que partilha histórias de resistência e luta em todo o mundo.

A cantora norte-americana lançou o seu 14º álbum de estúdio, Madame X, que tem sido bem recebido pela crítica e pelos fãs. Para além ter sido gravado em Portugal e ter referências à cultura portuguesa (Madonna mudou-se com os filhos em meados de 2017), tem também uma mensagem política sobre o momento político e social em que vivemos.

Em "I Rise", Madonna canta "Freedom is what you choose to do with what's been done to you" ("Liberdade é o que escolhes fazer com o que fizeram contigo"). A mensagem de resistência foi transformada em testemunho de protesto, numa parceria com a revista Time. O projeto foi realizado por Peter Matkiwsky.

O vídeo começa com o discurso de Emma Gonzalez, uma dos adolescentes que sobreviveram ao tiroteio de Parkland, na Florida, Estados Unidos, em 2018. Seguem-se imagens das marchas pela comunidade LGBTI+, o depoimento de Aly Raisman, a ginasta olímpica que denunciou o abuso sexual do médico Larry Nassar (várias outras atletas vieram a público confirmar que também tinham sido abusadas por Nassar), a ajuda comunitária a locais de desastres naturais ou a crise dos refugiados que continua a aumentar.

A cantora de 60 anos, não tem problema em afiramr a sua opinião. Quando atuou na final do 64.º Festival Eurovisão da Canção, em Telavive, Israel, causou polémica ao juntar as bandeiras de Israel e da Palestina em palco. Depois de cantar e antes de sair do palco, a cantora entoou a expressão “Wake Up” (Acordem, em português) que foi projetada em ecrãs.







